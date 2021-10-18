Великих: «История Кокорина в Италии напоминает загадочный казус»

Футбольный менеджер Алекс Великих прокомментировал ситуацию российского нападающего в «Фиорентине».

В Италии история Кокорина всё больше напоминает загадочный казус: от футболиста, который покупался как усиление, с международным опытом, с рекомендациями от Капелло и Манчини, явно ждали намного большего. Если сначала говорили, что ему мешала чехарда тренеров и адаптационный период, то теперь даже с тренером Итальяно, который хорошо о нем отзывался, Кокорин не показывает себя.

Сейчас в «Фиорентине» откровенно говорят, что выходят на трансферный рынок в поисках нового нападающего уже в ближайшее трансферное окно. А летом наверняка опять будут поиски нападающего. Это чуть ли не приговор для Кокорина.

Если рассматривать его как вингера, то и на эту позицию «Фиорентина» ищет игрока. Как бы это ни было печально, но на данный момент «Фиорентина» не то, чтобы ставит крест на Кокорине, но берет очень серьезную паузу. Причем те, кто видел Кокорина на тренировочных сборах, говорят, что это была работа высокого качества. Но почему-то не удается перенести это на матчи.