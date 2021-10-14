Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль».
Каталонский клуб планирует продать бразильца зимой по сниженной цене, чтобы сократить расходы. «Ливерпуль» рассматривает вариант с возвращением Коутиньо, однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято руководством. Если «красные» решат подписать бразильца, им придётся столкнуть с конкуренцией со стороны «Ньюкасла».
Напомним, что Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год.
Скоро будут просить на коленях вернуться Бармалея,дабы возродил прежнее величие Каталонии и радужного побережья. Хороший был дядька,но не все это оценили.
Скоро будут просить на коленях вернуться Бармалея,дабы возродил прежнее величие Каталонии и радужного побережья. Хороший был дядька,но не все это оценили.