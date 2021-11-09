«Торино» — фаворит в борьбе за Алексея Миранчука

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вчера, 17:48

Полузащитник «Аталанты» может уйти из клуба этой зимой.

Утверждается, что «Торино» планирует взять футболиста в аренду на 18 месяцев с обязательным правом выкупа в случае участия в определённом количестве матчей.

Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует еще один клуб Серии А.