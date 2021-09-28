Индзаги: «Я смотрел матч за Суперкубок Украины»

Главный тренер «Интера» порассуждал о предстоящем матче с «Шахтёром».

У нас атакующая команда. Мы идем вперед большими силами, создаем много моментов. Конечно, бывают ситуации, когда мы допускаем технические ошибки, иногда даже много, а сильный соперник этим пользуется и проводит острые контратаки. Нам нужно подтянуть игру в этом аспекте, но в то же время мы должны придерживаться атакующей манеры игры и забивать много голов.

Я смотрел матчи «Шахтера» с «Монако», а также поединок за Суперкубок Украины с киевским «Динамо». Вижу, как Роберто Де Зерби прививает команде свои идеи. За два с половиной месяца работы с «Шахтером» он уже добился очень многого. Замечаю, как он адаптирует свои идеи под футболистов, которые находятся в его распоряжении.