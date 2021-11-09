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Караваев: «Дзюбы нет в сборной, не нужно больше рассуждать об этом»

вчера, 21:43

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал отсутствие своего одноклубника Артёма Дзюбы в составе национальной команды.

Тему невызова в сборную с Дзюбой не обсуждали. Мне кажется, этого не стоит делать. Артёма нет, это надо отпустить и больше не рассуждать об этом.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 07:18, ред.
Артем сам выбрал свою стезю, так что Валера тут не при делах))
112910415
112910415
сегодня в 06:46
новые времена, новые песни )
Bombardier
Bombardier
сегодня в 06:30
Вот это правильно!
ДСА
ДСА
сегодня в 05:40
И без него сыграем не хуже, чем с ним.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:48
Эту тему развивает только Карпин
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:34
Дзюба отыгрался всё.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:27
Хоть один сказал правильные слова.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:27, ред.
Пока Валера в сборной Дзюбе дорога в команду закрыта.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:18
Давно пора забыть
протон
протон
вчера в 23:50
Кто же интересно спросил про Дзюбу, ни Егоров ли часов?
обычно только биги такие тупорылые вопросы всем задает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:23
Тогда кого обсуждать? Скукотень!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:16
надо закончить мусолить эту тему.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:04
И рассуждать про эти рассуждения тоже не стоит...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:59
Умер Максим-и хрен с ним!
Бобик сдох.
Убить пересмешника.
Забыть Герострата.
Баба с возу-кобыле легче.
Женщина,сошедшая с подножки дилижанса,увеличивает его пассажировместимость и скорость поездки.(английская народная пословица).
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:52
Логичное и здравое мнение!
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