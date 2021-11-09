«Ливерпуль» хочет переманить к себе Усмана Дембеле

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вчера, 16:37

Английский «Ливерпуль» пристально следит за ситуацией вокруг продления контракта нападающего с «Барселоной». Игрок до сих пор не подписал новое трудовое соглашение, а текущее истекает летом 2022 года.

По информации СМИ , представители «Ливерпуля» уже связались с игроком и предложили ему переехать в Англию.

Новоиспеченный наставник «Барселоны» Хави высоко ценит Дембеле и считает, что продление контракта с ним – это одна из главных задач клуба.