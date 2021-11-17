Месси — лучший игрок 2021 года по версии британского издания

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вчера, 19:15

Британское издание Goal опубликовало итоги голосования болельщиков за звание лучшего игрока 2021 года.

В голосовании приняли участие 14 млн фанатов. Лучшим футболистом этого года по версии читателей стал нападающий ПСЖ . Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ( ПСЖ )

2. («Манчестер Юнайтед»)

3. («Бавария»)

4. («Ливерпуль»)

5. ( ПСЖ )

6. («Боруссия» Д)

7. («Реал»)

8. («Челси»)

9. («Манчестер Сити»)