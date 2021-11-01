Лондонские «кувалды», славные баски и команда Спаллетти. 5 непопсовых клубов, за которые хочется болеть в этом сезоне

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01 ноября 2021, 15:00

По одному из каждого топ-чемпионата.

Англия. «Вест Хэм»

- После 10 туров АПЛ идут в топ-4 и намерены всерьез побороться за попадание в Лигу чемпионов.

- Штампуют победы в Лиге Европы и выбили из розыгрыша Кубка Английской Лиги «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

- В «Вест Хэме» собралась классная банда, за многих хочется болеть персонально. Тут и армия славянских футболистов (Фабьянски, Соучек, Цоуфал, Ярмоленко), в том числе недавние представители РПЛ (Крал и Влашич), и топовый Деклан Райс, и неудержимый Майкл Антонио. А еще Дэвид Мойес, который несколько лет ходил в неудачниках, а теперь даже Гвардиола называет его «фантастическим тренером».

С «молотобойцами» буквально за полтора года случилась потрясающая метаморфоза: еще позавчера боролись за выживание в Премьер-Лиге, а фанаты тысячами выходили на улицы, протестуя против владельцев клуба. Сейчас «Вест Хэм» — реальный претендент на попадание в Лигу чемпионов. Дэвид Мойес построил монолитную команду, с которой никому не бывает легко. Этот сезон может получиться воистину особенным, ведь ВХ собирается показать лучший результат с момента создания Премьер-Лиги и может побороться за кубковые трофеи.

Испания. «Реал Сосьедад»

- Во главе турнирной таблицы испанской Примеры не «Реал», «Барселона», «Атлетико» и даже не «Севилья», а «Реал Сосьедад», классно стартовавший в этом сезоне.

- За басков играет чемпион мира и Европы Давид Сильва, чья карьера уже движется к логичному завершению, а вот его партнера по команде Микеля Ойарсабаля наверняка увидим в топ-клубе в будущем.

- В «Реале Сосьедад» могут играть не только баски, как в «Атлетике» из Бильбао, но местных футболистов и воспитанников клуба с характерными фамилиями предостаточно: Айен Муньос, Андони Горосабель, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Андер Гевара, Микель Мерино, Мартин Субименди, Микель Ойарсабаль и другие.

- Тренирует «бело-голубых» настоящий фанат «Реала Сосьедад». Если не видели выступление Иманола Альгвасила после победы в Кубке Короля, срочно восполняйте пробел.

Just brilliant. Real Sociedad coach Imanol Alguacil last night. "This is for you, Gipuzkoa! This is for all of you who love la Real!” pic.twitter.com/fVojq1VRt8 — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) April 4, 2021

«Реал Сосьедад» в этом году завоевал первый за 30 с лишним лет трофей, а команда демонстрирует готовность конкурировать с испанскими грандами. Может быть, темп чемпионской гонки баски и не выдержат, но должны постараться попасть в Лигу чемпионов, что тоже станет важной вехой в новейшей истории клуба. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «Сосьедад» стартовал с поражения от «Барселоны», но в следующих 11 матчах не проигрывал, в результате чего отрыв от тех же каталонцев составляет уже 9 очков. Могло быть и больше, если бы досаднейшим образом не упустили победу над «Атлетиком» в воскресном дерби.

Италия. «Наполи»

- Лидер чемпионата Италии с 0 поражений и десятком побед в 11 сыгранных турах. А еще у «Наполи» всего лишь 3 пропущенных мяча — фантастика!

- Неаполитанцев возглавляет хорошо нам знакомый по работе в России Лучано Спаллетти, а на поле выходят чемпионы Европы, подобный скале Кулибали и реактивный Осимхен.

- «Наполи» не выигрывал Скудетто со времен Марадоны, будет красиво, если почтят память Диего титулом.

За «Наполи» неистово болеют на юге Италии, но в мировых масштабах неаполитанцы не могут тягаться в популярности с «Миланом», «Интером», «Ювентусом» и даже с римскими клубами. В последние 10 лет «Наполи» входит в число лучших команд Италии, несколько раз они занимали второе место, но вершина остается недосягаемой со времен двух чемпионств имени Диего Марадоны. В этом сезоне есть реальный шанс на Скудетто. Скажите еще, что не любите такие истории.

Германия. «Фрайбург»

- «Фрайбург» идет третьим после 10 туров Бундеслиги, уступая в турнирной таблице только «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Но еще круче другой факт: только «Фрайбург» удалось сохранить 0 в графе поражений.

- В 117-летней истории «Фрайбурга» нет завоеванных титулов, а в последние годы этот клуб является вечным середняком Бундеслиги без видимых амбиций. То, что происходит с командой Кристиана Штрайха сейчас, необычно и прекрасно.

- Кстати, Кристиан Штрайх последние 25 лет провел в системе «Фрайбурга». Тренировал юношеские команды, работал на позиции ассистента в главной команде, а с 2011-го занимает пост главного тренера.

Перед этим сезоном в Германии было очень много тренерских рокировок, что повлияло на чемпионат в целом. И дало возможности скромным командам, которые получили шанс оказаться выше, чем привыкли, благодаря тому, что раньше начали свои текущие проекты и успели прийти к стабильности. «Фрайбург» — самый яркий пример. Штрайх возглавляет команду на протяжении 10 лет, конечно, стабильность должна быть их козырем.

У «Фрайбурга» 10-й по стоимости футболистов состав в Бундеслиге, высокое третье место и 7 из 9 очков в матчах с представителями Германии в Лиге чемпионов (победы над «Дортмундом» и «Вольфсбургом», ничья с «РБ Лейпциг»). Встреча с «Баварией» в следующем туре, не пропустите.

Франция. «Ницца»

- С ПСЖ в этом сезоне никто не сможет конкурировать, но драка за вторую строчку будет яростной. «Ницца» пока возглавляет пелотон.

- А саму «Ниццу» возглавляет Кристоф Гальтье — тренер, который в прошлом сезоне привел «Лилль» к сенсационному титулу, после чего возглавил команду с 9-й строчки Лиги 1. Кстати, «Лилль» без Гальтье идет 12-м, а «Ницца» с Кристофом занимает 2-е место. В очном матче «Ницца» разбила «Лилль» со счетом 4:0. Зарисовка о роли тренера.

- В основе «Ниццы» играет 38-летний Данте, выигрывавший Лигу чемпионов с «Баварией», а еще здесь можно встретить Каспера Дольберга и Джастина Клюйверта, а 21-летним форвардом Амином Гуири уже вовсю интересуются европейские гранды. Парня называют «новым Бензема».

Если хватит времени и внимания еще и на Лигу 1, обязательно обратите внимание на «Ниццу», которая расцветает под началом тренера-чемпиона. У Кристофа Гальтье стратегический подход, возможно, мы присутствуем при рождении будущих сенсационных чемпионов Франции. В том же «Лилле» ему понадобилось три с половиной года, чтобы вывести команду на пик.