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Почеттино: «Доннарумма? У ПСЖ два отличных голкипера»

27 сентября 2021, 21:53

Тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино сказал, что между вратарями Кейлором Навасом и Джанлуиджи Доннаруммой нет вражды и борьбы за место в основе парижан:

Доннарумма? У ПСЖ два отличных голкипера. У каждого из них есть свои сильные стороны. У вратарей хорошие отношения. Мы пытаемся найти определённый баланс.

Джанлуиджи Доннарумма перешел в ПСЖ после того, как этим летом покинул «Милан» на правах свободного агента. В ближайшем поединке Лиги чемпионов именно итальянец займёт место в воротах парижан.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
28 сентября в 08:07
у ПОнчика головная боль кого ставить в раму,ведь оба голкипера являются топами. У Аллегри другая головная боль,не знает кого ставить в раму,что один друг Кариуса,что другой - его тайный поклонник. Даже не знаю,у кого из них мигрени сильнее.
ДАША Д
ДАША Д
28 сентября в 05:34
Два сильных вратаря - это большая головная боль тренера.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
28 сентября в 02:30
Ну да, и мы это знаем...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 сентября в 23:48
Борьба за место в основе всегда должна быть!
протон
протон
27 сентября в 22:50
Порой удивляешься, насколько легко эти футбольные журналисты лепят новости из воздуха. Одни что-то вбрасывают - другие это тут же опровергают. Просто браво.
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 22:08
Это хорошо когда нет вражды.
sir_Alex
sir_Alex
27 сентября в 22:03
Навас – в чемпе, чемпион Европы – в ЛЧ и прочих кубках.
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