«Барселона» не уволит Кумана до матча с «Атлетико»

Руководство «Барселоны» решило не спешить с увольнением наставника команды Рональда Кумана.
Утверждается, что специалист продолжит руководить командой как минимум до игры 8-го тура Ла Лиги против «Атлетико», которую он пропустит из-за дисквалификации.
Однако голландца на самом деле не будет на скамейке запасных, поскольку он отбывает вторую из двух игр дисквалификации.С вечера среды, после поражения Барселоны со счетом 3: 0 на выезде от Бенфики, было много спекуляций о будущем Кумана. Президент Барселоны Хоан Лапорта провел встречу, которая началась рано утром в четверг с вице-президентом Рафой Юсте, футбольным директором Матеу Алемани и советником Энриком Масипом после поражения от Бенфики, и было решено, что лучший вариант - это придерживаться Куман на последней игре клуба перед международным перерывом. Так правильно, зачем спешить?
Однако голландца на самом деле не будет на скамейке запасных, поскольку он отбывает вторую из двух игр дисквалификации.С вечера среды, после поражения Барселоны со счетом 3: 0 на выезде от Бенфики, было много спекуляций о будущем Кумана. Президент Барселоны Хоан Лапорта провел встречу, которая началась рано утром в четверг с вице-президентом Рафой Юсте, футбольным директором Матеу Алемани и советником Энриком Масипом после поражения от Бенфики, и было решено, что лучший вариант - это придерживаться Куман на последней игре клуба перед международным перерывом. Так правильно, зачем спешить?