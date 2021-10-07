МЮ предложил Погба контракт ещё в июле, однако Поль до сих пор не ответил

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вчера, 09:12

Источник раскрыл новые детали переговоров «Манчестер Юнайтед» и по пролонгации контракта.

Утверждается, что английский клуб ещё в июле сделал попытку заключить с французом новое соглашение, предложив долгосрочную сделку с повышенной зарплатой.

Однако Погба и его агент Мино Райола до сих пор не ответили на предложение.

По слухам, Райола за это время успел предложить услуги Поля «Реалу».