Месси — лучший игрок 2021 года по версии британского издания

Британское издание Goal опубликовало итоги голосования болельщиков за звание лучшего игрока 2021 года.
В голосовании приняли участие 14 млн фанатов. Лучшим футболистом этого года по версии читателей стал нападающий ПСЖ Лионель Месси. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (ПСЖ)
2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
3. Роберт Левандовски («Бавария»)
4. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)
7. Карим Бензема («Реал»)
8. Нголо Канте («Челси»)
9. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
10. Неймар (ПСЖ)
К сожалению он не смог приехать на нашу церемонию, так как в свои 95 лет не может самостоятельно передвигаться.
К сожалению он не смог приехать на нашу церемонию, так как в свои 95 лет не может самостоятельно передвигаться.
Ну а пеналда как всегда вторая пыль глотая
Ну а пеналда как всегда вторая пыль глотая
Если Месси получит ЗМ полмира будут его ненавидеть.
Если Месси получит ЗМ полмира будут его ненавидеть.
1. определить пользователей, у которых IQ выше хотя бы 90
2. разрешить им голосовать
Тогда Месси и Роналду больше никогда не победят
1. определить пользователей, у которых IQ выше хотя бы 90
2. разрешить им голосовать
Тогда Месси и Роналду больше никогда не победят
Хотя на тот момент португалец уже был в Италии.
Троллили игрока якобы их "любимого клуба". Хотя ежу понятно, что это просто персофаны отдельного игрока
Хотя на тот момент португалец уже был в Италии.
Троллили игрока якобы их "любимого клуба". Хотя ежу понятно, что это просто персофаны отдельного игрока
1. Роберт Левандовски («Бавария»/Польша) — 28 голов за 23 матча
2. Карим Бензема («Реал»/Франция) — 19 голов за 22 матча
3. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д/Норвегия) — 18 голов за 13 матчей
4. Харри Кейн («Тоттенхэм»/Англия) — 17 голов за 22 матча
5. Мемфис Депай («Барселона»/Нидерланды) — 16 голов за 23 матча
Гномик где?
1. Роберт Левандовски («Бавария»/Польша) — 28 голов за 23 матча
2. Карим Бензема («Реал»/Франция) — 19 голов за 22 матча
3. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д/Норвегия) — 18 голов за 13 матчей
4. Харри Кейн («Тоттенхэм»/Англия) — 17 голов за 22 матча
5. Мемфис Депай («Барселона»/Нидерланды) — 16 голов за 23 матча
Гномик где?
А вот почему ты не говоришь про второе место Роналду? Он заслуженно там сидит? Нет!
Но будь он на первом ты бы даже не спорил с этим 😀
Вот она как штука - "объективность".
Вот и у людей свое мнение! Большинство до сих пор считает, что Месси достоин ЗМ!
А вот почему ты не говоришь про второе место Роналду? Он заслуженно там сидит? Нет!
Но будь он на первом ты бы даже не спорил с этим 😀
Вот она как штука - "объективность".
Вот и у людей свое мнение! Большинство до сих пор считает, что Месси достоин ЗМ!