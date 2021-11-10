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Агаларов: «Хотелось доказать, что я достоин играть в РПЛ»

сегодня, 01:18

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов рассказал о своей результативности в текущем сезоне РПЛ.

11 мячей — это нормально. Могло быть как больше, так и меньше. Перед сезоном я обещал отцу до зимы забить 10 голов, стремился к этому, была такая минимальная планка. Сейчас он требует от меня хет-трики. Ему мало, да и мне тоже.

Хотелось доказать, что я достоин играть в РПЛ, на каждую игру выходить в стартовом составе, а не раз в 3-4 игры на 10-15 минут, но и к такому я был готов.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:14
Не долго осталось в Уфе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:14
Уфа не та команда, шобы клепать хет-трики. Я удивлён, что Агаларов вообще столько забил, сидя в уфимском аФтобусе.
А ещё я не уверен, что в другой команде ему так же попрёт...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:06
Молодец. Только без шапкозакидательства планомерно двигаться вперёд.
beefs
beefs
сегодня в 08:05
Молодца, только звездочку не лови и все будет ок!...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:39
А в АПЛ слабо сыграть?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:14
Но эта голевая фиерия может и прекратится.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:13
Ставя перед собой высокие цели и стремиться к их достижению это правильно, так и должно быть и это не только в спорте, а во всем так должно быть.
Гамиду же хочется пожелать и дальше повышать свой уровень и профессианонализм. Много в России таких перспективных паспортистов было, но после получения более жирного контракта, все они начали забивать на игру и больше думать о бабле...надеюсь ты умнее, и не загубишь свой талант! Удачи
Gahi
Gahi
сегодня в 07:11
Молодец Гамид, что стремишься к большому того что ты имеешь, главное не останавливайся на достигнутом, а продолжай совершенствовать себя в умением бить по мячу в створ ворот из самых сложных ситуациях во время игры. Но а главное всегда оставайся таким скромным и рассудительным в не игры и с большим уважением к своим родителям и команде. Удачи
ermak6848
ermak6848
сегодня в 06:46
Да кто вам не дает проявить себя на футбольных полях России...!?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:30
Старайся и все будет
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:59
Главное - это не словить звезду , как некоторые. Будем надеяться , что Гамида минует сия участь.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:33
Удачи тебе Гамид !!!
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