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«Ливерпуль» рассматривает вариант с возвращением Коутиньо

вчера, 11:16

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль».

Каталонский клуб планирует продать бразильца зимой по сниженной цене, чтобы сократить расходы. «Ливерпуль» рассматривает вариант с возвращением Коутиньо, однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято руководством. Если «красные» решат подписать бразильца, им придётся столкнуть с конкуренцией со стороны «Ньюкасла».

Напомним, что Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:59
Ливерпулю надо проявить самоуважение - раз сбежал по-крысятнически, негоже назад таких забирать
протон
протон
вчера в 23:23
Обмену и возврату не подлежит)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 22:20
Не в Барсу,а в Ньюкасл. Ныне Барса, подобна знаменитости,которая жила в шике,а под конец не знает,где на хлеб денег по клянчить.
Скоро будут просить на коленях вернуться Бармалея,дабы возродил прежнее величие Каталонии и радужного побережья. Хороший был дядька,но не все это оценили.
Бак5
Бак5
вчера в 17:41
Он больше не вернется в большой футбол пусть в Мини поиграет
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:23
Может в Ньюкасл спихнут Коута, Дембеле, Юмтити, Пике, Бускетса, Ленгле.)
shlifen
shlifen
вчера в 12:41
Слабо верится в подобный переход. У Коутиньо огромная зарплата, с бонусами там что-то вроде 20 лимонов - а это больше всех в текущем составе красных. Да и зачем возвращать Коута в 29 лет?? В расчете на вторую молодость?? Коутиньо скорее действительно поедет в Ньюкасл, на роль условного Робиньо (в раннюю эпоху построения Сити), результат трансфера будет схожим, зато такие переходы позволят привлекать и других звездных игроков в перспективе...))
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 12:11
Будет забавно, если вернется и засияет как раньше. Потом снова продадут за сотню в ту же «Барселону».
Cat01
Cat01
вчера в 11:51
Значит нужен стал
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:49
Ньюкасл внес коррективы для многих клубов... хотя я его не вижу в основе....:))))) .....скоро на всех телеканалах всех стран....:))))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:30
Как вариант и для самого футболиста.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:19
Хороший вариант.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:19
Если дешево, то можно и взять.
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