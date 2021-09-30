«Барселона» может уволить Кумана уже сегодня

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30 сентября 2021, 07:55

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант увольнения наставника команды .

Каталонцы не осмелились принимать решение сразу после матча ЛЧ с «Бенфикой», пока команда находилась в Лиссабоне.

Отмечается, что сегодня в офисе боссов клуба должен быть рассмотрен вопрос ухода специалиста.