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Д. Комбаров: «„Лестер“ сейчас сильнее „Спартака“»

вчера, 17:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Будет тяжело, но будем болеть за «Спартак». Последние игры показывают, что травмированных футболистов, конечно, не хватает сейчас «Спартаку». Будет тяжело, особенно в атаке.

Последние матчи даются с трудом? С большим трудом. Что говорить, если у «красно-белых» забивают либо защитники, либо у команды голы со стандартов.

«Лестер» сейчас сильнее «Спартака», учитывая последнюю победу над МЮ? Да и в целом АПЛ намного сильнее РПЛ: и уровень футбола там другой, и скорости. Будет трудно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:12
Да мы и в матче с "Наполи" особо ни на что не надеялись.....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:01
Наполи тоже сильнее, думаю мало кто в этом сомневается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:38
В ничью бы сыграть, и то будет классно!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:36
Ничего страшного, "Наполи" тоже был сильнее.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:11
Это условное преимущество.А что будет через три дня? Вдруг два...нет-три! удаления в "Лестере" и "Спартак" один из лидеров группы.
drug01
drug01
вчера в 18:51
Проверим в игре!
ДСА
ДСА
вчера в 18:49
Глаза разуй, в таблицу посмотри!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:44
Комбаров решил дорогу Червиченко перейти, обычно тот всегда оценивает перспективы Спартака.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:20
Не всегда класс побеждает напор и азарт . Пример тому последние два проигрыша зенита
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:06
Видать к бабке гадалке ходил !!!)))
marut
marut
вчера в 18:00
Кто бы спорил, но я не буду
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