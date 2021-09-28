Бергоми: «Никогда не пойму решение Доннаруммы перейти в ПСЖ»

Бывший защитник «Интера» усомнился в решении перейти из «Милана» в ПСЖ .

Никогда не пойму решение Доннаруммы перейти в ПСЖ . Рано или поздно «Милан» вновь будет выигрывать, это вопрос времени.

Ему стоило проявить немного терпения. Повторяю: я никогда не пойму это решение.