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Лапорта настаивает на назначении Пирло на пост тренера «Барселоны»

01 октября 2021, 11:02

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы видеть на тренерском мостике Андреа Пирло. Именно итальянец, по мнению Лапорты, отвечает всем требованиям клуба. Он потребует самую маленькую зарплату и в данный момент находится без работы.

Среди остальных кандидатов на пост тренера «Барселоны» значатся Хави, Роберто Мартинес и Хорди Кройф.

Каталонская «Барселона» продолжает демонстрировать ужасную статистику в этом сезоне.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ протон (раскрыть)
01 октября в 22:58
Когда уходил Вальверде, клуб играл уверенно, во всех турнирах. Не вылетал из Лиги Чемпионов, боролся за чемпионство в Ла Лиге. Но болельщикам не нравился стиль его игры.
Legend 6
Legend 6 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
01 октября в 22:56
У Барсы денег вообще нет.
протон
протон
01 октября в 21:29
Кто бы мог подумать, что через 1,5 года о временах Вальверде можно будет вспоминать как о неплохих таких, даже хороших...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ КЭТиК (раскрыть)
01 октября в 20:07
а ещё лучше - волонтёр!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Legend 6 (раскрыть)
01 октября в 20:07
Конте из Интера ушёл,причина банальна - финансовое состояние. Сомневаюсь,что у Барсы мешок лучше. Да и Парик довольно конфликтный ,если что не по его воли,может и посреди сезона свалить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ rd69jwy8ke6b (раскрыть)
01 октября в 20:05
это случайно не его Банер вывешивали в Мадриде?
Мessi 10
Мessi 10 ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
01 октября в 19:54
Тебя я не знаю) но если бы знал, начал с тебя)
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Мessi 10 (раскрыть)
01 октября в 18:04
почему начинаешь список с черчесова ? я тоже свободен и развалю барсу не хуже остальных , тем более за деньги
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
01 октября в 15:10
Пирло лучше Кумана? Да что они там курят?
Мessi 10
Мessi 10
01 октября в 14:43
Прекрасные критерии для поиска нового тренера: «низкая зарплата и чтобы был безработный».
Я под такие параметры сходу назову 10 тренеров, начиная с Черчесова. То есть опыт и достижения Лапорте не важны
Alice Tracy
Alice Tracy ответ aventure61 (раскрыть)
01 октября в 14:05
Кержаков не пойдет - он метит на место ГТ своего родительского клуба, а там платят побольше, чем в Барсе - Малколм не даст соврать
Baggio R.
Baggio R.
01 октября в 13:46
Такое ощущение, что Лапорта стал президентом, чтобы утопить Барселону 😡
Legend 6
Legend 6 ответ sv_1969 (раскрыть)
01 октября в 13:15
Возможно ему Лапорта сумеет лапши навешать)
sv_1969
sv_1969 ответ Legend 6 (раскрыть)
01 октября в 12:33
Конте не пойдет в безденежье!А это к сожалению так!
Вoлхв
Вoлхв
01 октября в 12:13
Это будет погибель клуба
aventure61
aventure61
01 октября в 12:08
идиотизм продолжается,ну пригласите григорянца или кержакова они вообще бесплатно будут работать в барселоне. я думал лапорта умнее.
1bear
1bear
01 октября в 12:07
это хорошо - приятно будет увидеть Барсу на дне...
galem72
galem72
01 октября в 11:54
Блин, почему Лапорту не осенит на Сульшера? Юнайтед бы вздохнул с облегчением. ((
Василий 50
Василий 50
01 октября в 11:48
Пирло просто дилетант
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 11:42
Я не против,пусть попробует! 😜
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 11:39
Главное, что бы была маленькая зарплата!
Legend 6
Legend 6
01 октября в 11:32
Для барсы нужен тренер, который умеет работать с молодыми игроками. Или тренера умеющего и знающего как побеждать.
Конте надо приглашать.
rd69jwy8ke6b
rd69jwy8ke6b
01 октября в 11:23
Серьёзно что ли? Лапорта тоже агент Переса получается?
Project Pandora
Project Pandora
01 октября в 11:18, ред.
Возьмите лучше меня! Я готов на ЗП вдвое меньшее, чем Пирло и я тоже не тренер!
STVA 1
STVA 1
01 октября в 11:13
Думаю самое то чтобы добить Барсу!Лапорта "гений"
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