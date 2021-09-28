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Бергоми: «Никогда не пойму решение Доннаруммы перейти в ПСЖ»

28 сентября 2021, 09:38

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми усомнился в решении Джанлуиджи Доннаруммы перейти из «Милана» в ПСЖ.

Никогда не пойму решение Доннаруммы перейти в ПСЖ. Рано или поздно «Милан» вновь будет выигрывать, это вопрос времени.

Ему стоило проявить немного терпения. Повторяю: я никогда не пойму это решение.

Ранее о соперничестве Доннаруммы и Кейлора Наваса в ПСЖ высказался главный тренер команды Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:35
Ну такие личности как Бергоми точно не поймут клиента Райолы. Бергоми воспитанник Интера и всю свою карьеру провел в одном клубе, был одним из лучших защитников своего поколения и когда Интер десятилетием не брал титулы, этот усатый дядька не думал свалить куда то. Сейчас времена не те. Футболист прежде всего наёмный работник. О как.
Zhgoon
Zhgoon
28 сентября в 10:39
Дык, парень решил завязать с футболом и все. В «Милане» приходилось работать по полной, пахать от звонка до звонка, а тут сиди себе лавку протирай и не парься. Так-то чистая зарплата и в «Милане» и в ПСЖ одинаковая была.

Вот только у ПСЖ будущее довольно сомнительное. Арабы могут в один прекрасный день расхотеть играть футбол и свернуть лавку. Более именитый «Милан» в этом плане любой кризис может пережить, спад в десять лет не утопит клуб с таким багажом, игроки будут хотеть идти туда даже за среднюю зарплату. Тот же Сити играет в топ-лиге и порядком окупает свои затраты на одних телетрансляциях, тогда как ПСЖ это просто бездонная бочка, к которой еще и Месси присобачили.
Zhgoon
Zhgoon ответ Vladimir808 (раскрыть)
28 сентября в 10:33
Так после вычета налогов в ПСЖ он получает меньше, чем ему предлагали в «Милане». Минус еще 1 миллион евриков зарплаты его брата. В этом трансфере выиграл только Райола. Хотя «Милану» тоже норм. Да, не продали парня, зато подписали топ-вратаря с адекватными зарплатными аппетитами и избавились от ежегодной мыльной оперы имени Мино.
Vladimir808
Vladimir808
28 сентября в 10:29
Странный этот парень Джузеппе.
Милан хорошо, но даже когда он начнёт побеждать, в это же время Доннарумма будет иметь денег в разы больше, чем в Милане. ПСЖ- другие деньги,)
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo2 (раскрыть)
28 сентября в 10:20
Доброе утро.
Правила такие же, как и в основном конкурсе.
Nazi
Nazi
28 сентября в 10:10
Не каждому дано понимать.. Если бы все все понимали, мы бы жили в раю..
ОПС
ОПС
28 сентября в 09:53
Лишь бы он сам понимал.
1bear
1bear
28 сентября в 09:47
хорошие деньги предложили,вот и перешел
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38. (раскрыть)
28 сентября в 09:46
Доброе утро.
Примерных сроков нет, если телефон был заполнен, то оправка была в тот же месяц. Ожидайте звонка от курьера.
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