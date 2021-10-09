«Манчестер Юнайтед» вернёт из аренды Пеллистри

Английский «Манчестер Юнайтед» вернёт из аренды вингера Факундо Пеллистри, который сейчас выступает за «Алавес». По договоренности между клубами, футболист должен был к середине сезона провести 1000 минут на поле, сейчас же у игрока всего 195 игровых минут.
По слухам, МЮ зимой отдаст футболиста в новую аренду, но уже в чемпионат Бельгии.
Факундо Пеллистри и Амад Диалло были приглашены, по-видимому, как лучшие таланты, которые будут частью долгосрочного будущего для МЮ, и, в частности, с Амадом, МЮ очень доверял молодому игроку, санкционировав сделку, которая могла достигнуть примерно 37 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на то, что у игрока за плечами всего 122 минуты игры за первую команду.
Оба игрока в прошлом сезоне редко играли в матчах: Пеллистри был отдан в аренду Депортиво Алавес в Испании, а Амад сыграл лишь несколько матчей, однако его удар головой в матче с Миланом вызвал множество одобрений болельщиков Юнайтед(МЮ - Милан 1:1 Лига Европы 1/8 финал 11.03.2021).
Однако сейчас, спустя чуть больше года после их подписания, их позиция кажется неопределенной, поскольку главная цель Оле Гуннара Санчо, наконец-то присоединился к клубу после затяжной трансфертной саги за 72 миллиона фунтов стерлингов.
Мейсон Гринвуд и Джесси Лингард также могут занимать правую часть поля, а это означает, что у молодежи будут ограниченные возможности получить игровое время в Юнайтед.
Юнайтед намеревался обеспечить время для обоих игроков: Пеллистри вернулся в Алавес(в аренде в этом сезоне), но переход Амада в аренду в голландский Фейеноорд, к сожалению, был отменен из-за того, что игрок получил травму на тренировке.
Факундо Пеллистри и Амад Диалло были приглашены, по-видимому, как лучшие таланты, которые будут частью долгосрочного будущего для МЮ, и, в частности, с Амадом, МЮ очень доверял молодому игроку, санкционировав сделку, которая могла достигнуть примерно 37 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на то, что у игрока за плечами всего 122 минуты игры за первую команду.
Оба игрока в прошлом сезоне редко играли в матчах: Пеллистри был отдан в аренду Депортиво Алавес в Испании, а Амад сыграл лишь несколько матчей, однако его удар головой в матче с Миланом вызвал множество одобрений болельщиков Юнайтед(МЮ - Милан 1:1 Лига Европы 1/8 финал 11.03.2021).
Однако сейчас, спустя чуть больше года после их подписания, их позиция кажется неопределенной, поскольку главная цель Оле Гуннара Санчо, наконец-то присоединился к клубу после затяжной трансфертной саги за 72 миллиона фунтов стерлингов.
Мейсон Гринвуд и Джесси Лингард также могут занимать правую часть поля, а это означает, что у молодежи будут ограниченные возможности получить игровое время в Юнайтед.
Юнайтед намеревался обеспечить время для обоих игроков: Пеллистри вернулся в Алавес(в аренде в этом сезоне), но переход Амада в аренду в голландский Фейеноорд, к сожалению, был отменен из-за того, что игрок получил травму на тренировке.