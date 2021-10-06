«Милан» хочет продлить контракт с Романьоли

Руководство «Милана» планирует продлить соглашение с защитником команды Алессио Романьоли.
Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. Недавно слухи связывали футболиста с испанским грандом.
Трансферная стоимость итальянца оценивается в 25 млн евро.
Согласно последнему сообщению, Пиоли и Милан намерены вместе двигаться вперед и продолжать создавать команду, которая стремится завоевать награды. В то время как истекающие контракты Франка Кесси и Алессио Романьоли доминируют в заголовках СМИ, есть и контракт Пиоли, поэтому необходимо решить эти проблемы. 26-летний Романьоли - один из двух игроков Милана, которые до сих пор отказывались подписывать новый контракт, а Эвертон пытается извлечь выгоду. Подписание Романьоли стало бы поразительным успехом для Эвертона, поскольку Бенитес, похоже, укрепит свою защитную линию. Бенитес сам хочет увидеть игрока в Эвертоне.
Согласно последнему сообщению, Пиоли и Милан намерены вместе двигаться вперед и продолжать создавать команду, которая стремится завоевать награды. В то время как истекающие контракты Франка Кесси и Алессио Романьоли доминируют в заголовках СМИ, есть и контракт Пиоли, поэтому необходимо решить эти проблемы. 26-летний Романьоли - один из двух игроков Милана, которые до сих пор отказывались подписывать новый контракт, а Эвертон пытается извлечь выгоду. Подписание Романьоли стало бы поразительным успехом для Эвертона, поскольку Бенитес, похоже, укрепит свою защитную линию. Бенитес сам хочет увидеть игрока в Эвертоне.