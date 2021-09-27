Почеттино: «Доннарумма? У ПСЖ два отличных голкипера»

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27 сентября 2021, 21:53

Тренер «Пари Сен-Жермен» сказал, что между вратарями и нет вражды и борьбы за место в основе парижан:

Доннарумма? У ПСЖ два отличных голкипера. У каждого из них есть свои сильные стороны. У вратарей хорошие отношения. Мы пытаемся найти определённый баланс.