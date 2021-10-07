МЮ предложил Погба контракт ещё в июле, однако Поль до сих пор не ответил

Источник раскрыл новые детали переговоров «Манчестер Юнайтед» и Поля Погба по пролонгации контракта.
Утверждается, что английский клуб ещё в июле сделал попытку заключить с французом новое соглашение, предложив долгосрочную сделку с повышенной зарплатой.
Однако Погба и его агент Мино Райола до сих пор не ответили на предложение.
По слухам, Райола за это время успел предложить услуги Поля «Реалу».
Продать его ради бога. Чем быстрее тем лучше. Сейчас он контракт получит и опять играть перестанет видили мы это уже.
Продать его ради бога. Чем быстрее тем лучше. Сейчас он контракт получит и опять играть перестанет видили мы это уже.
За какие заслуги ему огромную личку, если продлят с огромной зп, можно на МЮ ставить крест, ситуация с Санчесом ничему не учит
За какие заслуги ему огромную личку, если продлят с огромной зп, можно на МЮ ставить крест, ситуация с Санчесом ничему не учит