Ганчаренко получил дисквалификацию и штраф за нецензурные выражения

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко получил дисквалификацию и штраф в 250 тысяч рублей за нецензурные выражения в отношении «официальных лиц» в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).
«В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении Официальных лиц матча — дисквалифицировать главного тренера ФК „Краснодар“ г. Краснодар Ганчаренко В.М. на 3 (Три) матча Российской Премьер-Лиги, из которых 2 (два) матча считать реальным исполнением, а 1 (один) матч — условной спортивной санкцией и оштрафовать его на 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Установить испытательный срок для главного тренера ФК „Краснодар“ г. Краснодар Ганчаренко В.М. 2 (два) года с момента принятия решения», — сообщается на официальном сайте РФС.
Инстинктивно в такие моменты прибегают именно к запрещенным словам - обычно они содержат приятную череду взрывных согласных - и как будто по волшебству, человек начинает испытывать легкое удовлетворение.
Но в конечном итоге весь вылитый наружу эмоциональный негатив бумерангом возвращается к тебе да еще с далеко идущими последствиями.
Инстинктивно в такие моменты прибегают именно к запрещенным словам - обычно они содержат приятную череду взрывных согласных - и как будто по волшебству, человек начинает испытывать легкое удовлетворение.
Но в конечном итоге весь вылитый наружу эмоциональный негатив бумерангом возвращается к тебе да еще с далеко идущими последствиями.