ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИспания. Примера 2021/2022

Куман дисквалифицирован на два следующих матча Ла Лиги

24 сентября 2021, 19:22
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман понёс наказание за красную карточку, которую он получил в матче 6-го тура Ла Лиги против «Кадиса» (0:0).

Голландский специалист, который, по слухам, может быть вскоре уволен, был удалён за то, что покидал техническую зону и бурно протестовал против решений главного арбитра встречи, обращаясь к резервному судье. «Барселона» подала апелляцию на красную карточку, однако она была отклонена.

Отстранить господина Рональда Кумана на две игры на основании статьи 120 Дисциплинарного кодекса и наложить дополнительный штраф на клуб в соответствии со статьей 52.

Таким образом, Куман пропустит ближайшие игры чемпионата Испании против «Леванте» и мадридского «Атлетико». Кроме того, Ла Лиги отклонила апелляции «Барселоны» относительно удаления Френки де Йонга и жёлтой карточки Серхио Бускетса, которые тоже пропустят встречу против «Леванте».

Все новости
Итальянского тренера, который ударил судью, дисквалифицировали на 5 лет
02 октября ВидеоКомментарии18
ОфициальноГильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ
30 сентября Комментарии10
Ван-Биссака дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ за удаление в игре с «Янг Бойз»
29 сентября Комментарии3
ОфициальноЮран дисквалифицирован на один матч ФНЛ
29 сентября Комментарии2
«Барселона» обжалует жёлтую карточку Бускетса
27 сентября Комментарии4
Гасперини могут забанить на 20 дней за оскорбление антидопинговых офицеров
27 сентября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
25 сентября в 10:06
Это агония)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 сентября в 05:47
Совсем дела худо пошли.
ОПС
ОПС
25 сентября в 03:21
Заслужил, ничего не поделаешь.
1bear
1bear
25 сентября в 00:35
похоже Куману самому надоела Барса...
Agamaga........
Agamaga........
24 сентября в 21:52
Куман вести себя не умеет абсолютно. Когда команда плохо играет виноват только он.
протон
протон
24 сентября в 21:38
За дисквалификацией увольнение и поминай как звали...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 сентября в 21:03
Куман, пакуй чемоданы...
Брулин
Брулин
24 сентября в 20:22
Может паковать чемоданы, после Бенфики, аэропорт Барселона Амстердам
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ barcamilan (раскрыть)
24 сентября в 20:12
Де Йонг его спас, своим удалением.
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
24 сентября в 20:02
Дискву можно не отбывать, если тебя уволят.
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 19:55
Может без него хоть в футбол начнут играть ?!!
barcamilan
barcamilan
24 сентября в 19:53
а чо не уволили его?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 сентября в 19:51
что есть Куман,что его нет,от перестановки мест слагаемых результат не изменяется.
Brooklyn888
Brooklyn888
24 сентября в 19:48
Сама не своя команда ..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 сентября в 19:45
Игра не прёт,Куман бесится,от сюда и удаления!
ЮЗИК
ЮЗИК
24 сентября в 19:40
Это если досидит эти матчи на посту тренера
particular
particular
24 сентября в 19:33
Бурных протестов для победы не хватило. Готовить надо команду и сидеть потом полтора часа под навесом и шпилиться в смартфон :) А прыгать и гарцевать - дело не хитрое.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 сентября в 19:30
Ничью бы еще стерпели, но ни дай бог Барса проиграет один из этих двух матчей... секир-башка Куману...
311
311
24 сентября в 19:29
Куман сделает всё, чтобы досрочно срубить неустойку!)
sv_1969
sv_1969
24 сентября в 19:25
Его ещё не выгнали
shlomo
shlomo
24 сентября в 19:24
Все...карьера в Барсе закончилась....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100