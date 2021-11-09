Караваев: «Дзюбы нет в сборной, не нужно больше рассуждать об этом»

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал отсутствие своего одноклубника Артёма Дзюбы в составе национальной команды.
Тему невызова в сборную с Дзюбой не обсуждали. Мне кажется, этого не стоит делать. Артёма нет, это надо отпустить и больше не рассуждать об этом.
обычно только биги такие тупорылые вопросы всем задает
обычно только биги такие тупорылые вопросы всем задает
Бобик сдох.
Убить пересмешника.
Забыть Герострата.
Баба с возу-кобыле легче.
Женщина,сошедшая с подножки дилижанса,увеличивает его пассажировместимость и скорость поездки.(английская народная пословица).
Бобик сдох.
Убить пересмешника.
Забыть Герострата.
Баба с возу-кобыле легче.
Женщина,сошедшая с подножки дилижанса,увеличивает его пассажировместимость и скорость поездки.(английская народная пословица).