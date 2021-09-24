Куман дисквалифицирован на два следующих матча Ла Лиги

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24 сентября 2021, 19:22

Главный тренер «Барселоны» понёс наказание за красную карточку, которую он получил в матче 6-го тура Ла Лиги против «Кадиса» (0:0).

Голландский специалист, который, по слухам, может быть вскоре уволен, был удалён за то, что покидал техническую зону и бурно протестовал против решений главного арбитра встречи, обращаясь к резервному судье. «Барселона» подала апелляцию на красную карточку, однако она была отклонена.

Отстранить господина Рональда Кумана на две игры на основании статьи 120 Дисциплинарного кодекса и наложить дополнительный штраф на клуб в соответствии со статьей 52.

Таким образом, Куман пропустит ближайшие игры чемпионата Испании против «Леванте» и мадридского «Атлетико». Кроме того, Ла Лиги отклонила апелляции «Барселоны» относительно удаления и жёлтой карточки , которые тоже пропустят встречу против «Леванте».