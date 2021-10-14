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вчера, 11:16

Полузащитник «Барселоны» может вернуться в «Ливерпуль».

Каталонский клуб планирует продать бразильца зимой по сниженной цене, чтобы сократить расходы. «Ливерпуль» рассматривает вариант с возвращением Коутиньо, однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято руководством. Если «красные» решат подписать бразильца, им придётся столкнуть с конкуренцией со стороны «Ньюкасла».

Напомним, что Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год.