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Индзаги: «Я смотрел матч за Суперкубок Украины»

28 сентября 2021, 09:18

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги порассуждал о предстоящем матче с «Шахтёром».

У нас атакующая команда. Мы идем вперед большими силами, создаем много моментов. Конечно, бывают ситуации, когда мы допускаем технические ошибки, иногда даже много, а сильный соперник этим пользуется и проводит острые контратаки. Нам нужно подтянуть игру в этом аспекте, но в то же время мы должны придерживаться атакующей манеры игры и забивать много голов.

Я смотрел матчи «Шахтера» с «Монако», а также поединок за Суперкубок Украины с киевским «Динамо». Вижу, как Роберто Де Зерби прививает команде свои идеи. За два с половиной месяца работы с «Шахтером» он уже добился очень многого. Замечаю, как он адаптирует свои идеи под футболистов, которые находятся в его распоряжении.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
28 сентября в 09:41
с понтом боится...
ДСА
ДСА
28 сентября в 09:30
Шахтер опасный соперник, особенно дома.
shlomo
shlomo
28 сентября в 09:28
Комплимент сделал...:)
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