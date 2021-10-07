ПСЖ готов платить Мбаппе 36 млн евро в год

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вчера, 11:08

ПСЖ пытается заключить новый контракт с форвардом .

Сообщается, что парижский клуб предложит 22-летнему игроку футболисту новый 5-летний контракт с зарплатой 36 млн евро в год – именно столько в ПСЖ зарабатывает нападающий Неймар.

Ранее стало известно, какой контракт «Реал» предложил Мбаппе.