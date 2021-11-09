Роналду может покинуть «Юнайтед», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

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вчера, 16:03

Нападающий , по слухам, может уйти из «Манчестер Юнайтед», если «красные дьяволы» не завоюют путёвку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Роналду недоволен нынешним положением команды. 36-летний португалец не желает тратить последние годы своей карьеры на игру в менее статусных еврокубковых турнирах.

Сейчас МЮ занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ . В активе манкунианцев 17 баллов в 11 матчах.

Напомним, Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года из туринского «Ювентуса».

Недавно португалец продемонстрировал очередной впечатляющий результат.