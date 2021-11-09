«Ливерпуль» хочет переманить к себе Усмана Дембеле

Английский «Ливерпуль» пристально следит за ситуацией вокруг продления контракта нападающего Усмана Дембеле с «Барселоной». Игрок до сих пор не подписал новое трудовое соглашение, а текущее истекает летом 2022 года.
По информации СМИ, представители «Ливерпуля» уже связались с игроком и предложили ему переехать в Англию.
Новоиспеченный наставник «Барселоны» Хави высоко ценит Дембеле и считает, что продление контракта с ним – это одна из главных задач клуба.
todofichajes штампует слухи как на конвейере, но тут он переплюнул сам себя. Складывается ощущение что через вот такой бред, этот "про-Пересовский" портал (именно им Перес давал свои развернутые интервью о Суперлиге) просто пытается "развести" Барселону - спешите срочно переподписать контракт с недисциплинированным "хрустальным" дитём на улучшенных условиях, потому что иначе у вас его с руками заберут... Все ведь мечтают получить средненького игрока с проблемами с дисциплиной, который дай бог если 10 матчей за сезон сыграет - и платить ему по 12-15 лимонов в год...
При этом на рынке есть толковые Нкунку, Фелиш, Исак - чем Дембеле лучше любого из них?? Даже бесплатность не аргумент при ТАКОЙ зарплате француза...
todofichajes штампует слухи как на конвейере, но тут он переплюнул сам себя. Складывается ощущение что через вот такой бред, этот "про-Пересовский" портал (именно им Перес давал свои развернутые интервью о Суперлиге) просто пытается "развести" Барселону - спешите срочно переподписать контракт с недисциплинированным "хрустальным" дитём на улучшенных условиях, потому что иначе у вас его с руками заберут... Все ведь мечтают получить средненького игрока с проблемами с дисциплиной, который дай бог если 10 матчей за сезон сыграет - и платить ему по 12-15 лимонов в год...
При этом на рынке есть толковые Нкунку, Фелиш, Исак - чем Дембеле лучше любого из них?? Даже бесплатность не аргумент при ТАКОЙ зарплате француза...