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Месси — лучший игрок 2021 года по версии британского издания

вчера, 19:15

Британское издание Goal опубликовало итоги голосования болельщиков за звание лучшего игрока 2021 года.

В голосовании приняли участие 14 млн фанатов. Лучшим футболистом этого года по версии читателей стал нападающий ПСЖ Лионель Месси. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (ПСЖ)

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

3. Роберт Левандовски («Бавария»)

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

5. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)

7. Карим Бензема («Реал»)

8. Нголо Канте («Челси»)

9. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

10. Неймар (ПСЖ)

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:53
да!полностью согласен!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:22
Левандовски и Месси надо поменять местами.
BLACК MAFIA
BLACК MAFIA
сегодня в 09:17
Выиграет Левандовски,Вот смеху то будет от басней персофанок того,кто не может забить гол 3 месяца_)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ зигзаг (раскрыть)
сегодня в 09:02
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 07:33
    И Золотой мяч получает Месси. Поаплодируем.
    К сожалению он не смог приехать на нашу церемонию, так как в свои 95 лет не может самостоятельно передвигаться.
    pele1981
    pele1981 ответ зигзаг (раскрыть)
    сегодня в 05:59
    Гном только достоин к чужой славе пристраиваться))))) Хотя кому я это объясняю? Тот, кто нюхает его потные носки - меня никогда не поймет!))))
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 02:55, ред.
    Месси достоин. Со сборной трофей выиграл и лучший бомбардир ла лиги. Всё по делу! Если и ЧМ выиграет то и 8 золотой получит. Быстрее бы в Барсу уже вернулся.
    Ну а пеналда как всегда вторая пыль глотая
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 01:15
    Это версия британского издания.
    Если Месси получит ЗМ полмира будут его ненавидеть.
    Freddie.90
    Freddie.90 ответ praporchik zadov (раскрыть)
    сегодня в 01:10
      Freddie.90
      Freddie.90 ответ karnager (раскрыть)
      сегодня в 01:03
        амурец
        амурец
        сегодня в 00:18
        Смешно
        D_О_M_I_N_A_T_O_R
        D_О_M_I_N_A_T_O_R
        вчера в 23:42
        Но ЗМ возьмет Лева)))
        karnager
        karnager
        вчера в 23:18, ред.
        Надо сделать двухступенчатое голосование:
        1. определить пользователей, у которых IQ выше хотя бы 90
        2. разрешить им голосовать

        Тогда Месси и Роналду больше никогда не победят
        praporchik zadov
        praporchik zadov ответ RoArt (раскрыть)
        вчера в 23:17
        Он автоматом пошел...как в мультике...ПРОСТО ТАК!
        praporchik zadov
        praporchik zadov
        вчера в 23:15
        Аргентинцу наверное можно вообще не играть а премии прилипают автоматом...
        praporchik zadov
        praporchik zadov
        вчера в 23:14
        Странно...Роналдо забивает а Месси лучший
        Per4ick
        Per4ick ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
        вчера в 23:13
        ну так болельщики голосовали, представь сколько из них персофанов
        eleven LC
        eleven LC
        вчера в 23:11
        Похоже что Месси после завершения карьеры ещё пару золотых мячей возьмёт
        tsk116
        tsk116
        вчера в 23:07
        И это верно
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 22:56
        Не пойму лишь, что забыл Холанд на шестом месте, ему не место в этом списке
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 22:52
        История, которая лишь подчеркивает их фанатизм к отдельному игроку.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ Agamaga........ (раскрыть)
        вчера в 22:44
        Они были недовольны тем, что зм получил Модрич, а не Роналду))
        Хотя на тот момент португалец уже был в Италии.
        Троллили игрока якобы их "любимого клуба". Хотя ежу понятно, что это просто персофаны отдельного игрока
        Ilya Seedyakin
        Ilya Seedyakin
        вчера в 22:27
        Сдается мне, большинство голосовавших руководствовались не соображениями того, кто из игроков сделал больше результативных действий на поле или внес наибольший вклад для победы команды, а просто проголосовали за любимого игрока. Такими путями Лео еще 10 лет подряд будет ЗМ получать, даже если завяжет с футболом
        olba
        olba
        вчера в 22:11
        Всё правильно! Чемпион КА, кубок Испании, лучший бомбардир Ла Лиги!!!
        Gor Ter-Aristacessian
        Gor Ter-Aristacessian
        вчера в 22:07
        Очень много версий...
        RoArt
        RoArt
        вчера в 22:02
        Левандовски записал на свой счёт 28 забитых мячей за 23 матча в составе сборной Польши и «Баварии». Топ-5 лучших бомбардиров нынешнего сезона выглядят следующим образом:

        1. Роберт Левандовски («Бавария»/Польша) — 28 голов за 23 матча

        2. Карим Бензема («Реал»/Франция) — 19 голов за 22 матча

        3. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д/Норвегия) — 18 голов за 13 матчей

        4. Харри Кейн («Тоттенхэм»/Англия) — 17 голов за 22 матча

        5. Мемфис Депай («Барселона»/Нидерланды) — 16 голов за 23 матча

        Гномик где?
        Ruslik1982
        Ruslik1982
        вчера в 21:57
        а так если бы они запостили видео, как Дзюба протирает штангу, то он бы взял этот титул с большим отрывом
        Ruslik1982
        Ruslik1982
        вчера в 21:55
        если выбирать из этих 10 то конечно Месси
        Ruslik1982
        Ruslik1982
        вчера в 21:53
        бесспорно
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        вчера в 21:40
        Месси за победу на КА, и за то то он был лучшим игроком, да и индивидуально забил достаточно голов.
        А вот почему ты не говоришь про второе место Роналду? Он заслуженно там сидит? Нет!
        Но будь он на первом ты бы даже не спорил с этим 😀
        Вот она как штука - "объективность".
        Вот и у людей свое мнение! Большинство до сих пор считает, что Месси достоин ЗМ!
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