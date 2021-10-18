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Малком: «„Зенит“ знал, что может обыграть даже „Челси“»

вчера, 18:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как питерский клуб отпраздновал победу в групповом этапе Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Атмосфера в раздевалке всегда одинаковая. В «Зените» мы всегда смеемся и веселимся, но это не мешает нам двигаться к своим целям. Пусть мы уступили в Лондоне [против «Челси»], хотя могли добыть очко в гостевой встрече, тот матч точно сделал нас сильнее в преддверии игры с «Мальме». Мы знали, что были способны даже обыграть «Челси». Нам нужен был тот же подход в матче с «Мальме», нужно было сделать всё ради победы. Всё получилось как нельзя лучше. Теперь надеемся показать хороший футбол в домашней встрече с «Ювентусом» и снова добиться победы.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:33
Не надоело болтать попусту ? Хотя язык без костей, всё выдержит.
pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:11
Зенита?
pomor45
pomor45
вчера в 21:09, ред.
Что-то бразильцев понесло на поворотах. Особенно после "успехов" с Сочи и Арсеналом. Может они там тайком коку жуют? Ладно, хоть, россияне скромно помалкивают.
протон
протон
вчера в 20:13
началось шапко кидание
112910415
112910415
вчера в 20:05
Ювентус всё взвесит и, возможно, предпочтёт техническое поражение
Futurista
Futurista ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 19:41
Золотой мозг)...
Futurista
Futurista
вчера в 19:40
Знали, что были способны даже обыграть Челси...но в Туле получили пряник)...
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:16
Малком, Челси это не Мальмё🤗
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:05, ред.
Играли с "Мальмё" а показывали кукиш "Челси"...Круто! Откуда таких клоунов милллерята находят??? Но "Арсенал" привёл их,надеюсь,в чувство.
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:43
Но тут появился тульский Арсенал
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:40
Ребята в приставку переиграли.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 18:36
"Мы знали, что были способны даже обыграть «Челси»."
После победы над великим и ужасным Мельме,еще больше уверовали в свою непобедимость...
В Юве содрогнулись...
Что это вас господа так несет-то сегодня?)))
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:19, ред.
Малкому уже за это нужно дать золотой мяч))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:18
Слишком много говорят...
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:13
Вы у Юве попробуйте отнять очки дома...
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