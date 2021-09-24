Газизов: «„Спартак“ — раздражитель. Но мы едем отобрать у него очки» !

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Никаких принципиальных вещей, борьба за очки, как и с любым другим соперником. Понятно, что «Спартак» для всех раздражитель. Прошлые игры ничего не значат, это всё частности, условности, всё покажет матч. Что касается травмированных, то я не буду говорить.

Мы едем в Москву, чтобы показать хорошую и достойную игру, естественно, отобрать очки, как и в любом другом матче. Каждая отдельная игра разная, всё может произойти, можно обыграть любого соперника, можно потерять очки. Нужно настраиваться, завтра тяжелая игра, соперник на своем поле, около 13 500 зрителей будет допущено, большая поддержка, будет сложно.