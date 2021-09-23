Глушаков: «Может, у Жиркова откроется 3-е дыхание и он вернётся в сборную»

Полузащитник «Химок» в прокомментировал информацию о том, что будет играть в Любительской Футбольной Лиге за команду «Аминьево».

По поводу Юры я узнал от ребят, что он присоединился к команде и будет набирать форму. А там дальше посмотрим — может, у него откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется. Пока с ним не общался, но мы еще с ним сыграем на одном поле, подвигаемся.

Не знаю его планы — он набирает форму после травмы: тренироваться это одно, а когда играешь, пускай на любительском уровне, это совершенно другое. Ты получаешь удовольствие от футбола, никто не платит деньги. В каких-то любительских командах платят, но у нас в «Аминьево» играют только из-за того, что есть хороший коллектив. Я сам там давно: набирал форму, когда нигде не играл, а когда был в Премьер-Лиге, то приезжал туда во время перерыва на игры сборных, поскольку почему я должен сидеть дома, когда могу пойти поиграть для интенсивности тренировочного процесса с хорошими футболистами.