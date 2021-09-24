ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Защитник «Спартака» рассказал, какой фразе он научил Тедеско

24 сентября 2021, 17:58

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что бывший главный тренер московского клуба Доменико Тедеско просил его перевести некоторые фразы на русский язык.

Как у меня с английским? Нормально. Общение с легионерами позволяет поддерживать уровень. Они спрашивают какие-то новые слова у меня, я — у них.

Мне запомнился момент, когда Тедеско на одной из тренировок спросил, как перевести на русский «What are you doing?», но в более жесткой форме. Я как-то с ходу ответил: «Что ты творишь?» И потом он постоянно повторял на каждом занятии: «Што ты твариш?!»

Напомним, что слухи связывали Тедеско с возвращением в «Спартак».

Все новости
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии13
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии11
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»
Вчера, 15:54 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
25 сентября в 06:45
Локо выводит ГЕН футболиста, а Спартаку нужно вывести ГЕН тренера
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
25 сентября в 00:09
Когда нибудь количество уволенных Федуном тренеров перевалит за 1000......
И тогда возможно пан Петржела получит своё приглашение...
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 сентября в 23:46
"Согласился бы я возглавить «Спартак»? Да, почему бы и нет. Я очень люблю Россию, у меня только тёплые воспоминания оттуда. «Зенит» навсегда в моём сердце, но от таких предложений невозможно отказаться. Я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером «Спартака» - сказал Петржела".
ОЙ))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 сентября в 23:16
Федун : "Я приглашаю Руя"...
Тедеско : «Што ты твариш?!»
SHMEL258
SHMEL258
24 сентября в 22:26
Литвинов, переведи Рую , что спартаковская торсида в него верит и хочет, чтобы он подольше тренировал спартак.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
24 сентября в 20:19, ред.
Более уместно сейчас слышать от болел Спартака: "Вы твари".
Что они собственно и говорят.
С сочувствием отношусь к нормальным болельщикам Спартака. Столько терпеть издевательства над клубом... это же сколько терпение иметь надо.
Федун как будто специально всё это делает, как будто мстит команде. Если смотреть на его фанатское прошлое, а он был (а может и сейчас есть) болельщик Динамо Киев. Думаю не стоит объяснять про союзное противостояние Спартака и Динамо Киев.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
24 сентября в 20:05
Ключевое слово родные.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 20:03
Губошлёп всё это перевёл бы другими словами в меру своей испорченности.
Futurista
Futurista
24 сентября в 19:56, ред.
Што ты твариш, тавариш?)...
311
311
24 сентября в 19:43, ред.
Тедеска после тренировки:
particular
particular
24 сентября в 19:06
Столкновение двух полиглотов :))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 сентября в 18:41
Надо было научить его фразе не что ты творишь,а что ты натворил?!
berda2003
berda2003
24 сентября в 18:41
а мат ему кто переводил?
Союзник противников
Союзник противников
24 сентября в 18:40
Так вот за что его Федун уволил!
Gahi
Gahi
24 сентября в 18:31
На скорую руку перевод нормальный но не народный, конечно до дипломата М.М. Литвинова далековато. А так нужно команду Спартак гнать вперёд народным языком, чтобы результат показывали и игру. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
24 сентября в 18:29
Ну ты и тварь же. Можно и так интерпретировать.
makkie
makkie
24 сентября в 18:24
И потом он постоянно повторял на каждом занятии: «Што ты твариш?!»
_______________________

Сейчас эта фраза по отношению к игрокам Спартака очень уместна.
Что вы творите, родные? Самим то не надоело проигрывать?
stanichnik
stanichnik
24 сентября в 18:18
Это фраза могла быть рабочей в момент проведения официальных матчей, а на тренировках, чтобы лучше доходило можно было употребить словосочетания покрепче.
sv_1969
sv_1969
24 сентября в 18:18
Ну вот Тедеску хоть чему то научился)))
memphis
memphis
24 сентября в 18:12
Руслан Литвинов, кто это?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 сентября в 18:09
Мне кажется там немного не так звучало))
nikoladolgov
nikoladolgov
24 сентября в 18:08
Странно ....
А почему не на великом русском междометие ?
ermak6848
ermak6848
24 сентября в 18:07
это уже прогресс то есть полиглот. однако...
протон
протон
24 сентября в 18:01
Как первый миллионный контракт получить, сразу рванет в Москву в суету)))))
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 18:01
Звучит правдоподобно вполне.
shlomo
shlomo
24 сентября в 18:00
Ну хоть есть что вспомнить...:)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 сентября в 18:00
Там есть гораздо более смачные переводы этой фразы, но .... не совсем литературные.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100