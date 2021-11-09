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«Торино» — фаворит в борьбе за Алексея Миранчука

вчера, 17:48

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может уйти из клуба этой зимой.

Утверждается, что «Торино» планирует взять футболиста в аренду на 18 месяцев с обязательным правом выкупа в случае участия в определённом количестве матчей.

Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует еще один клуб Серии А.

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Все комментарии
протон
протон ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 22:54
Надо уходить и вспахивать газон в Турине, другого шанса не будет. Иначе поедет на болото.
протон
протон
вчера в 22:53
Буду смотреть как Белотти с передач Миранчука разрывает Серию А! Ну разве не красота?
juvenale
juvenale
вчера в 22:47
Торино это таже аталанта))тот же прессинг и тд) ему бы в какую салернитану
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:09
Страшная битва развернётся! Победит тот,кто приплатит. Это месть коллективной Италии нам всем за аферу Федуна с Кокориным. Мафия,ндрангетта и каморра ничего никому не забывают и не прощают.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 20:27
Ух епта, за него еще и борьба идет)
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:38
Самое то для Алёши , для постоянной практики, хотя....
112910415
112910415
вчера в 19:34
опять ведь выдумка (
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:47
Торино - единственный фаворит.
YVG
YVG
вчера в 18:25
Скоро домой вернется, такие никому не нужны.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:21, ред.
Агент Валерио Джуффрида, участвовавший в трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту», ответил на вопрос об информации, согласно которой к игроку есть интерес со стороны четырех итальянских клубов.
«Нет, никто не обращался», — заявил Джуффрида.

Если верить агенту, а у него нет повода распространять такую лживую информацию, обычно агенты говорят, что есть предложения от многих команд, даже тогда, когда этих предложений нет, чтобы создать "искусственный интерес" к своему игроку, то "Торино" не фаворит, а единственная команда, которая проявила интерес к А.Миранчуку...
И нет особого повода радоваться этому интересу... Так как интерес многих команд к какому-то конкретному игроку, так и заканчивается на уровне интереса...

А.Миранчуку надо не ожидать команду, которая предложит аренду или покупку, а приложить максимум усилий, чтобы добиться место в стартовом составе "Аталанты"... 26 лет - этот тот возраст, когда надо играть, а не сидеть на скамейке запасных, в ожидании того, чего может и не быть...
beefs
beefs
вчера в 18:17
СМИ создают несуществующий ажиотаж...
Сантус
Сантус
вчера в 17:55
Опять носятся с писаной торбой по Европе....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:50
Как будто борьба идёт за Алексея.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:50
Тоже неплохой вариант
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