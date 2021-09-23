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Ганчаренко получил дисквалификацию и штраф за нецензурные выражения

23 сентября 2021, 15:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко получил дисквалификацию и штраф в 250 тысяч рублей за нецензурные выражения в отношении «официальных лиц» в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

«В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении Официальных лиц матча — дисквалифицировать главного тренера ФК „Краснодар“ г. Краснодар Ганчаренко В.М. на 3 (Три) матча Российской Премьер-Лиги, из которых 2 (два) матча считать реальным исполнением, а 1 (один) матч — условной спортивной санкцией и оштрафовать его на 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Установить испытательный срок для главного тренера ФК „Краснодар“ г. Краснодар Ганчаренко В.М. 2 (два) года с момента принятия решения», — сообщается на официальном сайте РФС.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 октября в 13:11
странно ...раньше с ним такого не было ...)
Хиромант
Хиромант ответ Лучший аналитик (комментарий удален) (раскрыть)
24 сентября в 23:14, ред.
- Ну да... Ты научишь...

"...но тат как топят краснодар то болелам надо отстранить его собственными силами)) тогда не повадно будет остальным судить против Краснодара...вот и все виселье...."

- Ты и правда этого хочешь? Чтобы судью отправили в реанимацию, "болел" отправили на нары, "Краснодар" в любительскую лигу, стадион отдали торгашам на растерзание...

- По-твоему, вот это всё и есть справедливость???
stanichnik
stanichnik ответ Лучший аналитик (комментарий удален) (раскрыть)
24 сентября в 19:05
    stanichnik
    stanichnik ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
    24 сентября в 18:45, ред.
    Судью отстраняют в том случае если его решения повлияли на конечный результат матча, в данном случае этого не было установлено и в протоколе подписанном обеими сторонами об этом ни слова, значит и отстранять судью не за что. А игрока к которому вы предъявляете претензии судья справедливо удалил, вы наверное матч не смотрели, так я вам популярно объясню и Ахмат пол-часа с учётом добавленного времени играл в меньшинстве, ко всему прочему он получит дисквалификацию. Ни в одном комментарии к этой новости пользователи сайта не защищают и не оправдывают действия футболиста команды из грозного, только вы пытаетесь защитить Гончаренко за хулиганский поступок, выраженный в неуважении к окружающим людям путём применения нецензурной брани, причём уже не в первый раз. А ведь такое поведение ГТ гостей могло вызвать негативную реакцию болельщиков на трибунах стадиона и иметь необратимые последствия. Так что это вам следует хорошенько подумать прежде чем что-то написать и тем более призывать вооружаться битами против себя же любимого.
    stanichnik
    stanichnik ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
    24 сентября в 15:50
    С судьёй, понятно. Впаял дисквалификацию КДК, состоящий из таких же бывших судей, тоже всё ясно. А кто защищает несправедливость, фамилии, явки, пароли пожалуйста, кому адресовать свой гнев?
    stanichnik
    stanichnik ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
    24 сентября в 14:21
    Вы слышите только себя любимого, я же вам русским по белому написал, что их защищает закон, если вы под словом отбросы имели ввиду судей.
    kip-elev
    kip-elev
    24 сентября в 10:32
    Да, после этого мата судья сразу переобулся и удалил игрока соперника. Было бы удаление если бы судья о себе нового не узнал? Да он даже фол не свистнул. Судейство в России сейчас полное дно. Гончаренко понимаю, хотя и не оправдываю.
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    24 сентября в 01:35
    Мое личное мнение вы или деньгами заказывайте или дисквалификацией , но и тем и другим перебор
    stanichnik
    stanichnik ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
    23 сентября в 21:09
    За свою работу судьи тоже отвечают и несут материальную ответственность предусмотренную регламентом за последствия повлиявшие на конечный результат, а защищает судей закон, они лица неприкосновенные, тут биты не уместны. Что касается встречать битами, так это уже призыв к экстремизму, за это предусмотрена уголовная статья с вынесением реального срока, так что с этим поаккуратнее, только разве что если с головой не всё в порядке.
    stanichnik
    stanichnik ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
    23 сентября в 20:05
    Правильно сделали это то, что впаяли Ганчаренко двести пятьдесят тысяч рублей штрафа за мат. В раздевалке пусть со своими игроками в таком тоне и на таком языке общается, а на людях пусть ведёт себя по-людски. На стадионе присутствовали зрители среди которых были женщины и дети, этот матч транслировался по телевизору. А если учесть менталитет местного населения, который не приветствует у себя такое поведение гостей, то Виктор Михайлович ещё легко отделался, мог бы запросто под трибунами получить "компресс" от какого нибудь впечатлительного сотрудника стадиона.
    Кроликов
    Кроликов
    23 сентября в 20:05
    А может и правильно. Вы же пример, особенно для молодежи! Сначала все искололись, как зеки, теперь мату обучают! Бедный Макаренко...!
    Kosmos58
    Kosmos58
    23 сентября в 19:33
    А судьи кто? Не слишком ли распоясались?! Правда глаза колет? На мыло!!!
    atur72
    atur72
    23 сентября в 18:42
    Странно почему Слуцкого не оштрафовали за провокационные слова после игры
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    23 сентября в 18:36
    Вся разница в том, что Слуцкий не владеет матом (ненормативной лексикой) в той степени, в которой в совершенстве владеет его друг Витя Ганчар. Именно за мат в адрес судьи , который квалифицируется как оскорбление , Ганчар и получил свое, в том числе и 250 тыс штрафа.
    Kolymchanin
    Kolymchanin
    23 сентября в 17:58
    Как точно кто-то подметил: - «Кто за рулем не материться, тот за дорогой не следит!». Всё как в нашем футболе.
    berda2003
    berda2003
    23 сентября в 17:44
    на вид, чисто пастушок из бяларуси, а матерится, как сапожник...
    Сп62
    Сп62
    23 сентября в 17:43
    Одни тренеров провоцируют, другие дисквалифицируют. Все при деле и при зарплате.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    23 сентября в 17:31
    Получил ровно то наказание, которое я предрекал вчера.
    протон
    протон
    23 сентября в 17:25
    Опа, матч с ЦСКА пропустит? Тренерская дуэль Леши и Васи будет???
    протон
    протон
    23 сентября в 17:24
    Дерби Березуцких, Николич против Сёмина, Черевченко против Божовича, Слуцкий против Кержакова( наверняка последнему до сих пор обидно за невызов на Евро-2016). Прямо тур тренерских десертов.
    второй
    второй ответ stanichnik (раскрыть)
    23 сентября в 17:23
    всё очень просто РЕЦИДИВ и сумма другая!!!
    36a3bpuff87u
    36a3bpuff87u
    23 сентября в 17:20
    Это абсолютно правильно
    LAISMEN
    LAISMEN
    23 сентября в 17:14
    Конечно Ганчаренко неправ. Да нервы эмоции Всегда трудно осозновать несправедливость людей по отношению к тебе или твоей команде.
    Инстинктивно в такие моменты прибегают именно к запрещенным словам - обычно они содержат приятную череду взрывных согласных - и как будто по волшебству, человек начинает испытывать легкое удовлетворение.
    Но в конечном итоге весь вылитый наружу эмоциональный негатив бумерангом возвращается к тебе да еще с далеко идущими последствиями.
    dok66
    dok66
    23 сентября в 16:54
    Ну получил . Не убудет . Хоть дал понять команде , что он за них .
    stanichnik
    stanichnik
    23 сентября в 16:51
    Конечно же ни на йоту не оправдываю несдержанность Виктора Михайловича. Но двести пятьдесят тысяч штрафа это уже прецедент, до сели таких санкций в отношении должностных лиц по-моему не выносилось. Но и судьи порой часто провоцируют у представителей тренерских штабов такую реакцию. Ведь в этом туре был удалён с поля ещё один Главный тренер, Виктор Леонидович Слуцкий, и я не думаю, что найдётся много моралистов способных обвинить этого специалиста в отсутствии культуры и воспитанности, второй такой интеллигент вряд ли отыщется в нашем футболе, да и во всей ФИФА в целом.
    STVA 1
    STVA 1
    23 сентября в 16:46
    Надо было по белорусски)))
    второй
    второй
    23 сентября в 16:42
    всё правильно-Ганчаренко ещё в Цска зажигал вместе с Гинером,то тогда видимо слабо наказали ,не понял он!!!
    LAISMEN
    LAISMEN
    23 сентября в 16:41, ред.
    Какой дорогой у нас РУССКИЙ МАТ оказывается, аж на 250 тысяч наговорил крепких слов . Пора на английский или немецкий или еще какой на слух непонятный для официальных лиц переходить
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER
    23 сентября в 16:33
    Нашим судьям надо учиться держать темп игры, но при этом знать где та грань, за которой наказание неотвратимо.
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
    23 сентября в 16:30
    Да неужели.? Уважаемый, Вы в курсе, что Газинский травмировал Тодоровича и ему за это ничего абсолютно. Если хочешь быть адекватным, то будь по обе стороны, люди уважать будут. А на счет судьи, то он ошибался в обе стороны, очень отвратительное судейство.
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