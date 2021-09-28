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Де Зерби — о матче с «Интером»: «Нужно играть смело»

28 сентября 2021, 09:14
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)0 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Зерби порассуждал о предстоящем матче против «Интера».

Даже если мы сделаем все, на что способны, это не значит, что мы победим. Я сказал, что «Интер» сильнее, но я также думал, что «Шахтер» сильнее «Шерифа», а в итоге получил другой результат. Все матчи начинаются со счета 0:0. Я просто знаю, что мы должны хорошо работать с мячом и без мяча. Нужно играть смело. Почти все мои игроки должны получать удовольствие на поле, потому что тогда они могут дать нам свои сто процентов.

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Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
28 сентября в 10:14
Верно, рви картонку!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 сентября в 09:46
После поражения от "Шерифа" "Шахтеру" некуда отступать, в матче с "Интером", что-бы на что-то рассчитывать надо добиваться победы. "Интер" хоть и потерял Лукаку но все равно является одной из ведущих команд серии А с хорошим нападением и надежной защитой. Ждем атакующей слегка авантюрной игры от "Шахтера" и уверенной от "Интера", надеюсь голов будет больше двух.
drug01
drug01
28 сентября в 09:17
Надо идти вперёд
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