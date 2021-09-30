«Барселона» может уволить Кумана уже сегодня

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант увольнения наставника команды Рональда Кумана.
Каталонцы не осмелились принимать решение сразу после матча ЛЧ с «Бенфикой», пока команда находилась в Лиссабоне.
Отмечается, что сегодня в офисе боссов клуба должен быть рассмотрен вопрос ухода специалиста.
По крайней мере, до зимнего перерыва.
По крайней мере, до зимнего перерыва.
Из перечисленных ранее тренеров только Конте силён. Никакие Пирло, Анри. Хави пока на своей волне.
Из перечисленных ранее тренеров только Конте силён. Никакие Пирло, Анри. Хави пока на своей волне.
и это не будет хорошим решением
и это не будет хорошим решением
Любой тренер РПЛ из 1 лиги в разы лучше Кумана, не так?
Любой тренер РПЛ из 1 лиги в разы лучше Кумана, не так?
Барселона проиграла Бенфике в среду со счетом 3:0, в то время как Почеттино сумел выиграть(2:0) Манчестер Сити, а Аллегри одолел защищающегося чемпиона Челси 1:0. Чего я не ожидал...
Дарвин Нуньес (дважды) и Рафа Силва забили в Лиссабоне, когда Барса тяжело трудилась и мало давила на ворота португальских гигантов, прежде чем финишировать с 10 игроками, когда Эрик Гарсия увидел красную карточку.
Рональд Куман сразу указал на ограничения состава Барселоны в этом сезоне, предположив, что команда не может надеяться на успех в Лиге чемпионов, но есть и серьезные ограничения на скамейке запасных. Куман обладает многими качествами, он является пропагандистом молодых талантов, но тактически он несовершенен и не способен менять игру со скамейки запасных.
При нормальных обстоятельствах тренер голландцев был бы уволен в считанные часы. Есть такой вариант: в группе занять третье место и играть в Лиге Европы. Вы скажете зачем? Лучше там играть 6 игр, чем выйти в плей-офф Лиги чемпионов и там сразу проиграть Ливерпулю или Челси со счетом 5:0. В 6 играх они могут сплотиться как команда, там могут конкурировать. Даже там будет тяжко, но все-таки 6 игр лучше, чем один или два.
Барселона проиграла Бенфике в среду со счетом 3:0, в то время как Почеттино сумел выиграть(2:0) Манчестер Сити, а Аллегри одолел защищающегося чемпиона Челси 1:0. Чего я не ожидал...
Дарвин Нуньес (дважды) и Рафа Силва забили в Лиссабоне, когда Барса тяжело трудилась и мало давила на ворота португальских гигантов, прежде чем финишировать с 10 игроками, когда Эрик Гарсия увидел красную карточку.
Рональд Куман сразу указал на ограничения состава Барселоны в этом сезоне, предположив, что команда не может надеяться на успех в Лиге чемпионов, но есть и серьезные ограничения на скамейке запасных. Куман обладает многими качествами, он является пропагандистом молодых талантов, но тактически он несовершенен и не способен менять игру со скамейки запасных.
При нормальных обстоятельствах тренер голландцев был бы уволен в считанные часы. Есть такой вариант: в группе занять третье место и играть в Лиге Европы. Вы скажете зачем? Лучше там играть 6 игр, чем выйти в плей-офф Лиги чемпионов и там сразу проиграть Ливерпулю или Челси со счетом 5:0. В 6 играх они могут сплотиться как команда, там могут конкурировать. Даже там будет тяжко, но все-таки 6 игр лучше, чем один или два.