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Пике уедет в МЛС, если не будет играть в основе при Хави

вчера, 15:44

Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике имеет шанс покинуть стан «сине-гранатовых». Игрок намерен уйти из «Барсы», если новый наставник Хави не предоставит ему место в основном составе. Вероятным направлением продолжения карьеры защитника называется МЛС.

Дэвид Бекхэм несколько недель назад уже встречался с Пике. Вероятно, что речь шла об «Интер Майами», которым владеет легендарный английский экс-полузащитник.

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Все комментарии
Непроходимые
Непроходимые
вчера в 20:11
Свято место пусто не бывает. После ухода сварливого гнома качать права решил Пике.)
Землянин
Землянин
вчера в 18:44, ред.
Давно пора 🐸
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 18:42
Это должно стать первым решением по составу на посту главного тренера. Не просто в основу не ставить а отдать бесплатно в млс
Сантус
Сантус ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 17:44
Это когда?)
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:28
В феврале уже тридцать пять, из них тринадцать лет в футбольном клубе Барселона, в составе которой завоевал множество призов и наград, а так же заработал приличные деньги. Теперь на закате карьеры вырисовывается перспектива уехать в Майами и поиграть там за местный клуб "Интер Майами". В общем карьера удалась и, как говорил Абдула в известном фильме "Белое солнце пустыни"
Dima salev
Dima salev ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 17:01
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 16:54
    Прочитал заголовок как "Пике уедет в Места Лишения Свободы, если не будет играть..."
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 16:46
    Да никогда он не был лучшим защитником мира ,его даже Хосеп за откровенный беспредел в защите поставил на банку .Барселона в лучшие года с Мессии и Хави - Иньестой не брали по пять лч подряд только потому что вот такие дырявые защитники у них были
    Bombardier
    Bombardier
    вчера в 16:33
    Давно пора.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:16
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 16:13
    Пике был лучшим защитником мира ,Если Пике любит Барселоны то сам должен уступить место боле скоростним зашитником.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ particular (раскрыть)
    вчера в 15:53, ред.
    Приветствую, Уважаемый!!!

    Пике шантажирует-Хави)

    Избавиться можно, если найти замену возможно...
    particular
    particular
    вчера в 15:48
    Самое время избавить команду от своего присутствия...
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