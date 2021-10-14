Левандовски может перейти в «Манчестер Сити»

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вчера, 16:43

Нападающий может покинуть «Баварию».

Агент футболиста Пини Захави считает, что сможет договориться о переходе своего клиента в «Манчестер Сити» следующим летом. Текущий контракт поляка с «Баварией» истекает в 2023 году, поэтому мюнхенский клуб может рассмотреть вариант с продажей Левандовски.

В нынешнем сезоне форвард провёл 10 матчей за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и 1 результативную передачу. Недавно Левандовски прервал голевую серию из 15 матчей за мюнхенский клуб.