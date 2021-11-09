Спортдир «Аталанты»: «Миранчук уйдёт? Это фейковые новости»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори опроверг слухи о том, что хавбек команды Алексей Миранчук может сменить клубную прописку.
Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать.
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори опроверг слухи о том, что хавбек команды Алексей Миранчук может сменить клубную прописку.
Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать.
Миранчук не соленье на зиму , он футболист и он должен играть. Если футболисту не дают время для того чтобы он себя мог проявить играя на поле и приносить пользу команде, значит он не нужен клубу . Ведь всё очень просто. Задаёмся вопросом , зачем был вообще приобретён Алексей , если он никак не вписывается в концепцию игры Гасперини. Можно предположить только одно, что будет кто-то продан из Аталанты, Иличич или Малиновский, но я думаю даже при этом Миранчук не равная замена и он точно физически сильно уступает этим парням. Значит он точно не может быть задействован как основа в Аталанте. Я думаю чем раньше он покинет клуб, тем лучше для него. Годы идут, а он ещё не задействован в основном составе команды. Удачи тебе Алексей !
Всем Добра !!!
Миранчук не соленье на зиму , он футболист и он должен играть. Если футболисту не дают время для того чтобы он себя мог проявить играя на поле и приносить пользу команде, значит он не нужен клубу . Ведь всё очень просто. Задаёмся вопросом , зачем был вообще приобретён Алексей , если он никак не вписывается в концепцию игры Гасперини. Можно предположить только одно, что будет кто-то продан из Аталанты, Иличич или Малиновский, но я думаю даже при этом Миранчук не равная замена и он точно физически сильно уступает этим парням. Значит он точно не может быть задействован как основа в Аталанте. Я думаю чем раньше он покинет клуб, тем лучше для него. Годы идут, а он ещё не задействован в основном составе команды. Удачи тебе Алексей !
Всем Добра !!!