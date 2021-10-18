Д. Комбаров: «„Лестер“ сейчас сильнее „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Будет тяжело, но будем болеть за «Спартак». Последние игры показывают, что травмированных футболистов, конечно, не хватает сейчас «Спартаку». Будет тяжело, особенно в атаке.

Последние матчи даются с трудом? С большим трудом. Что говорить, если у «красно-белых» забивают либо защитники, либо у команды голы со стандартов.