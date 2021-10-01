Лапорта настаивает на назначении Пирло на пост тренера «Барселоны»

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01 октября 2021, 11:02

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы видеть на тренерском мостике . Именно итальянец, по мнению Лапорты, отвечает всем требованиям клуба. Он потребует самую маленькую зарплату и в данный момент находится без работы.

Среди остальных кандидатов на пост тренера «Барселоны» значатся Хави, и .

Каталонская «Барселона» продолжает демонстрировать ужасную статистику в этом сезоне.