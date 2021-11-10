Агаларов: «Хотелось доказать, что я достоин играть в РПЛ»

Форвард «Уфы» рассказал о своей результативности в текущем сезоне РПЛ .

11 мячей — это нормально. Могло быть как больше, так и меньше. Перед сезоном я обещал отцу до зимы забить 10 голов, стремился к этому, была такая минимальная планка. Сейчас он требует от меня хет-трики. Ему мало, да и мне тоже.