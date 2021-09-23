Ганчаренко получил дисквалификацию и штраф за нецензурные выражения

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23 сентября 2021, 15:46

Главный тренер «Краснодара» получил дисквалификацию и штраф в 250 тысяч рублей за нецензурные выражения в отношении «официальных лиц» в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

«В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении Официальных лиц матча — дисквалифицировать главного тренера ФК „Краснодар“ г. Краснодар Ганчаренко В.М. на 3 (Три) матча Российской Премьер-Лиги, из которых 2 (два) матча считать реальным исполнением, а 1 (один) матч — условной спортивной санкцией и оштрафовать его на 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.