ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ готов платить Мбаппе 36 млн евро в год

вчера, 11:08

ПСЖ пытается заключить новый контракт с форвардом Килианом Мбаппе.

Сообщается, что парижский клуб предложит 22-летнему игроку футболисту новый 5-летний контракт с зарплатой 36 млн евро в год – именно столько в ПСЖ зарабатывает нападающий Неймар.

Ранее стало известно, какой контракт «Реал» предложил Мбаппе.

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Все комментарии
steel900
steel900 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:19
Почти уверен, что так и будет.
steel900
steel900 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:18
Вы все очень хорошо написали, мысли те же.
valt134
valt134
вчера в 18:02
Не считаю Реал идеальным местом для продолжения карьеры для Мбапе, но на 200% уверен, что парню надо послать шейхов, маму с папой и бежать из ПСЖ(не оглядываясь).
djaich
djaich
вчера в 17:57
Ну у Реала еще остается козырь в виде подписного бонуса в несколько десятков миллионов, если Мбаппе перейдет из ПСЖ за бесплатно. С ним для футболиста предложение Мадрида будет все равно выигрышнее по деньгам.
протон
протон
вчера в 17:53
Мбаппе нужен новый вызов, ПСЖ хорош для доигрывания карьеры и заработка денег.
djaich
djaich ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:52
Карьера у Оуэна пошла на спад не из за перехода в Реал, а из за нескончаемых травм, что он начал получать сразу после перехода в Ньюкасл. Неудачное повреждение - стекляшка на всю оставшуюся карьеру.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:31
Только такие деньги могут удержать игрока от перехода в именитый клуб. К тому же мамы и папы решают многое, когда они агенты.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 17:27
стоит сменить чемпионат Франции на Испания, Англия, Германия, цена на Мбаппе упадет, там не будут таких партнеров как НЕймар, Де Мария, И соперники будут на уровне Ренн, которым можно проиграть разок и ничего не изменится))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:48
Да не играет Килиан на 36 млн евро! Даже в свои лучшие сезоны. Это такой бред, конечно....Да, убьют карьеру парню столь бешеными деньгами(
4RT
4RT
вчера в 16:24
Давай МБаппе,тряси их по максимуму 😁
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:56
Вот смешно будет если в итоге останется в Париже...
протон
протон
вчера в 14:52
Мбаппе совершит главную ошибку в жизни, если продлит контракт. Шейхи ясно дали понять, что для главных звёзд ПСЖ - золотая клетка, из которой выбраться можно только свободным агентом.
Реал, не Реал, но оставшись во французском болоте он загубит карьеру, тем более, что по деньгам он особо не выиграет, продлив контракт
Забавно, что у шейхов так подгорает от факта, что Мбаппе всегда рассматривал ПСЖ не как топ-клуб, а исключительно как трамплин в Реал или, в крайнем случае, в АПЛ
протон
протон
вчера в 14:51
Не фанат Реала,но безумно хочу увидеть как будет полыхать у шейхов.
Думаю если Мбаппе уйдет бесплатно,вдруг откуда не возьмись,уефа заведет какое то дело на Реал
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:49
Всё равно уйдёт.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
вчера в 14:23
Ну эт вообще ни о чем
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 13:43
Реал вроде говорил о 40 млн...
Nazi
Nazi
вчера в 12:55
Не надо предлагать контракт на 5 лет, бляха-муха, предложите на три с опцией перехода в Реал и он подпишет. Во дубины :)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:19
Цифры конечно фигурируют запредельные.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:08
Офигеть можно, это 3 млн в месяц, шейхи жиру бесятся.
112910415
112910415
вчера в 12:08
аукцион будет продолжен !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:04
Посмотрим на выбор Мбаппе... 36 млн евро в год и продолжать играть за ПСЖ, кстати, возможно, 36 млн - это не предел, или осуществит свою мечту, играть в составе "Реала", хотя, снова же, вполне возможно, что и Ф.Перес может предложить такую же зарплату, добиваясь своей цели: Мбаппе в составе "Реала"...

В любом случае, на данном этапе развития событий выигрывает Мбаппе!
Во-первых, пиар Мбаппе, который "зашкаливает".
Во-вторых, зарплата "взлетает", хотя сейчас так себе, играет, особо не "блещет".
В-третьих, у Мбаппе есть выбор, и его решающее слово, в какой из двух Лиг играть, и за какую команду...
Но в любом случае, если для Мбаппе важен футбол, феерическая футбольная карьера с выигранными Золотыми мячами, то Лига-1, это не та Лига, чтобы достичь "футбольных высот".
shlomo
shlomo ответ ariec93 (раскрыть)
вчера в 11:56
Благодарю за поправку.... мог ошибиться.... но мысль была о другом...:))))
ariec93
ariec93 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:52
"потом в МЮ (5 голов в 65 матчах)"
Небольшое уточнение. Вика говорит о 17 голах в 52 оф играх. Если добавить товарняки, то и получаются 65 матчей, но и голов 25
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:44
К концу сезону поднимут до 45 млн. предложение, а то и до 50 млн.
TOR громовержец
TOR громовержец ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 11:44
    1bear
    1bear
    вчера в 11:41
    Перес,давай - шевели мозгами,а то шоколадка выскользнет из рук )))))))
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 11:34
    Никак. Ты думаешь они просто так из суперлиги первыми выскочили? Это награда.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 11:29
    Такую зарплату Мбаппе больше ни один клуб не сможет предложить. А ПСЖ легко выплатит 100 евролямов в год Неймару, Месси и Мбаппе
    У меня только 1 вопрос, как ПСЖ с такими тратами финансовый фейр плей проходит?
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:25
    Вот как только читаю про Мбаппе, что то сразу приходит на ум......был такой вундеркинд Майкл Оуэн начал играть за Ливер в 17,за сборную в 19... играл отлично ... к 22 годам (столько сейчас Мбаппе, который тоже начал играть в 17) у него за Ливерпуль было 126 голов в 229 матчах даже несмотря на тяжелую травму в 19 лет-из-за которой не играл более полугода, а потом из-за рецидива еще месяца 3 (в последующие 2 до перехода в реал он забил еще 52 в 104 матчах ).... в сборной же к 22 годам он забил в 40 матчах 18 голов... у Мбаппе статистика в сборной почти такая же 17 в 46 матчах, в клубах получше 160 в 233 (неважно что один играл в АПЛ, а второй в Лиге-1) .... в 2004 перешел в Реал (было ему тогда 25 лет) и ...... не пошло (хотя и забил19 голов в 55 играх)....через год оказался в Ньюкасле(80 игр-31 гол) ,потом в МЮ (5 голов в 65 матчах) и закончил карьеру в Сток-Сити (9игр-1 гол) ,но нигде уже не показывал той игры что в Ливерпуле... хотя в сборной провел еще 40 встреч и отличился 22 раза... очень надеюсь с Килианом подобного не будет, но совсем не факт что в Реале он заиграет лучше.. извините, что сумбурно все написал....
    Ironigor
    Ironigor ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 11:24
    Спасибо вам, что-то я ещё не совсем вник в эти ставки.
    Пробуксовываю.)))
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