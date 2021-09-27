«Барселона» обжалует жёлтую карточку Бускетса;

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27 сентября 2021, 17:31

Каталонская «Барселона» не согласна с решением судьи выдать желтую карточку полузащитнику в матче против «Кадиса» испанской Примеры.

«Сине-гранатовые», у которых сейчас уже отбывает дисквалификацию главный тренер, обжалуют наказание в Апелляционном комитете.