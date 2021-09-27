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«Барселона» обжалует жёлтую карточку Бускетса

27 сентября 2021, 17:31

Каталонская «Барселона» не согласна с решением судьи выдать желтую карточку полузащитнику Серхио Бускетсу в матче против «Кадиса» испанской Примеры.

«Сине-гранатовые», у которых сейчас уже отбывает дисквалификацию главный тренер, обжалуют наказание в Апелляционном комитете.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
27 сентября в 18:12
«Барселона» обжалует жёлтую карточку Бускетса;
Королевская испанская футбольная ассоциация ответила: — Это не жёлтая карточка, это был годовой билет в компании нью-йоркского такси. Почему дали? — потому что Бускетс уже давным-давно на собственных ногах не бегает на поле.
Djebrael
Djebrael
27 сентября в 17:38
Пусть обжалуют, посмотрим на итог
протон
протон
27 сентября в 17:36
Не оспорят, а пожалуются и поплачут. Они больше ничего не умеют))
zs4x5a7jumza
zs4x5a7jumza
27 сентября в 17:34
Это их право
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