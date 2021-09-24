Защитник «Спартака» рассказал, какой фразе он научил Тедеско

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что бывший главный тренер московского клуба Доменико Тедеско просил его перевести некоторые фразы на русский язык.
Как у меня с английским? Нормально. Общение с легионерами позволяет поддерживать уровень. Они спрашивают какие-то новые слова у меня, я — у них.
Мне запомнился момент, когда Тедеско на одной из тренировок спросил, как перевести на русский «What are you doing?», но в более жесткой форме. Я как-то с ходу ответил: «Что ты творишь?» И потом он постоянно повторял на каждом занятии: «Што ты твариш?!»
Напомним, что слухи связывали Тедеско с возвращением в «Спартак».
Что они собственно и говорят.
С сочувствием отношусь к нормальным болельщикам Спартака. Столько терпеть издевательства над клубом... это же сколько терпение иметь надо.
Федун как будто специально всё это делает, как будто мстит команде. Если смотреть на его фанатское прошлое, а он был (а может и сейчас есть) болельщик Динамо Киев. Думаю не стоит объяснять про союзное противостояние Спартака и Динамо Киев.
Что они собственно и говорят.
С сочувствием отношусь к нормальным болельщикам Спартака. Столько терпеть издевательства над клубом... это же сколько терпение иметь надо.
Федун как будто специально всё это делает, как будто мстит команде. Если смотреть на его фанатское прошлое, а он был (а может и сейчас есть) болельщик Динамо Киев. Думаю не стоит объяснять про союзное противостояние Спартака и Динамо Киев.