«Барселона» обжалует жёлтую карточку Бускетса;

Каталонская «Барселона» не согласна с решением судьи выдать желтую карточку полузащитнику Серхио Бускетсу в матче против «Кадиса» испанской Примеры.
«Сине-гранатовые», у которых сейчас уже отбывает дисквалификацию главный тренер, обжалуют наказание в Апелляционном комитете.
Королевская испанская футбольная ассоциация ответила: — Это не жёлтая карточка, это был годовой билет в компании нью-йоркского такси. Почему дали? — потому что Бускетс уже давным-давно на собственных ногах не бегает на поле.
Королевская испанская футбольная ассоциация ответила: — Это не жёлтая карточка, это был годовой билет в компании нью-йоркского такси. Почему дали? — потому что Бускетс уже давным-давно на собственных ногах не бегает на поле.