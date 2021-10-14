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Левандовски может перейти в «Манчестер Сити»

вчера, 16:43

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию».

Агент футболиста Пини Захави считает, что сможет договориться о переходе своего клиента в «Манчестер Сити» следующим летом. Текущий контракт поляка с «Баварией» истекает в 2023 году, поэтому мюнхенский клуб может рассмотреть вариант с продажей Левандовски.

В нынешнем сезоне форвард провёл 10 матчей за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и 1 результативную передачу. Недавно Левандовски прервал голевую серию из 15 матчей за мюнхенский клуб.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:14
Лева, даже будучи старше, намного эффективнее распиаренного бревна Кейна.
112910415
112910415
вчера в 18:40
от добра добра не ищут !
по-моему, эта поговорка здесь подойдёт
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:57
А надо ли?
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:50
Как бы я не хотел его ухода из Баварии, с другой стороны, мне было бы интересно посмотреть на него именно в АПЛ
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:45
Люди ссылаются на его возраст, это смешно. Он такой же атлет как Роналду. Ибра впервые пришел в АПЛ почти в 35 лет, и играл не хуже других кто младше его на десятилетие. Лучшим игрокам всегда стоит пробовать свои силы в АПЛ
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:43
а чо не в ньюкасл?
амурец
амурец
вчера в 17:42
для МС это будет очень удачное преобретение, а вот для Левандовски это явное понижение
Бак5
Бак5
вчера в 17:36
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:35
    И зачем ему это надо.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:27
    Думаю, что Роберт на это не подпишется...
    ej559erea7g6
    ej559erea7g6
    вчера в 17:26
    Не надо туда ходить
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 17:24
    Пока Левандовски продолжает столько забивать в "Баварии" - клуб вряд ли будет рассматривать варианты с его продажей.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 17:15
    Пока подождем опровержения
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 17:13
    В этом нет никакого смысла. Он уже очень возрастной. Через пару лет придется снова искать нападающего. Нужен нападающий на длинный путь.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:52
    Очередная жирная утка.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 16:51
    Это врятли. Слухи
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 16:47
    Никуда он из Баварии не денется.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:45
    что-то не верится, по возрасту не подходит
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 16:45
    Староват он для великих свершений.
    Мaлик
    Мaлик
    вчера в 16:44
    Не нужно это Роберту...ой как не нужно
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