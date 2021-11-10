Ловрен: «Россия в Сплите почувствует себя так, будто попала к дьяволу»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мыслями о предстоящей встрече с командой России в отборе ЧМ-2022.
Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла. Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу. Всех нас ждет большая игра — такой она окажется для обеих команд! Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов.
Не скучает ли сборная Хорватии по легендарному стадиону «Максимир»? Честно говоря, на стадионе в Сплите атмосфера мне нравится даже больше. Там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!
Как на «Энфилде»? Даже немного покруче! Нас ждет настоящий финал. Да, сборная Хорватии нечасто играет в Сплите, поэтому я думаю, что люди с удовольствием придут на стадион и отдадут все силы и эмоции, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!
Буду ли я болеть за Кипр в матче против России 11 ноября? Точно так же, как и в России в этот же день все будут болеть за Мальту в матче против Хорватии! Думаю, что и для России, и для нас игры против Кипра и Мальты не станут простыми. Да, уже все говорят о нашей решающей встрече, но сейчас наши команды должны быть сконцентрированы на Кипре и Мальте соответственно.
Ранее в РФС рассказали, что нужно фанатам из России для посещения матча с Хорватией.
Поэтому все эти комментарии: "...будто попала к дьяволу..." и т.д., Бравада и не более того, психологическое воздействие на сборную России... О чём это говорит?! На мой взгляд это говорит о том, что хорваты боятся сборную России, которая под руководством В.Карпина не проиграла ни одного матча, хорваты боятся за результат матча в котором им надо побеждать, а сборную России устраивает и ничья... (В том случае если обе сборные обыграют своих соперников Мальта, Кипр).
Поэтому надо готовиться к матчу с хорватами, обыграв сборную Кипра, и играть не думая о том, где играют, с кем играют, и не такие уж и грозные хорваты, как бы им хотелось казаться... С этой сборной Хорватии можно играть и добиться такого результата, который позволит сборной России играть на ЧМ-2022 без дополнительных матчей квалификации, с первого места в своей группе!
Удачи сборной России в матче со сборной Кипра, со сборной Хорватии!
Поэтому все эти комментарии: "...будто попала к дьяволу..." и т.д., Бравада и не более того, психологическое воздействие на сборную России... О чём это говорит?! На мой взгляд это говорит о том, что хорваты боятся сборную России, которая под руководством В.Карпина не проиграла ни одного матча, хорваты боятся за результат матча в котором им надо побеждать, а сборную России устраивает и ничья... (В том случае если обе сборные обыграют своих соперников Мальта, Кипр).
Поэтому надо готовиться к матчу с хорватами, обыграв сборную Кипра, и играть не думая о том, где играют, с кем играют, и не такие уж и грозные хорваты, как бы им хотелось казаться... С этой сборной Хорватии можно играть и добиться такого результата, который позволит сборной России играть на ЧМ-2022 без дополнительных матчей квалификации, с первого места в своей группе!
Удачи сборной России в матче со сборной Кипра, со сборной Хорватии!
Я на хорватов надеюсь. Они не те что были в 18 году. Не ровно играют, иногда нервно. Сами могут накосячить и привезти.
Хорваты нас уже выводили своей игрой в финальную часть.
Пусть продолжают традицию.
А Ловрену я бы отправил в Сплит Дзюбу. Пусть перед игрой посидели бы в баре, выясняя кто капитан в Зените, до мордобоя и полиции, желательно с вовлечением других игроков хорватов. Вот это была бы помощь сборной.
Я на хорватов надеюсь. Они не те что были в 18 году. Не ровно играют, иногда нервно. Сами могут накосячить и привезти.
Хорваты нас уже выводили своей игрой в финальную часть.
Пусть продолжают традицию.
А Ловрену я бы отправил в Сплит Дзюбу. Пусть перед игрой посидели бы в баре, выясняя кто капитан в Зените, до мордобоя и полиции, желательно с вовлечением других игроков хорватов. Вот это была бы помощь сборной.