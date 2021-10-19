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Семак: «„Ювентус“ - это машина по достижению нужного результата»

вчера, 12:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:00 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Кроме Оздоева все работают в общей группе и готовы принять участие в матче. Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход. Будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки.

«Ювентус» — это машина по достижению нужного результата. Команда внимательно играет в обороне, здорово контратакует. Выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры. В атакующей линии мне давно нравится Мората. Бонуччии и Кьеллини — характер и душа команды. Кьеллини — игрок, которым невозможно не восхищаться.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:36
Удачи Зениту в игре с Ювентусом
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:41
Второе ваше прогнозирование,как-то намного реалистичнее!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:39
Машина эта может и растоптать!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:25
Сережа.....потому что тренер Юве никогда не скажет что у него в контракте нет пункта что надо выйти в плей офф.
shur
shur
вчера в 16:33
...Юве машина, а Зенит???...просто так, проездом!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:11
Верю в ничью!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:10
Зачем хвалить соперника?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:03
Трудновато будет,но можно и выиграть.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:33
"Зенит" тоже сейчас набрал ход. Из Тулы домой летели на всех парах!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:32
В последнее время так не скажешь
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:49
А,где юзер под ником Oplot?Хотелось-бы еще раз выслушать про агрессивные атаки,бескомпромиссное доминирование Зенита и про Юве,у которого явные проблемы в организации игры,слабый центр поля и т.д.))))
Cat01
Cat01
вчера в 14:40
Надо машину остановить
112910415
112910415
вчера в 14:33
найдёт коса на камень ?
или всё же нет...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:27
Трудно представить чем закончится игра с "машиной", если "велосипед" ( Арсенал ) и "мотоцикл" (Сочи) обогнать не могут.
Futurista
Futurista
вчера в 13:43
Эта машина переедет Зенит как по Невскому проспекту)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:22
"Зениту", конечно удачи, российский клуб все-таки. Плохо, что встречались с "Ювентусом" не в первой игре, сейчас конечно туринцы уже набрали крейсерский ход. Козыри против "Ювентуса" - может быть свой стадион и возможная недооценка со стороны "Юве", хотя вряд ли они ее допустят после крупной победы "Зенита" над "Мальме". Остается надеется что после двух поражений в чемпионате России Семак хотя бы зацепит ничью с итальянцами. Надеюсь одной победой руководство клуба в Лиге Чемпионов не удовлетворится.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:09
Удачи Зени.... нужно набирать очки!
particular
particular
вчера в 13:08, ред.
Упомянутая пара оборонцев может предоставить шанс для шустриков Зенита, если такие найдутся :)
А может и похоронить весь атакующий потенциал питерцев :)
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:49
Семак уже настроил команду на поражение.
ДСА
ДСА
вчера в 12:49
Сдается, что завтра результат будет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:35
Уже вспотел? Праль-на...Сходи в баньку.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:35, ред.
Завтра посмотрим на противодействие Зенита к этой машине !
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