ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» хочет продлить контракт с Романьоли

06 октября 2021, 12:51

Руководство «Милана» планирует продлить соглашение с защитником команды Алессио Романьоли.

Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. Недавно слухи связывали футболиста с испанским грандом.

Трансферная стоимость итальянца оценивается в 25 млн евро.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
06 октября в 14:44, ред.
Милан начал обсуждения по поводу возможного обновления контракта Алессио Романьоли. Похоже, что будущее Романьоли в Милане никогда не было таким неопределенным за его шестилетний период в Милане, как сейчас, когда срок его контракта истекает в июне следующего года. Капитан был отправлен на скамейку запасных после прибытия Фикайо Томори, и маловероятно, что они согласятся дать ему такую же сумму для продления контракта. Милан хочет продлить контракт с Романьоли, и руководство планирует сделать ему предложение, но еще неизвестно, сочтут ли это целесообразным игрок и его агент Мино Райола(особенно он). Я никогда не слышал, чтобы клиенты Райолы сокращали зарплату, возможно, Балотелли, который сбился с пути в своей карьере. Кроме того, откуда Райола получит свои комиссионные? Может быть он предпочтет бесплатно продавать его другим клубам и получать за это деньги.
Согласно последнему сообщению, Пиоли и Милан намерены вместе двигаться вперед и продолжать создавать команду, которая стремится завоевать награды. В то время как истекающие контракты Франка Кесси и Алессио Романьоли доминируют в заголовках СМИ, есть и контракт Пиоли, поэтому необходимо решить эти проблемы. 26-летний Романьоли - один из двух игроков Милана, которые до сих пор отказывались подписывать новый контракт, а Эвертон пытается извлечь выгоду. Подписание Романьоли стало бы поразительным успехом для Эвертона, поскольку Бенитес, похоже, укрепит свою защитную линию. Бенитес сам хочет увидеть игрока в Эвертоне.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
06 октября в 14:19
Нужно поторопиться.
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 14:12
Желающие переманить игрока имеют все шансы.
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