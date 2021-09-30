ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» не уволит Кумана до матча с «Атлетико»

30 сентября 2021, 15:19
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Руководство «Барселоны» решило не спешить с увольнением наставника команды Рональда Кумана.

Утверждается, что специалист продолжит руководить командой как минимум до игры 8-го тура Ла Лиги против «Атлетико», которую он пропустит из-за дисквалификации.

Все новости
СлухиРаньери может возглавить «Уотфорд»
Вчера, 16:19 Комментарии10
СлухиШевченко может возглавить «Селтик»
Вчера, 08:55 Комментарии22
«Я не пойду против своего прошлого». Анчелотти — о работе в «Барселоне»
02 октября Комментарии9
СлухиТен Хаг — ещё один кандидат на должность нового тренера «Барселоны»
02 октября Комментарии7
Клюйверт: «„Барселона“ поддерживает Кумана»
02 октября Комментарии3
Бывший игрок «Реала» Гути: «Я бы согласился тренировать „Барселону“»
02 октября Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
barcamilan
barcamilan
01 октября в 08:15
уволят после еще одной пощечины
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 сентября в 20:43
Напомнил ты Путина,так как его заменить в стране некому,лучший Путин и лучший Куман.
311
311
30 сентября в 18:04
Смысл ждать игры, которую он пропустит?)
УЕСКА
УЕСКА ответ Caniggia (раскрыть)
30 сентября в 17:44
Вряд ли такой счет будет. Атлетико сейчас тоже в плохой форме. Скорее всего ничья будет низовая.
УЕСКА
УЕСКА ответ Навзир (раскрыть)
30 сентября в 17:41
Дешевле не будет потому что Куману в любом случае придется выплатить деньги по контракту независимо от того уволят его или он продолжит работать. Сумма неустойки составляет 14 миллионов евро. Барса сейчас не в том положении чтобы разбрасываться деньгами и нет никаких гарантий что с новым тренером будет лучше. Сколько уже тренеров сменили за последние годы и с каждым новым тренером становится только хуже.
Навзир
Навзир ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 сентября в 17:23
Как это кто может заменить кумана? Я могу,хуже уж точно не будет,опыт есть,да и дешевле Барсе будет.😂😂😂
112910415
112910415
30 сентября в 17:17
а дальше - нулевая ничья и новые сомнения
Caniggia
Caniggia
30 сентября в 16:24
Правильно, надо успеть с Куманом ещё от Атлетико 0-3 отхватить, а потом уж думать - увольнять или дать ещё попозориться!
протон
протон
30 сентября в 16:24
Ждём хет-рик от суареза и дубль от гризманна
ЮЗИК
ЮЗИК
30 сентября в 16:22
Думаю ничего не поменяется
Ironigor
Ironigor
30 сентября в 16:19
Руководство «Барселоны» решило не спешить с увольнением наставника команды Рональда Кумана.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
30 сентября в 16:12
Если не случится никаких сюрпризов, Рональд Куман будет руководить Барселоной в матче Ла Лиги на выезде в Атлетико Мадрид в субботу вечером.
Однако голландца на самом деле не будет на скамейке запасных, поскольку он отбывает вторую из двух игр дисквалификации.С вечера среды, после поражения Барселоны со счетом 3: 0 на выезде от Бенфики, было много спекуляций о будущем Кумана. Президент Барселоны Хоан Лапорта провел встречу, которая началась рано утром в четверг с вице-президентом Рафой Юсте, футбольным директором Матеу Алемани и советником Энриком Масипом после поражения от Бенфики, и было решено, что лучший вариант - это придерживаться Куман на последней игре клуба перед международным перерывом. Так правильно, зачем спешить?
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 16:07
Последний шанс для Кумана. Барселона сейчас настолько непредсказуема, что может и выиграть, а может и проиграть. Игра будет на три результата. Кто сможет заменить кумана в данный момент - это большой вопрос, как бы хуже не было.
Ждем игры, там и посмотрим.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 16:04
Наверное надо еще разок 0-3 проиграть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
30 сентября в 15:40
Да и после не уволит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100