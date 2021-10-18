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Великих: «История Кокорина в Италии напоминает загадочный казус»

вчера, 20:15

Футбольный менеджер Алекс Великих прокомментировал ситуацию российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

В Италии история Кокорина всё больше напоминает загадочный казус: от футболиста, который покупался как усиление, с международным опытом, с рекомендациями от Капелло и Манчини, явно ждали намного большего. Если сначала говорили, что ему мешала чехарда тренеров и адаптационный период, то теперь даже с тренером Итальяно, который хорошо о нем отзывался, Кокорин не показывает себя.

Сейчас в «Фиорентине» откровенно говорят, что выходят на трансферный рынок в поисках нового нападающего уже в ближайшее трансферное окно. А летом наверняка опять будут поиски нападающего. Это чуть ли не приговор для Кокорина.

Если рассматривать его как вингера, то и на эту позицию «Фиорентина» ищет игрока. Как бы это ни было печально, но на данный момент «Фиорентина» не то, чтобы ставит крест на Кокорине, но берет очень серьезную паузу. Причем те, кто видел Кокорина на тренировочных сборах, говорят, что это была работа высокого качества. Но почему-то не удается перенести это на матчи.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 10:07
Бегать за мячиком,когда и так платят деньги-не по понятиям
112910415
112910415
сегодня в 07:41
уникальный трюк, который не повторить
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:50
Саша кажется тащится,от такого казуса!!!
mr.bra
mr.bra
вчера в 22:38
дааа, наших футболистищей знают не по футбольным заслугам
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:52
В один прекрасный момент Коко понял, что жизнь удалась и от неё нужно получать максимум удовольствий не прикладывая усилий. Пока получается.
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:04
В руках должны быть стулья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:02
Тонкости этого казуса знают только лидеры воровского мира.
drug01
drug01
вчера в 20:55
Не попал а масть
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:55
трансфер Коко это Великое разводилово))))))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:42
С Кокориным дело тёмное.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:38
Каким образом Кокорин попал на борт "Фиорентины" и каким чудом он там еще остается является наверное загадкой для большинства экспертов, кроме самого Кокорина:
beefs
beefs
вчера в 20:18
не казус, а уже насмешка над итальянским футболом...
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