Малафеев заявил, что сейчас сборная России не зависит от одного вратаря

Бывший голкипер «Зенита» поделился мнением о ротации вратарей в сборной России.

С появлением Кафанова в тренерском штабе сборной России стало видно, что есть определенный подход, который уже приносит результаты. Появилась закономерная ротация, позволяющая не зависеть от одного определенного вратаря. Меня абсолютно не удивит, если в следующем цикле матчей сборных мы увидим в воротах другого голкипера. Это хорошо, что есть группа вратарей, одинаково достойных быть первым номером.

Здорово, что вызывается много ребят, которых тренер просматривает. Таким образом сборная не будет зависеть от определенного первого номера. Это очень хорошо для вариативности и позволяет команде быть более гибкой.