Лапорта настаивает на назначении Пирло на пост тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы видеть на тренерском мостике Андреа Пирло. Именно итальянец, по мнению Лапорты, отвечает всем требованиям клуба. Он потребует самую маленькую зарплату и в данный момент находится без работы.
Среди остальных кандидатов на пост тренера «Барселоны» значатся Хави, Роберто Мартинес и Хорди Кройф.
Каталонская «Барселона» продолжает демонстрировать ужасную статистику в этом сезоне.
Я под такие параметры сходу назову 10 тренеров, начиная с Черчесова. То есть опыт и достижения Лапорте не важны
Я под такие параметры сходу назову 10 тренеров, начиная с Черчесова. То есть опыт и достижения Лапорте не важны
Конте надо приглашать.
Конте надо приглашать.