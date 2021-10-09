«Манчестер Юнайтед» вернёт из аренды Пеллистри

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вчера, 14:38

Английский «Манчестер Юнайтед» вернёт из аренды вингера , который сейчас выступает за «Алавес». По договоренности между клубами, футболист должен был к середине сезона провести 1000 минут на поле, сейчас же у игрока всего 195 игровых минут.