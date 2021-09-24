РФС оштрафовал Заболотного на 20 тыс. рублей

КДК РФС оштрафовал нападающего ЦСКА Антона Заболотного на 20 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента чемпионата России.
В матче восьмого тура РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Автор единственного мяча Заболотный забежал на трибуну с болельщиками, отпраздновав с ними свой гол.
Форвард был позднее удален за вторую желтую карточку.
Человек делает шоу, а ему ещё и штраф. О какой комерции можно говорить, когда за это штрафуют!!!!
Человек делает шоу, а ему ещё и штраф. О какой комерции можно говорить, когда за это штрафуют!!!!
Если вы сначала прочтёте комментарии на который я ответил, а потом прочтёте ещё раз, что я написал, то всё поймёте, там я всё доходчиво написал!
Повторяться не буду.
Если вы сначала прочтёте комментарии на который я ответил, а потом прочтёте ещё раз, что я написал, то всё поймёте, там я всё доходчиво написал!
Повторяться не буду.
Ну начнём с того, что Заболотный подбежал к болельщикам и нарушил санитарный регламент. За, что и оштрафован на смешную для футболистов сумму, скорее всего это просто предупреждение.
А сейчас самое главное про эмоции на поле. Есть тоже регламенты где чрезмерные эмоции на поле несут за собой более строгие наказания. Были случаи когда футболисты демонстрировали свастику и нацистские приветствия.
Футболист афинского клуба АЕК Гиоргос Катидис 17 марта 2013 года, пожизненно отстранен национальной федерацией футбола от участия в матчах футбольных сборных Греции всех возрастов. Данный жест он показал празднуя гол. А ведь это тоже эмоции и что скажите по этому поводу, вы поддерживаете такие эмоции на поле?
Ещё показывали гениталии или жесты ну очень уж неприличные и это тоже эмоции.
Я просто хочу сказать если есть регламент, то надо придерживаться его, а то наступит анархия и хаос.
Вы сейчас просто защищаете игрока армейского клуба несмотря на то, что он не прав. Нарушил, так будь добр ответь, и неважно какие клубные цвета ты защищаешь! Думаю у самого Заболотного недовольства по данному факту отсутствуют.
Ну начнём с того, что Заболотный подбежал к болельщикам и нарушил санитарный регламент. За, что и оштрафован на смешную для футболистов сумму, скорее всего это просто предупреждение.
А сейчас самое главное про эмоции на поле. Есть тоже регламенты где чрезмерные эмоции на поле несут за собой более строгие наказания. Были случаи когда футболисты демонстрировали свастику и нацистские приветствия.
Футболист афинского клуба АЕК Гиоргос Катидис 17 марта 2013 года, пожизненно отстранен национальной федерацией футбола от участия в матчах футбольных сборных Греции всех возрастов. Данный жест он показал празднуя гол. А ведь это тоже эмоции и что скажите по этому поводу, вы поддерживаете такие эмоции на поле?
Ещё показывали гениталии или жесты ну очень уж неприличные и это тоже эмоции.
Я просто хочу сказать если есть регламент, то надо придерживаться его, а то наступит анархия и хаос.
Вы сейчас просто защищаете игрока армейского клуба несмотря на то, что он не прав. Нарушил, так будь добр ответь, и неважно какие клубные цвета ты защищаешь! Думаю у самого Заболотного недовольства по данному факту отсутствуют.