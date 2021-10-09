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«Манчестер Юнайтед» вернёт из аренды Пеллистри

вчера, 14:38

Английский «Манчестер Юнайтед» вернёт из аренды вингера Факундо Пеллистри, который сейчас выступает за «Алавес». По договоренности между клубами, футболист должен был к середине сезона провести 1000 минут на поле, сейчас же у игрока всего 195 игровых минут.

По слухам, МЮ зимой отдаст футболиста в новую аренду, но уже в чемпионат Бельгии.

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Любoмир
Любoмир
вчера в 17:47
Руководству виднее
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:12
Когда Манчестер Юнайтед не смог обеспечить подписание Джейдона Санчо в 2020 году, они обратили свое внимание на подписание двух игроков, чтобы заполнить пробел на правой стороне.

Факундо Пеллистри и Амад Диалло были приглашены, по-видимому, как лучшие таланты, которые будут частью долгосрочного будущего для МЮ, и, в частности, с Амадом, МЮ очень доверял молодому игроку, санкционировав сделку, которая могла достигнуть примерно 37 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на то, что у игрока за плечами всего 122 минуты игры за первую команду.


Оба игрока в прошлом сезоне редко играли в матчах: Пеллистри был отдан в аренду Депортиво Алавес в Испании, а Амад сыграл лишь несколько матчей, однако его удар головой в матче с Миланом вызвал множество одобрений болельщиков Юнайтед(МЮ - Милан 1:1 Лига Европы 1/8 финал 11.03.2021).

Однако сейчас, спустя чуть больше года после их подписания, их позиция кажется неопределенной, поскольку главная цель Оле Гуннара Санчо, наконец-то присоединился к клубу после затяжной трансфертной саги за 72 миллиона фунтов стерлингов.

Мейсон Гринвуд и Джесси Лингард также могут занимать правую часть поля, а это означает, что у молодежи будут ограниченные возможности получить игровое время в Юнайтед.

Юнайтед намеревался обеспечить время для обоих игроков: Пеллистри вернулся в Алавес(в аренде в этом сезоне), но переход Амада в аренду в голландский Фейеноорд, к сожалению, был отменен из-за того, что игрок получил травму на тренировке.
протон
протон
вчера в 16:37
Пеллистри выступал за «Алавес» на правах аренды во второй половине сезона-2020/21, в августе испанский клуб вновь арендовал футболиста. В нынешнем сезоне уругваец принял участие в 7 матчах, один раз выйдя в стартовом составе. В общей сумме игрок провел на поле 195 минут и не отличился результативными действиями.
ДСА
ДСА
вчера в 15:51
Он ни там, ни здесь не играет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:44
Похоже игрок совсем не уровня МЮ.
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