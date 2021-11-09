Роналду может покинуть «Юнайтед», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Нападающий Криштиану Роналду, по слухам, может уйти из «Манчестер Юнайтед», если «красные дьяволы» не завоюют путёвку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
Роналду недоволен нынешним положением команды. 36-летний португалец не желает тратить последние годы своей карьеры на игру в менее статусных еврокубковых турнирах.
Сейчас МЮ занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В активе манкунианцев 17 баллов в 11 матчах.
Напомним, Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года из туринского «Ювентуса».
Недавно португалец продемонстрировал очередной впечатляющий результат.
https://www.youtube.com/watch?v=G6YIPudjB_E
Роналду - очень амбициозный игрок, и для него сейчас главное играть в ЛЧ, и выиграть ЛЧ, и ещё выиграть Золотой мяч, а путь к Золотому мячу это ЛЧ как минимум, и как максимум победа в ЛЧ, ну и само собой хорошее выступление за свою национальную сборную. Многие могут скептически к этому относиться, но зная Роналду по его играм за сборную Португалии, МЮ, "Реал", "Ювентус", и снова МЮ, он ставит максимальные цели, и очень часто добивается поставленной цели. Он в футболе, и вполне возможно и в жизни, максималист!
Если он уйдёт из МЮ, то вполне возможно он уйдёт из европейского футбола, и больше не будет играть ни в одной из топ-лиг...
Выберет ли он дальше футбол, или будет жить полноценной жизнью вне футбола, об этом знает только он сам... Хотелось бы чтобы он попробовал свои силы и возможности в качестве главного тренера. На мой взгляд, из него мог бы получиться хороший главный тренер... С его амбициями, с его упорством, да плюс ещё ко всему он ещё и трудоголик, который работает сам и заставит работать других.
Роналду - очень амбициозный игрок, и для него сейчас главное играть в ЛЧ, и выиграть ЛЧ, и ещё выиграть Золотой мяч, а путь к Золотому мячу это ЛЧ как минимум, и как максимум победа в ЛЧ, ну и само собой хорошее выступление за свою национальную сборную. Многие могут скептически к этому относиться, но зная Роналду по его играм за сборную Португалии, МЮ, "Реал", "Ювентус", и снова МЮ, он ставит максимальные цели, и очень часто добивается поставленной цели. Он в футболе, и вполне возможно и в жизни, максималист!
Если он уйдёт из МЮ, то вполне возможно он уйдёт из европейского футбола, и больше не будет играть ни в одной из топ-лиг...
Выберет ли он дальше футбол, или будет жить полноценной жизнью вне футбола, об этом знает только он сам... Хотелось бы чтобы он попробовал свои силы и возможности в качестве главного тренера. На мой взгляд, из него мог бы получиться хороший главный тренер... С его амбициями, с его упорством, да плюс ещё ко всему он ещё и трудоголик, который работает сам и заставит работать других.