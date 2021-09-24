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РФС оштрафовал Заболотного на 20 тыс. рублей

24 сентября 2021, 11:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

КДК РФС оштрафовал нападающего ЦСКА Антона Заболотного на 20 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента чемпионата России.

В матче восьмого тура РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Автор единственного мяча Заболотный забежал на трибуну с болельщиками, отпраздновав с ними свой гол.

Форвард был позднее удален за вторую желтую карточку.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
25 сентября в 11:40
Можно не любить цска или Зе, но тот топово отпраздновал, атмосферно как в Европе. Полным дурачком надо быть чтоб оштрафовать за это.
pomor45
pomor45
24 сентября в 18:36
Контракты заключают в евро, а штрафы платят в рублях. Должно быть 20 тыс. евро, а лучше в процентах от контракта в евро. Чем богаче игрок, тем весомее и дороже его нарушение.
nxwfc9pm68sp
nxwfc9pm68sp
24 сентября в 18:34
Ничего страшного! Футболисты - люди не бедные, прямо скажем) А вот забить победный гол в Дерби Всея Руси - бесценно.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
24 сентября в 18:10
Главное Заба победный гол забил спартаку, а это штраф он даже не заметит
протон
протон
24 сентября в 17:48
Победный гол в дерби бесценнен, для всего остального есть mastercard
Человек делает шоу, а ему ещё и штраф. О какой комерции можно говорить, когда за это штрафуют!!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
24 сентября в 17:45, ред.
Момент видел! А теперь у меня встречный вопрос. А вы читали на какой комментарий я отвечал и что написал?
Если вы сначала прочтёте комментарии на который я ответил, а потом прочтёте ещё раз, что я написал, то всё поймёте, там я всё доходчиво написал!
Повторяться не буду.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
24 сентября в 17:29
Кстати, народ, на секундочку, если мне не изменяет память, на матч допускались только привитые болельщики или они же с отрицательными ПЦР тестами. Разве не так?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ОлегаТэ (раскрыть)
24 сентября в 17:27
По такой игре, что у Спартака (хоть он и выглядел чуть лучше ЦСКА в дерби), что у армейцев - плакать надо, а не прыгать к болельщикам за овациями!
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 сентября в 17:24
Воспитанник академии ЦСКА вернулся в родной клуб и оформил победный гол в ворота принципиального соперника. Да, перескочил через ограждение, да нарушил сан.режим, за что и оштрафован, по делу. При чём здесь свастики, зиги и прочие ... не буду повторять.? Момент видел?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 сентября в 16:54
Ну , ну,.....не напрягайтесь...)
Союзник противников
Союзник противников ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
24 сентября в 14:36
НЕт,мы привычно радуемся тому,что даровитые нападающие "Спартака" привычно не попадают в пустые ворота.и проигрывают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 сентября в 14:04
Мне непонятно, с какой целью ж\д эксперт и иные граждане обсуждают эмоции, что можно и что нельзя, если Заболотный наказан за нарушение санитарного режима. ?
второй
второй
24 сентября в 13:59, ред.
за эмоции надо платить,а этот штраф как милость у церкви нищему!!Стыдно РФС!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
24 сентября в 13:38
Выиграем не напрягаясь!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 сентября в 13:30
Переживем скажешь , когда следующий матч выиграешь...)...В Новгороде....))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
24 сентября в 13:26, ред.
О каком запрете на эмоции игроков на поле идёт речь?
Ну начнём с того, что Заболотный подбежал к болельщикам и нарушил санитарный регламент. За, что и оштрафован на смешную для футболистов сумму, скорее всего это просто предупреждение.
А сейчас самое главное про эмоции на поле. Есть тоже регламенты где чрезмерные эмоции на поле несут за собой более строгие наказания. Были случаи когда футболисты демонстрировали свастику и нацистские приветствия.
Футболист афинского клуба АЕК Гиоргос Катидис 17 марта 2013 года, пожизненно отстранен национальной федерацией футбола от участия в матчах футбольных сборных Греции всех возрастов. Данный жест он показал празднуя гол. А ведь это тоже эмоции и что скажите по этому поводу, вы поддерживаете такие эмоции на поле?
Ещё показывали гениталии или жесты ну очень уж неприличные и это тоже эмоции.
Я просто хочу сказать если есть регламент, то надо придерживаться его, а то наступит анархия и хаос.
Вы сейчас просто защищаете игрока армейского клуба несмотря на то, что он не прав. Нарушил, так будь добр ответь, и неважно какие клубные цвета ты защищаешь! Думаю у самого Заболотного недовольства по данному факту отсутствуют.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 сентября в 13:23
Береженого бог бережет , надо и команде думать, карантин никому не нужен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 сентября в 13:19
Если эмоции регламентировать, то это уже не эмоции, а действия строго по уставу. Ничего страшного не было, он запрыгнул на свою армейскую трибуну. Вот когда эмоции проявляют у трибун фанатов соперника, то это уже провокации, а здесь обычное явление. В АПЛ на это не реагируют вообще.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
24 сентября в 13:16
Эмоции можно проявлять и не запрыгивая на трибуну.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
24 сентября в 13:16
Полностью согласен. Тем более, что его наказали за "нарушение санитарного режима". Он на трибуну выскочил. Но это же абсурд. На трибуне были сотни людей и ни о какой дистанции речи не было. А в его эмоциях ничего запретного не было. Эдуард Григорьевич, дорогой, а я уже начал переживать, что давно не было ваших комментариев. Жду новых. Здоровья и бодрости духа.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 сентября в 12:48
А я против Вашего комментария, давить эмоции -- превращаться в роботов,
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
24 сентября в 12:45
Это запрет на проявление эмоций игроков на поле. Зря.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
24 сентября в 12:38
Нападающий так себе,но мы выиграли и пили за победу!! 😜
VeniaminS
VeniaminS
24 сентября в 12:33
Ну это для него ерунда,зато повеселил фанатов ЦСКА.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 12:05
Мало, надо было на поболе штрафануть, чтоб другим не повадно было.
shlomo
shlomo
24 сентября в 11:59
А еще его нужно оштрафовать, чтобы не парадировал Рона...:))))))
gwynb1eidd
gwynb1eidd
24 сентября в 11:50
Оно того стоило!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 сентября в 11:47
Чему радуетесь? Что выиграли по ошибке? Бездарный нападающий
beefs
beefs
24 сентября в 11:45
Эх, эмоции, эмоции...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
24 сентября в 11:45
Ну это мы переживём,главное мы знаем сколько это стоит!
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