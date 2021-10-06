«Милан» хочет продлить контракт с Романьоли

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06 октября 2021, 12:51

Руководство «Милана» планирует продлить соглашение с защитником команды .

Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. Недавно слухи связывали футболиста с испанским грандом.

Трансферная стоимость итальянца оценивается в 25 млн евро.