Пике уедет в МЛС, если не будет играть в основе при Хави

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вчера, 15:44

Центральный защитник «Барселоны» имеет шанс покинуть стан «сине-гранатовых». Игрок намерен уйти из «Барсы», если новый наставник Хави не предоставит ему место в основном составе. Вероятным направлением продолжения карьеры защитника называется МЛС .

несколько недель назад уже встречался с Пике. Вероятно, что речь шла об «Интер Майами», которым владеет легендарный английский экс-полузащитник.