Агаларов: «Хотелось доказать, что я достоин играть в РПЛ»

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов рассказал о своей результативности в текущем сезоне РПЛ.
11 мячей — это нормально. Могло быть как больше, так и меньше. Перед сезоном я обещал отцу до зимы забить 10 голов, стремился к этому, была такая минимальная планка. Сейчас он требует от меня хет-трики. Ему мало, да и мне тоже.
Хотелось доказать, что я достоин играть в РПЛ, на каждую игру выходить в стартовом составе, а не раз в 3-4 игры на 10-15 минут, но и к такому я был готов.
А ещё я не уверен, что в другой команде ему так же попрёт...
А ещё я не уверен, что в другой команде ему так же попрёт...
Гамиду же хочется пожелать и дальше повышать свой уровень и профессианонализм. Много в России таких перспективных паспортистов было, но после получения более жирного контракта, все они начали забивать на игру и больше думать о бабле...надеюсь ты умнее, и не загубишь свой талант! Удачи
Гамиду же хочется пожелать и дальше повышать свой уровень и профессианонализм. Много в России таких перспективных паспортистов было, но после получения более жирного контракта, все они начали забивать на игру и больше думать о бабле...надеюсь ты умнее, и не загубишь свой талант! Удачи