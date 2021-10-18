Малком: «„Зенит“ знал, что может обыграть даже „Челси“»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как питерский клуб отпраздновал победу в групповом этапе Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Атмосфера в раздевалке всегда одинаковая. В «Зените» мы всегда смеемся и веселимся, но это не мешает нам двигаться к своим целям. Пусть мы уступили в Лондоне [против «Челси»], хотя могли добыть очко в гостевой встрече, тот матч точно сделал нас сильнее в преддверии игры с «Мальме». Мы знали, что были способны даже обыграть «Челси». Нам нужен был тот же подход в матче с «Мальме», нужно было сделать всё ради победы. Всё получилось как нельзя лучше. Теперь надеемся показать хороший футбол в домашней встрече с «Ювентусом» и снова добиться победы.