Левандовски может перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию».
Агент футболиста Пини Захави считает, что сможет договориться о переходе своего клиента в «Манчестер Сити» следующим летом. Текущий контракт поляка с «Баварией» истекает в 2023 году, поэтому мюнхенский клуб может рассмотреть вариант с продажей Левандовски.
В нынешнем сезоне форвард провёл 10 матчей за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и 1 результативную передачу. Недавно Левандовски прервал голевую серию из 15 матчей за мюнхенский клуб.
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