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Глушаков: «Может, у Жиркова откроется 3-е дыхание и он вернётся в сборную»

23 сентября 2021, 23:25

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что Юрий Жирков будет играть в Любительской Футбольной Лиге за команду «Аминьево».

По поводу Юры я узнал от ребят, что он присоединился к команде и будет набирать форму. А там дальше посмотрим — может, у него откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется. Пока с ним не общался, но мы еще с ним сыграем на одном поле, подвигаемся.

Не знаю его планы — он набирает форму после травмы: тренироваться это одно, а когда играешь, пускай на любительском уровне, это совершенно другое. Ты получаешь удовольствие от футбола, никто не платит деньги. В каких-то любительских командах платят, но у нас в «Аминьево» играют только из-за того, что есть хороший коллектив. Я сам там давно: набирал форму, когда нигде не играл, а когда был в Премьер-Лиге, то приезжал туда во время перерыва на игры сборных, поскольку почему я должен сидеть дома, когда могу пойти поиграть для интенсивности тренировочного процесса с хорошими футболистами.

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Все комментарии
memphis
memphis ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
24 сентября в 18:16
Кому? С КС он растворился
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ sir_Alex (раскрыть)
24 сентября в 11:26
Не ,Филя ещё молодой и не опытный ! А Кавазашвили - у него 63 то больше ( у него ж опыта больше ) !!! ))))))))))))
Союзник противников
Союзник противников
24 сентября в 10:09, ред.
Долголетие Жиркова -не повод для ёрничанья,на котором себе стригут купоны,а серьёзный упрёк всей системе подготовки ,ведения футбольного хозяйства и их прикормышам,типа Уткина и футбольных агентов,которые торгуют живым товаром.
112910415
112910415
24 сентября в 09:31
хватит, хватит уже про сборную
амурец
амурец
24 сентября в 08:27
Типа пошутил? Тебе то до Жирокова как до луны
sir_Alex
sir_Alex ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
24 сентября в 08:23
Лучше уж Филимонова 😉
Аксинья
Аксинья
24 сентября в 07:26
Вам кому за 30+ уже давно пора закрыть дорогу в сборную и уступить место молодежи - жить надо не только сегодняшним днем, но и думать о будущем))
КЭТиК
КЭТиК
24 сентября в 06:49
Это уже точно конец профессиональной карьеры.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
24 сентября в 06:10
Он и помоложе будет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 сентября в 06:10
Там лигой выше сейчас спящий гигант забивает. Можно ведь и его позвать.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 сентября в 06:07
Главное чтобы твоё второе дыхание не закрылось
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 04:43
Лучше бы о себе говорил губошлёп, по возрасту немного моложе Юры, физики меньше, техника рядом с Юрой не стоял а взялся подкалывать, грязный и мерзкий тип губошлёп.
протон
протон ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 сентября в 03:17, ред.
Юра он свой, вот посидеть с ним от души можно сразу по душам. он поймет тебя Лёха, меня возможно. я очень редко от этого человека читал комментарии , и я редко читал от него оскорбления в чей то адрес. вот Юра он как свой да, сел с ним в окружении и выложился, добрый он, вот Лёня тоже очень добрый, я вот вижу наверно не так. я про Слуцкого. я бывает многих критикую, но не со зла, бывает встаю и кораю ну вот зачем я так ругаю.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 сентября в 02:52
Прямо, как Геббельс.. типа газу Юре.
Может у него 3-4 лёгких. Посмотрим.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 01:27
Пора бы оставить Юрика в покое. Году берут свое и прежним он уже никогда не станет. Пора заканчивать с профессиональным футболом. По большому счету надо было еще года два назад закончить.
Юре спасибо за все, такого игрока болельщики не забудут.
Всем здоровья.
Gahi
Gahi
23 сентября в 23:58, ред.
Обращаясь к Юрий Жиркову и желая ему снова возвратиться в сборную команду страны, конечно Глушаков в глубине души надеяться сам сыграть за сборную и каждый раз даёт понять это. В его игре последнее время чувствуется желание проявить себя в матчах за клуб Химки забивает, и выполняет определённые полезные действия на поле. Ну если Денис в оставшихся играх сможет убедить тренерский штаб своей игрой и большим желанием играть ярко и результативно, то возможно это будет его последний и хороший шанс сыграть за сборную страны. Удачи
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 сентября в 23:49
А в ворота Кавазашвили поставим ? )))))
Я на стреме
Я на стреме
23 сентября в 23:39, ред.
а Дениска довольно хитро..жоп . понимает что в компании с Жирковым будет выглядеть перспективным юнцом
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 сентября в 23:37
Жирков перерос сборную - он сможет вскоре стать человеком игравшем и в финале ЛФЛ и в Суперкубке УЕФА. Кому еще давалось подобное достижение?
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 23:37
Дениска самогона перепил!Не надо Юре никуда возвращаться!Пора отдохнуть и внуков няньчить!
протон
протон
23 сентября в 23:34
Никогда не слышал что бы Юра критиковал , ругал, возможно многим бы хотелось хайпа. но он игрок удивительно воспитанный в положительных тонах
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 23:32
Юра и так сделал много для сборной! Пожалейте его))
протон
протон
23 сентября в 23:32
кто слышал как Жирков пел в Челси?))
протон
протон
23 сентября в 23:29
Не знаю как Вы, но я был бы рад его возвращению хотя бы на 45 минут игры. человек мало говорит и много делает на работе. а тот кто много говорит тот очевидно мало делает для пользы.
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