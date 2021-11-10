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Ловрен: «Россия в Сплите почувствует себя так, будто попала к дьяволу»

вчера, 10:31
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия14.11.2021 в 17:00 Не начался

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мыслями о предстоящей встрече с командой России в отборе ЧМ-2022.

Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла. Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу. Всех нас ждет большая игра — такой она окажется для обеих команд! Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов.

Не скучает ли сборная Хорватии по легендарному стадиону «Максимир»? Честно говоря, на стадионе в Сплите атмосфера мне нравится даже больше. Там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!

Как на «Энфилде»? Даже немного покруче! Нас ждет настоящий финал. Да, сборная Хорватии нечасто играет в Сплите, поэтому я думаю, что люди с удовольствием придут на стадион и отдадут все силы и эмоции, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!

Буду ли я болеть за Кипр в матче против России 11 ноября? Точно так же, как и в России в этот же день все будут болеть за Мальту в матче против Хорватии! Думаю, что и для России, и для нас игры против Кипра и Мальты не станут простыми. Да, уже все говорят о нашей решающей встрече, но сейчас наши команды должны быть сконцентрированы на Кипре и Мальте соответственно.

Ранее в РФС рассказали, что нужно фанатам из России для посещения матча с Хорватией.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 03:49
Как бы вам Мальта козью морду не соорудила. Тоже мне, демоны нашлись!
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:42
Этот чертенок нас не испугает!
протон
протон
вчера в 16:23
А.. то есть в сборной ловрен дьявол, а в Зените просто деньги получает.
Вы для начала Мальту обыграйте, а то нос они задрали))) можно подумать)))
Хиромант
Хиромант ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:01
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 15:40
    Потом ты в аду побываешь.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 15:25, ред.


    Карпин изгоняет из Ловрена бесов...
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 15:01
    Точнее на каких стадионах только не обси…)
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 14:48, ред.
    России повезло просто. Справедливости ради нужно признать, что с такой деревянной игрой должны занимать 4место
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 14:33
    Вы русских не знаете. Какие бы они остолопы ни были и на первый взгляд кажутся агнцами на заклание, в самый ответственный момент могут собраться и выстрелить. Особенно, когда от них этого никто не ждёт. Примеров тому в истории хоть отбавляй.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 14:21
    Наших не запугаешь! Россия на каких стадионах только не играла.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ Hypnoz (раскрыть)
    вчера в 13:57
    В таком случае России надо будет побеждать в сплите и это тоже финал.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    вчера в 13:42
    А собственно с чего все уверены, что Россия обыграет Кипр?!
    shur
    shur ответ ОПС (раскрыть)
    вчера в 13:13, ред.
    ...а лучше поле гаревое, а мяч вотерпольной..., как в детстве, все коленки содраны,а
    на на жоп- следы от маленьких шипов от мяче, кайф!!!
    shur
    shur
    вчера в 13:10
    ...нет впереди нападения, нет и голов ...ждите дурачка, авось и прилетит,
    вся игра сборной...!
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 12:37
    Думаю, что „финал" будет чисто формальным !
    Россия проиграет или сыграет вничью с Кипром.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:31
    Мяч круглый, поле квадратное. Посмотрим.
    makkie
    makkie
    вчера в 12:00
    С такой игрой Ловрена у нападающих сборной России будут шансы забить.
    Хорват почти в каждом матче теряет позицию.
    Futurista
    Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 11:55
    Иногда это наоборот мешает нормально играть...
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 11:40
    Я не столько на своих надеюсь. Здесь 50 на 50. Могут чисто, без ошибок и пару закатить. А могут ляпы на ровном месте и беззубость в атаке.
    Я на хорватов надеюсь. Они не те что были в 18 году. Не ровно играют, иногда нервно. Сами могут накосячить и привезти.
    Хорваты нас уже выводили своей игрой в финальную часть.
    Пусть продолжают традицию.
    А Ловрену я бы отправил в Сплит Дзюбу. Пусть перед игрой посидели бы в баре, выясняя кто капитан в Зените, до мордобоя и полиции, желательно с вовлечением других игроков хорватов. Вот это была бы помощь сборной.
    beefs
    beefs
    вчера в 11:35
    это еще нужно посмотреть кто попадет в ад...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 11:35
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 11:33
      Осиновый кол и чеснок сгодится.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 11:29
      А Ловренчик там уже побывал ?
      particular
      particular
      вчера в 11:09
      Наша Сборная на столько непредсказуема, что даже перспективы чистилища и обстановка пыточной будут для неё не хуже закусочной и кальянной :))
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 11:09
      Типа, welcome to hell?
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 11:09
      Озолатить бы этого парня!? А Миллер?).
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      вчера в 11:06
      Такое ощущенте ощущение что в нашей сборной некому не играть,все травмированы, как так? Не удивлюсь если проиграем хорватам,но желаю нашей сборной удачи в двух встречах, надо биться до конца
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      вчера в 10:58
      Логика подсказывает 3:0 в пользу Хорватии.
      Но может Карпину снова дико повезёт, как со Словакией)
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 10:57
      Действительно трудно будет , но с начало надо обыграть завтра и не выплескивая при этом эмоций. Может даже коряво , но обыграть . А аж потом....???...Там биться надо будет , по настоящему по мужски
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 10:56, ред.
      Не будем забывать о том, что сборная России в дебютном для В.Карпина матче в качестве главного тренера, сыграла вничью 0:0 со сборной Хорватии... И что после этого существенно изменилось?! Да ничего, за исключением того, что В.Карпин имеет хоть и не большой, но опыт главного тренера сборной России...

      Поэтому все эти комментарии: "...будто попала к дьяволу..." и т.д., Бравада и не более того, психологическое воздействие на сборную России... О чём это говорит?! На мой взгляд это говорит о том, что хорваты боятся сборную России, которая под руководством В.Карпина не проиграла ни одного матча, хорваты боятся за результат матча в котором им надо побеждать, а сборную России устраивает и ничья... (В том случае если обе сборные обыграют своих соперников Мальта, Кипр).

      Поэтому надо готовиться к матчу с хорватами, обыграв сборную Кипра, и играть не думая о том, где играют, с кем играют, и не такие уж и грозные хорваты, как бы им хотелось казаться... С этой сборной Хорватии можно играть и добиться такого результата, который позволит сборной России играть на ЧМ-2022 без дополнительных матчей квалификации, с первого места в своей группе!

      Удачи сборной России в матче со сборной Кипра, со сборной Хорватии!
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