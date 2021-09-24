Защитник «Спартака» рассказал, какой фразе он научил Тедеско

Защитник «Спартака» рассказал, что бывший главный тренер московского клуба просил его перевести некоторые фразы на русский язык.

Как у меня с английским? Нормально. Общение с легионерами позволяет поддерживать уровень. Они спрашивают какие-то новые слова у меня, я — у них.

Мне запомнился момент, когда Тедеско на одной из тренировок спросил, как перевести на русский «What are you doing?», но в более жесткой форме. Я как-то с ходу ответил: «Что ты творишь?» И потом он постоянно повторял на каждом занятии: «Што ты твариш?!»