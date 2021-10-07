ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

МЮ предложил Погба контракт ещё в июле, однако Поль до сих пор не ответил

вчера, 09:12

Источник раскрыл новые детали переговоров «Манчестер Юнайтед» и Поля Погба по пролонгации контракта.

Утверждается, что английский клуб ещё в июле сделал попытку заключить с французом новое соглашение, предложив долгосрочную сделку с повышенной зарплатой.

Однако Погба и его агент Мино Райола до сих пор не ответили на предложение.

По слухам, Райола за это время успел предложить услуги Поля «Реалу».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:14
Окружение это куча безработных родственников, которые живут на деньги Погба?
Продать его ради бога. Чем быстрее тем лучше. Сейчас он контракт получит и опять играть перестанет видили мы это уже.
протон
протон
вчера в 15:13
Давайте на 5 лет, с двойным повышением оклада )
За какие заслуги ему огромную личку, если продлят с огромной зп, можно на МЮ ставить крест, ситуация с Санчесом ничему не учит
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:53
Надо бы уже Погба определиться, сделать выбор...
galem72
galem72
вчера в 10:37
Уголь и на половину своего контракта не наиграл. Единственная причина, почему он не продлил договор, — агент жиробас, который выбивает для погбы и своего кармана крупную сумму.
112910415
112910415
вчера в 10:12
а чего спешить-то ...
ОПС
ОПС
вчера в 09:27
Должен же он ответить.
ДСА
ДСА
вчера в 09:15
Погба всё выгоду ищет.
beefs
beefs
вчера в 09:14
все же на родину хочется...
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