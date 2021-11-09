Пике уедет в МЛС, если не будет играть в основе при Хави

Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике имеет шанс покинуть стан «сине-гранатовых». Игрок намерен уйти из «Барсы», если новый наставник Хави не предоставит ему место в основном составе. Вероятным направлением продолжения карьеры защитника называется МЛС.
Дэвид Бекхэм несколько недель назад уже встречался с Пике. Вероятно, что речь шла об «Интер Майами», которым владеет легендарный английский экс-полузащитник.
Пике шантажирует-Хави)
Избавиться можно, если найти замену возможно...
Пике шантажирует-Хави)
Избавиться можно, если найти замену возможно...