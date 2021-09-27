Почеттино: «Доннарумма? У ПСЖ два отличных голкипера»

Тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино сказал, что между вратарями Кейлором Навасом и Джанлуиджи Доннаруммой нет вражды и борьбы за место в основе парижан:
Доннарумма? У ПСЖ два отличных голкипера. У каждого из них есть свои сильные стороны. У вратарей хорошие отношения. Мы пытаемся найти определённый баланс.
Джанлуиджи Доннарумма перешел в ПСЖ после того, как этим летом покинул «Милан» на правах свободного агента. В ближайшем поединке Лиги чемпионов именно итальянец займёт место в воротах парижан.