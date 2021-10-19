Наставник «Зенита» рассказал о подготовке к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Кроме Оздоева все работают в общей группе и готовы принять участие в матче. Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход. Будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки.

«Ювентус» — это машина по достижению нужного результата. Команда внимательно играет в обороне, здорово контратакует. Выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры. В атакующей линии мне давно нравится Мората. Бонуччии и Кьеллини — характер и душа команды. Кьеллини — игрок, которым невозможно не восхищаться.