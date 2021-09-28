Бергоми: «Никогда не пойму решение Доннаруммы перейти в ПСЖ»

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми усомнился в решении Джанлуиджи Доннаруммы перейти из «Милана» в ПСЖ.
Никогда не пойму решение Доннаруммы перейти в ПСЖ. Рано или поздно «Милан» вновь будет выигрывать, это вопрос времени.
Ему стоило проявить немного терпения. Повторяю: я никогда не пойму это решение.
Ранее о соперничестве Доннаруммы и Кейлора Наваса в ПСЖ высказался главный тренер команды Маурисио Почеттино.
Вот только у ПСЖ будущее довольно сомнительное. Арабы могут в один прекрасный день расхотеть играть футбол и свернуть лавку. Более именитый «Милан» в этом плане любой кризис может пережить, спад в десять лет не утопит клуб с таким багажом, игроки будут хотеть идти туда даже за среднюю зарплату. Тот же Сити играет в топ-лиге и порядком окупает свои затраты на одних телетрансляциях, тогда как ПСЖ это просто бездонная бочка, к которой еще и Месси присобачили.
Вот только у ПСЖ будущее довольно сомнительное. Арабы могут в один прекрасный день расхотеть играть футбол и свернуть лавку. Более именитый «Милан» в этом плане любой кризис может пережить, спад в десять лет не утопит клуб с таким багажом, игроки будут хотеть идти туда даже за среднюю зарплату. Тот же Сити играет в топ-лиге и порядком окупает свои затраты на одних телетрансляциях, тогда как ПСЖ это просто бездонная бочка, к которой еще и Месси присобачили.
Милан хорошо, но даже когда он начнёт побеждать, в это же время Доннарумма будет иметь денег в разы больше, чем в Милане. ПСЖ- другие деньги,)
Милан хорошо, но даже когда он начнёт побеждать, в это же время Доннарумма будет иметь денег в разы больше, чем в Милане. ПСЖ- другие деньги,)
Правила такие же, как и в основном конкурсе.
Правила такие же, как и в основном конкурсе.
Примерных сроков нет, если телефон был заполнен, то оправка была в тот же месяц. Ожидайте звонка от курьера.
Примерных сроков нет, если телефон был заполнен, то оправка была в тот же месяц. Ожидайте звонка от курьера.