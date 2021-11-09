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Спортдир «Аталанты»: «Миранчук уйдёт? Это фейковые новости»

вчера, 19:15

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори опроверг слухи о том, что хавбек команды Алексей Миранчук может сменить клубную прописку.

Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:59
Цену набивают. Ну в общем все верно говорят, по другому "корову не продашь". Это бизнес.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:12
Сгноите на лавке? Полноте,ваша хитрость выглядит чрезмерно простодушно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:31
Обычная отговорка . Думаю , будет ТО , тогда все и прояснится. Но ситуация странная, год без игровой практики мастерства не прибавит . Не тянет Алексей - определенно . Похоже , Аталанта не его команда, не вписывает Алексей в игру . Терять золотые годы сидя на лавке глупо, надо менять клуб.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:22
Да он уже пересидел даже.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:15
Согласен, если не уйдёт и будет сидеть на лавке может вообще потерять уверенность в себе. А тогда финиш.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:56
Странная логика у спортивного директора ,
Миранчук не соленье на зиму , он футболист и он должен играть. Если футболисту не дают время для того чтобы он себя мог проявить играя на поле и приносить пользу команде, значит он не нужен клубу . Ведь всё очень просто. Задаёмся вопросом , зачем был вообще приобретён Алексей , если он никак не вписывается в концепцию игры Гасперини. Можно предположить только одно, что будет кто-то продан из Аталанты, Иличич или Малиновский, но я думаю даже при этом Миранчук не равная замена и он точно физически сильно уступает этим парням. Значит он точно не может быть задействован как основа в Аталанте. Я думаю чем раньше он покинет клуб, тем лучше для него. Годы идут, а он ещё не задействован в основном составе команды. Удачи тебе Алексей !
Всем Добра !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:20
Ни себе ни людям.
112910415
112910415
вчера в 20:14
тяжелый случай
karnager
karnager
вчера в 20:07, ред.
Кокорин и Миранчук стали часто проводить время вместе))
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:44
Дольше на лавке маринуйте, ещё и не такие слухи появятся.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:40
Значит Миранчук не уйдёт.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:39
Иетересно, кто "вбрасывает" эти фейковые новости...
beefs
beefs
вчера в 19:18
Много шума из ничего...
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