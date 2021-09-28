Де Зерби — о матче с «Интером»: «Нужно играть смело»

Главный тренер «Шахтера» порассуждал о предстоящем матче против «Интера».

Даже если мы сделаем все, на что способны, это не значит, что мы победим. Я сказал, что «Интер» сильнее, но я также думал, что «Шахтер» сильнее «Шерифа», а в итоге получил другой результат. Все матчи начинаются со счета 0:0. Я просто знаю, что мы должны хорошо работать с мячом и без мяча. Нужно играть смело. Почти все мои игроки должны получать удовольствие на поле, потому что тогда они могут дать нам свои сто процентов.