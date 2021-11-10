Гаджиев: «Сейчас каждый матч сборной России — лотерея и надежда на чудо»

Заслуженный тренер России порассуждал о предстоящих матчах отбора ЧМ -2022 российской команды против сборных Кипра и Хорватии.

Сборная России победит Кипр и Хорватию только в том случае, если уровень подготовки команды и фортуна Карпина сойдутся воедино. Нужно меньше думать о соперниках и больше — о работе. Ребята должны стараться, быть дисциплинированными и играть от сердца.

К счастью, Карпину удалось создать такую атмосферу в коллективе. В сборной виден командный дух, стремление к победе и желание сыграть на пределе своих возможностей. Это здорово, потому что все это является одной из составляющих фортуны. Ведь не всегда выигрывает тот, кто играет лучше.

Однако, везение не может быть бесконечным. Поэтому нельзя всегда рассчитывать только на удачу. Чтобы побеждать, уровень готовности команды должен быть стабильно высоким. Она должна играть надежно и организовано. А сейчас каждый матч сборной — лотерея и надежда на чудо. Это связано с резкой сменой поколений, постоянной ротацией состава и достойным уровнем подготовки наших конкурентов. Через такое проходит любая команда. Иногда этот процесс протекает плавно, а иногда нет. Надо просто пережить. Будем надеяться и верить, что родные стены помогут сборной России одержать две победы.