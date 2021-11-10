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Гаджиев: «Сейчас каждый матч сборной России — лотерея и надежда на чудо»

вчера, 14:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр20:00 Не начался

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев порассуждал о предстоящих матчах отбора ЧМ-2022 российской команды против сборных Кипра и Хорватии.

Сборная России победит Кипр и Хорватию только в том случае, если уровень подготовки команды и фортуна Карпина сойдутся воедино. Нужно меньше думать о соперниках и больше — о работе. Ребята должны стараться, быть дисциплинированными и играть от сердца.

К счастью, Карпину удалось создать такую атмосферу в коллективе. В сборной виден командный дух, стремление к победе и желание сыграть на пределе своих возможностей. Это здорово, потому что все это является одной из составляющих фортуны. Ведь не всегда выигрывает тот, кто играет лучше.

Однако, везение не может быть бесконечным. Поэтому нельзя всегда рассчитывать только на удачу. Чтобы побеждать, уровень готовности команды должен быть стабильно высоким. Она должна играть надежно и организовано. А сейчас каждый матч сборной — лотерея и надежда на чудо. Это связано с резкой сменой поколений, постоянной ротацией состава и достойным уровнем подготовки наших конкурентов. Через такое проходит любая команда. Иногда этот процесс протекает плавно, а иногда нет. Надо просто пережить. Будем надеяться и верить, что родные стены помогут сборной России одержать две победы.

Ранее стало известно, кто рассудит матч Россия — Кипр в Петербурге.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:48
да, так оно и есть
minai
minai
вчера в 16:03
Будем верить в чуду.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:00
Трудно спорить с профессором.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:59
С Кипром чуда не надо, надо реально обыграть.
ОПС
ОПС
вчера в 14:51
Чудо не чудо, но пусть так и будет. Как нам надо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:39
До того уже разочаровались,что ничтоже сумняшеся уравнивают две названные сборные,хотя первую точно обязаны обыгрывать даже не опохмелившись,а со второй попробовать сыграть на равных,с учётом выездного матча.
Cat01
Cat01
вчера в 14:31
Ждём чуда
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