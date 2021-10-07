ПСЖ готов платить Мбаппе 36 млн евро в год

ПСЖ пытается заключить новый контракт с форвардом Килианом Мбаппе.
Сообщается, что парижский клуб предложит 22-летнему игроку футболисту новый 5-летний контракт с зарплатой 36 млн евро в год – именно столько в ПСЖ зарабатывает нападающий Неймар.
Ранее стало известно, какой контракт «Реал» предложил Мбаппе.
В любом случае, на данном этапе развития событий выигрывает Мбаппе!
Во-первых, пиар Мбаппе, который "зашкаливает".
Во-вторых, зарплата "взлетает", хотя сейчас так себе, играет, особо не "блещет".
В-третьих, у Мбаппе есть выбор, и его решающее слово, в какой из двух Лиг играть, и за какую команду...
Но в любом случае, если для Мбаппе важен футбол, феерическая футбольная карьера с выигранными Золотыми мячами, то Лига-1, это не та Лига, чтобы достичь "футбольных высот".
В любом случае, на данном этапе развития событий выигрывает Мбаппе!
Во-первых, пиар Мбаппе, который "зашкаливает".
Во-вторых, зарплата "взлетает", хотя сейчас так себе, играет, особо не "блещет".
В-третьих, у Мбаппе есть выбор, и его решающее слово, в какой из двух Лиг играть, и за какую команду...
Но в любом случае, если для Мбаппе важен футбол, феерическая футбольная карьера с выигранными Золотыми мячами, то Лига-1, это не та Лига, чтобы достичь "футбольных высот".