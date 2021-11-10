Ловрен: «Россия в Сплите почувствует себя так, будто попала к дьяволу»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии поделился мыслями о предстоящей встрече с командой России в отборе ЧМ -2022.

Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла. Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу. Всех нас ждет большая игра — такой она окажется для обеих команд! Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов.

Не скучает ли сборная Хорватии по легендарному стадиону «Максимир»? Честно говоря, на стадионе в Сплите атмосфера мне нравится даже больше. Там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!

Как на «Энфилде»? Даже немного покруче! Нас ждет настоящий финал. Да, сборная Хорватии нечасто играет в Сплите, поэтому я думаю, что люди с удовольствием придут на стадион и отдадут все силы и эмоции, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!

Буду ли я болеть за Кипр в матче против России 11 ноября? Точно так же, как и в России в этот же день все будут болеть за Мальту в матче против Хорватии! Думаю, что и для России, и для нас игры против Кипра и Мальты не станут простыми. Да, уже все говорят о нашей решающей встрече, но сейчас наши команды должны быть сконцентрированы на Кипре и Мальте соответственно.