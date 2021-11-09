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Роналду может покинуть «Юнайтед», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

вчера, 16:03

Нападающий Криштиану Роналду, по слухам, может уйти из «Манчестер Юнайтед», если «красные дьяволы» не завоюют путёвку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Роналду недоволен нынешним положением команды. 36-летний португалец не желает тратить последние годы своей карьеры на игру в менее статусных еврокубковых турнирах.

Сейчас МЮ занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В активе манкунианцев 17 баллов в 11 матчах.

Напомним, Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года из туринского «Ювентуса».

Недавно португалец продемонстрировал очередной впечатляющий результат.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 05:47
Клуб начинает терять мотивацию и разваливаться. Нужен авторитетный тренер, который обуздует звездный состав (Бруно, Санчо, Погба, Рон, Кавани и т.д.) иначе все ключевые игроки разбегутся за один трансферный сезон. Соответственно, лучше потратить пару десяток миллиона в год на высококвалифицированного тренера, чем потерять игроков на сотни миллионов долларов.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:31
Истеричка! А как же "Вперёд дьяволы"?
Если в прошлом году и попали в ЛЧ за счёт командной игры, то в этом с его приходом командная игра пропала.
И заявлять об этом в команде не могут, пока он там.
Ювентус высказался на счёт этого после его ухода.
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:29
А чего же эта хныкалка исчезла против Сити. Всё виноваты кроме него))
Непроходимые
Непроходимые
вчера в 20:09
Роналду не хочет выступать для рыбака в роли живца)
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:52
Кришти вернись в Спортинг.
Ты итак уже выиграл максимум.
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:46
Просто увольняйте Оле Гуннара и зовите Зидана-больше топ тренеров свободных нет
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:00
Ну вот, чем не мотивация для Манчестер Юнайтед? Хотя, конечно, при Сульшере это будет почти нереально сделать! Нужна смена тренера и прямо сейчас.
Землянин
Землянин
вчера в 18:50
От него непосредственно всё и зависит, он же в начале сезона пришёл, а не под конец
Bubnotello
Bubnotello
вчера в 18:33
Надо было идти в МС, там хоть перспективы на ЛЧ...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:25
Странное совпадение, но в последнее время там где Роналдо, везде спады в игре и ухудшение атмосферы в раздевалке...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:03
Ну, и зачем тогда надо было уходить из «Ювентуса»? У зебр-то даже в кризисе шансы на выход в ЛЧ поболее, чем у МЮ.
memphis
memphis
вчера в 18:00
В Спартак?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:50
А что уж и 30ть нельзя ?
Байдену можно а Криске нельзя ?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:48
Ну и правильно !
Давай в Крылья Советов - самый прогрессирующий клуб Европы !
протон
протон
вчера в 17:22
Пусть в Шериф переходит. Квал ЛЧ как минимум обеспечен
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:17
РОНАЛДУ не в курсе,что МЮ в том сезоне вообще был на 14 месте и попал в ЛЧ.
STVA 1
STVA 1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 17:14
Первый парень на деревне!Не надо было уходить из Реала!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:14
чего тогда в МС не перешёл ?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:59
До финиша еще далеко, могут и попасть в ЛЧ.
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:54
Особенно он так загубил Спортинг, МЮ, Реал Мадрид. Португалию все пытался прибить своими голами. Ублюдок он.
112910415
112910415
вчера в 16:53
болелы Ньюкасла замерли от радостного предвкушения !
Elliada
Elliada
вчера в 16:49
Как всегда. Загубить клуб и сбежать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:33
Зато он лучший в МЮ.
Viduka
Viduka ответ Cympak-05 (раскрыть)
вчера в 16:24
В случае МЮ страдать нечему, поскольку командной игры там не было и до возвращения Роналду:) Точно так же выезжали на индивидуальном мастерстве игроков:)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:23
Амбиции у него, рекорды по ЛЧ ставить надо, а не по ЛК...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:22, ред.
Вполне возможно...
Роналду - очень амбициозный игрок, и для него сейчас главное играть в ЛЧ, и выиграть ЛЧ, и ещё выиграть Золотой мяч, а путь к Золотому мячу это ЛЧ как минимум, и как максимум победа в ЛЧ, ну и само собой хорошее выступление за свою национальную сборную. Многие могут скептически к этому относиться, но зная Роналду по его играм за сборную Португалии, МЮ, "Реал", "Ювентус", и снова МЮ, он ставит максимальные цели, и очень часто добивается поставленной цели. Он в футболе, и вполне возможно и в жизни, максималист!

Если он уйдёт из МЮ, то вполне возможно он уйдёт из европейского футбола, и больше не будет играть ни в одной из топ-лиг...

Выберет ли он дальше футбол, или будет жить полноценной жизнью вне футбола, об этом знает только он сам... Хотелось бы чтобы он попробовал свои силы и возможности в качестве главного тренера. На мой взгляд, из него мог бы получиться хороший главный тренер... С его амбициями, с его упорством, да плюс ещё ко всему он ещё и трудоголик, который работает сам и заставит работать других.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:20
Говорили ведь, в ПСЖ иди, новый вызов, гарантированное ЛЧ каждый год, игра с Месси мечта миллионов, каждый матч один из них бы выстреливал
alexgurzan
alexgurzan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:18
.
Rattlehead
Rattlehead ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 16:18
Зенит.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 16:18
МЮ сейчас проходит тот же этап что и Юве. Вроде пришёл Роналду начал забивать а командная игра страдает. Возраст берет своё это уже не тот Роналду который выиграл 3 ЛЧ для Зидана
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