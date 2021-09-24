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Газизов: «„Спартак“ — раздражитель. Но мы едем отобрать у него очки»

24 сентября 2021, 18:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Никаких принципиальных вещей, борьба за очки, как и с любым другим соперником. Понятно, что «Спартак» для всех раздражитель. Прошлые игры ничего не значат, это всё частности, условности, всё покажет матч. Что касается травмированных, то я не буду говорить.

Мы едем в Москву, чтобы показать хорошую и достойную игру, естественно, отобрать очки, как и в любом другом матче. Каждая отдельная игра разная, всё может произойти, можно обыграть любого соперника, можно потерять очки. Нужно настраиваться, завтра тяжелая игра, соперник на своем поле, около 13 500 зрителей будет допущено, большая поддержка, будет сложно.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 сентября в 14:33
впрочем, нет
не отобрали, отдали ...
Рулон Обоев
Рулон Обоев
25 сентября в 13:33
Лукавит, не отобрать а набрать очки.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
25 сентября в 09:29
Отобрать очки... ну тогда удачи Уфе в этом деле! А легко или сложно - игра покажет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 сентября в 23:54
Можно было бы сказать и повежливее...

"Мы едем набирать очки"....а не отбирать их...

Ибо в реальности...Уфа больше растеряла очков (16 из 24-х)...чем "отобрала"...
Caniggia
Caniggia
24 сентября в 22:20
    санек002
    санек002 ответ Gahi (раскрыть)
    24 сентября в 21:56
    хорошо бы если так!только его игра:три паса и отдача сопернику не вселяет оптимизм а вызывает опасения!завтра не исключено,что судьба руя будет зависеть от итога этого матча!
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    24 сентября в 21:53
    Спартак- раздражитель своих болел, причем давно раздражает
    1bear
    1bear
    24 сентября в 21:28
    желаю Уфе не проиграть,и чтобы Агаларов забил !
    ABir
    ABir
    24 сентября в 21:27
    Ну если ещё и Уфа в Москве у Спартака очки отберёт, то я не знаю …
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    24 сентября в 21:13, ред.
    прочитал вчера комментарий болельщика Спартака после того как второй вратарь уфы отбил 4 послематчевых пенальти в кубке России: этот парень против красно - белых не сможет показать товар лицом и заявить о себе в рпл, просто футболисты Спартака по воротам попасть не могут, или по мячу🤷‍♂️😂
    SHMEL
    SHMEL
    24 сентября в 21:02
    Уфа должна побеждать.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    24 сентября в 20:47
    Удачи Агаларову)))))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 сентября в 20:45
    Думаю что в этот раз, Спартак соберётся и не проиграет!
    Брулин
    Брулин
    24 сентября в 20:21
    Газизка не благодарный, за 4 месяца пребывания Спартак обеспечил тебя на всю жизнь! Подсыпь пургена!
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    24 сентября в 20:06, ред.
    Гендир очкует, но хвост пробует держать пистолетом
    Futurista
    Futurista ответ makkie (раскрыть)
    24 сентября в 20:00
    Думаю и там облажаются)...
    makkie
    makkie ответ Futurista (раскрыть)
    24 сентября в 20:00
    Если только в футбольном симуляторе )))
    ermak6848
    ermak6848
    24 сентября в 19:56
    Спартачам пора бы очки отрывать в свою копилку..
    Вперёд фк СПАРТАК !!!
    Ironigor
    Ironigor
    24 сентября в 19:53
    Газизов: «„Спартак“ — раздражитель. Но мы едем отобрать у него очки» !
    Идут репетиции !!!)
    Futurista
    Futurista ответ makkie (раскрыть)
    24 сентября в 19:52
    А потом обыграть Наполи)...
    lotsman
    lotsman
    24 сентября в 19:50
    Нынешний Спартак по силам Уфе.
    cska59
    cska59
    24 сентября в 19:49
    Правильный настрой,Уфе очки нужны.
    ДАША Д
    ДАША Д
    24 сентября в 19:49
    Раз так, то можно смело ставить на Спартак.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    24 сентября в 19:39
    Что ж "Уфа" в последних очных встречах со "Спартаком" успешно справлялась с задачей отбора очков, причем в самых принципиальных встречах. Удастся ли в этот раз? Возможно, если Руй опять даст установку стрелять по воробьям. "Спартак" крайне много бьет по воротам, но очень маленький процент из ударов попадает в створ ворот. А если представить, что это тот самый матч, в котором будет залетать все? То есть разброс прогнозов обширен - от уверенной победы "Спартака" до поражения с разницей в один-два мяча.
    Союзник противников
    Союзник противников
    24 сентября в 19:38
    "Спартак" победит 3-0. И снова спартачами будет объявлен главным конкурентом "Зенита" в борьбе за все оставшиеся титулы сезона.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    24 сентября в 19:36
    После проигранного дерби спартак и Уфе может отдать очки, думая о Напали в ЛЕ.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    24 сентября в 19:24
    Газизов знатный пpoxиндей. Проворачивал свои мутные схемы в Спартаке. Неприятный чел
    Gahi
    Gahi
    24 сентября в 19:24, ред.
    Очень смелое заявление господина Газизова ещё недавно работавшего в системе Спартака, и который точно знает проблемные стороны своего соперника как в игре так и в самой структуре клуба. Как бы не прятал свои желания Шамиль, но его вояж с командой Уфа в Москву будет помимо спортивного результата нести и его личный интерес - отобрать драгоценные очки у своего бывшего клуба. Одно то что игрок команды Уфа Агаларов забил столько сколько вся команда футболистов Спартака вместе взятых 8 голов вселяет оптимизм Газизову и надежду в своих ожиданиях от этой игры. А на что надеяться Спартаку в этой игре, наверное тоже самое - одержать победу и показать наглядный урок своему оппоненту, что рано списывать команду со счётов. Удачи
    Djebrael
    Djebrael
    24 сентября в 19:19
    К сожалению уже почти нет...
    Сидор новый
    Сидор новый
    24 сентября в 19:17
    Ну тут Уфа будет мотивирована по самые уши....
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