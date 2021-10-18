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Малафеев заявил, что сейчас сборная России не зависит от одного вратаря

вчера, 19:16

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о ротации вратарей в сборной России.

С появлением Кафанова в тренерском штабе сборной России стало видно, что есть определенный подход, который уже приносит результаты. Появилась закономерная ротация, позволяющая не зависеть от одного определенного вратаря. Меня абсолютно не удивит, если в следующем цикле матчей сборных мы увидим в воротах другого голкипера. Это хорошо, что есть группа вратарей, одинаково достойных быть первым номером.

Здорово, что вызывается много ребят, которых тренер просматривает. Таким образом сборная не будет зависеть от определенного первого номера. Это очень хорошо для вариативности и позволяет команде быть более гибкой.

Напомним, что в сентябре ворота сборной России защищал Маринато Гильерме, а в октябре — Матвей Сафонов.

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Все комментарии
ckyzu2mse7y7
ckyzu2mse7y7
сегодня в 03:04
Так оно и есть
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:05
У нас всегда хороших вратарей хватало
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:47
И каждый перед сбором нервничает: поставят или нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:37
С вратарями у нас никогда проблем не было. Даже Гиля был нафик не нужен, но кони хотели натурализовать Марио, и нужен был первый прецедент...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:35
Пусть Кафанов экспериментирует в товарняках и ничего не значащих турнирах,а при отборе нужна максимальная надёжность.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:21
Это же прекрасно
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