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«Барселона» может уволить Кумана уже сегодня

30 сентября 2021, 07:55

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант увольнения наставника команды Рональда Кумана.

Каталонцы не осмелились принимать решение сразу после матча ЛЧ с «Бенфикой», пока команда находилась в Лиссабоне.

Отмечается, что сегодня в офисе боссов клуба должен быть рассмотрен вопрос ухода специалиста.

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Все комментарии
valt134
valt134
30 сентября в 17:47
Руководство Барсы должно было его ещё после нулевой ничьей с Кадисом увольнять. Ведь они это озвучивали. Смалодушничали-получите и распишитесь!
протон
протон
30 сентября в 16:22
Нормальный тренер после таких поражений сразу на пресс конференции подаёт в отставку. Но он же хочет получить деньги за разрыв контракта со стороны руководства. Видимо Месси полкоманды, если не 3/4,раз
steel900
steel900
30 сентября в 15:26
Настал тот момент, когда из двух зол лучшее - оставить.
По крайней мере, до зимнего перерыва.
barcamilan
barcamilan
30 сентября в 13:22
ждем-с
zayrchik
zayrchik
30 сентября в 12:40
    Agamaga........
    Agamaga........
    30 сентября в 12:35
    Срочно уволить! Два матча в ЛЧ - 0 ударов в створ, 0 забитых, 0 очков! Только позорит великий клуб Куман.
    Из перечисленных ранее тренеров только Конте силён. Никакие Пирло, Анри. Хави пока на своей волне.
    pele1981
    pele1981
    30 сентября в 12:28
    И по делом Барсе - нечего было с гномом заигрывать!
    zsb1961
    zsb1961
    30 сентября в 12:27
    Ротация - привычное дело.
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    30 сентября в 12:03
    Пусть Анри отправит барсу в Сегунду
    димон 37
    димон 37
    30 сентября в 11:30
    Симак нужен или Стас
    League1
    League1
    30 сентября в 10:33
    Очень жаль. Отличный тренер для барсы.
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    30 сентября в 10:30
    Дайте Рональду "поработать"!
    Ислам0926
    Ислам0926
    30 сентября в 10:26
    Верните Вальверде,Месси ушел и он поставит игру
    112910415
    112910415
    30 сентября в 10:08
    уволят !
    и это не будет хорошим решением
    RaulitoS
    RaulitoS
    30 сентября в 09:59
    Да не нужно торопиться, пусть еще порулит)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    30 сентября в 09:59
    Кто следующий на расстрельную должность пойдет???
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ 1bear (раскрыть)
    30 сентября в 09:55
    Ну там состав мощный при любом раскладе,игроки сборных , франции , Испании, Голландии, Дании
    Caniggia
    Caniggia
    30 сентября в 09:44
    Никто в этом не сомневался после вчерашнего позора!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    30 сентября в 09:07
    То что происходит с "Барселоной" иначе как катастрофой не назовешь:
    Legend 6
    Legend 6 ответ 1bear (раскрыть)
    30 сентября в 09:04
    Карпин)
    1bear
    1bear
    30 сентября в 08:59
    ...ну так ещё нужно тренера найти на замену,а что сейчас из Топов согласится возглавить клуб- банкрот? найдёте деньги и люди к вам потянутся )))))
    КЭТиК
    КЭТиК
    30 сентября в 08:53
    В Лиге Чемпионов результаты просто катастрофические.
    Israel Kazakhstan
    Israel Kazakhstan ответ Elliada (раскрыть)
    30 сентября в 08:39
    Ну почему же собрали весь мусор из всех команд, как Депай Люка де.. и др???
    Israel Kazakhstan
    Israel Kazakhstan ответ Дима Логинов (раскрыть)
    30 сентября в 08:38
    ВЫ и в самом деле думаете что сложно тренера найти, вместо такого великого Кумана?
    Любой тренер РПЛ из 1 лиги в разы лучше Кумана, не так?
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    30 сентября в 08:36
    Несколько тренеров заявили о себе в середине недели матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с очками, которые нужно доказать, или с необходимостью смягчить давление, и в то время как Почеттино из ПСЖ и Аллегри из Ювентуса сделали именно это, Куман и Барселона опустились до нового минимума.
    Барселона проиграла Бенфике в среду со счетом 3:0, в то время как Почеттино сумел выиграть(2:0) Манчестер Сити, а Аллегри одолел защищающегося чемпиона Челси 1:0. Чего я не ожидал...
    Дарвин Нуньес (дважды) и Рафа Силва забили в Лиссабоне, когда Барса тяжело трудилась и мало давила на ворота португальских гигантов, прежде чем финишировать с 10 игроками, когда Эрик Гарсия увидел красную карточку.
    Рональд Куман сразу указал на ограничения состава Барселоны в этом сезоне, предположив, что команда не может надеяться на успех в Лиге чемпионов, но есть и серьезные ограничения на скамейке запасных. Куман обладает многими качествами, он является пропагандистом молодых талантов, но тактически он несовершенен и не способен менять игру со скамейки запасных.
    При нормальных обстоятельствах тренер голландцев был бы уволен в считанные часы. Есть такой вариант: в группе занять третье место и играть в Лиге Европы. Вы скажете зачем? Лучше там играть 6 игр, чем выйти в плей-офф Лиги чемпионов и там сразу проиграть Ливерпулю или Челси со счетом 5:0. В 6 играх они могут сплотиться как команда, там могут конкурировать. Даже там будет тяжко, но все-таки 6 игр лучше, чем один или два.
    Israel Kazakhstan
    Israel Kazakhstan ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    30 сентября в 08:35
    Если убрать Бускетса, Пике и др тормозов, то сложится.
    esvt6fs59fwy
    esvt6fs59fwy
    30 сентября в 08:30
    Уже давно пора
    ОПС
    ОПС
    30 сентября в 08:30
    К этому все и шло.
    Мessi 10
    Мessi 10
    30 сентября в 08:18
    Сначала нужно решить финансовый вопрос. Уверен у именитых тренеров нет мотивации ввязываться в авантюру с Барселоной, где нет денег на трансферы, и работать придётся с тем, что есть. Нужно определиться с финансовыми делами клуба, найти спонсора - чтобы у нового тренера было из чего лепить новую команду. Поговаривают шейхи из Катара готовы выкупить долг Барсы и дать отсрочку на возврат до 12 лет.
    eleven LC
    eleven LC
    30 сентября в 08:16
    Саламыч щас свободен так что увольняйте Кумана и звоните Стасу
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