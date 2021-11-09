«Торино» — фаворит в борьбе за Алексея Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может уйти из клуба этой зимой.
Утверждается, что «Торино» планирует взять футболиста в аренду на 18 месяцев с обязательным правом выкупа в случае участия в определённом количестве матчей.
Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует еще один клуб Серии А.
«Нет, никто не обращался», — заявил Джуффрида.
Если верить агенту, а у него нет повода распространять такую лживую информацию, обычно агенты говорят, что есть предложения от многих команд, даже тогда, когда этих предложений нет, чтобы создать "искусственный интерес" к своему игроку, то "Торино" не фаворит, а единственная команда, которая проявила интерес к А.Миранчуку...
И нет особого повода радоваться этому интересу... Так как интерес многих команд к какому-то конкретному игроку, так и заканчивается на уровне интереса...
А.Миранчуку надо не ожидать команду, которая предложит аренду или покупку, а приложить максимум усилий, чтобы добиться место в стартовом составе "Аталанты"... 26 лет - этот тот возраст, когда надо играть, а не сидеть на скамейке запасных, в ожидании того, чего может и не быть...
«Нет, никто не обращался», — заявил Джуффрида.
Если верить агенту, а у него нет повода распространять такую лживую информацию, обычно агенты говорят, что есть предложения от многих команд, даже тогда, когда этих предложений нет, чтобы создать "искусственный интерес" к своему игроку, то "Торино" не фаворит, а единственная команда, которая проявила интерес к А.Миранчуку...
И нет особого повода радоваться этому интересу... Так как интерес многих команд к какому-то конкретному игроку, так и заканчивается на уровне интереса...
А.Миранчуку надо не ожидать команду, которая предложит аренду или покупку, а приложить максимум усилий, чтобы добиться место в стартовом составе "Аталанты"... 26 лет - этот тот возраст, когда надо играть, а не сидеть на скамейке запасных, в ожидании того, чего может и не быть...