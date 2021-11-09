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«Ливерпуль» хочет переманить к себе Усмана Дембеле

вчера, 16:37

Английский «Ливерпуль» пристально следит за ситуацией вокруг продления контракта нападающего Усмана Дембеле с «Барселоной». Игрок до сих пор не подписал новое трудовое соглашение, а текущее истекает летом 2022 года.

По информации СМИ, представители «Ливерпуля» уже связались с игроком и предложили ему переехать в Англию.

Новоиспеченный наставник «Барселоны» Хави высоко ценит Дембеле и считает, что продление контракта с ним – это одна из главных задач клуба.

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shlifen
shlifen
вчера в 19:11
Ну да, ну да. Прямо таки спешит сделать Дембеле вторым самым высокооплачиваемым игроком в команде - сразу после Салаха. Ради такой суперзвезды готовы платить сколько скажет (15 лимонов), что больше чем зп Мане/Фирмино/Ван Дейка/Аллисона ))))

todofichajes штампует слухи как на конвейере, но тут он переплюнул сам себя. Складывается ощущение что через вот такой бред, этот "про-Пересовский" портал (именно им Перес давал свои развернутые интервью о Суперлиге) просто пытается "развести" Барселону - спешите срочно переподписать контракт с недисциплинированным "хрустальным" дитём на улучшенных условиях, потому что иначе у вас его с руками заберут... Все ведь мечтают получить средненького игрока с проблемами с дисциплиной, который дай бог если 10 матчей за сезон сыграет - и платить ему по 12-15 лимонов в год...

При этом на рынке есть толковые Нкунку, Фелиш, Исак - чем Дембеле лучше любого из них?? Даже бесплатность не аргумент при ТАКОЙ зарплате француза...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:27
Потом Клоппа в расизме обвинят.
drug01
drug01
вчера в 16:47
Пожалуй согласен
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