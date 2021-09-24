РФС оштрафовал Заболотного на 20 тыс. рублей

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24 сентября 2021, 11:09

КДК РФС оштрафовал нападающего ЦСКА на 20 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента чемпионата России.

В матче восьмого тура РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Автор единственного мяча Заболотный забежал на трибуну с болельщиками, отпраздновав с ними свой гол.

Форвард был позднее удален за вторую желтую карточку.