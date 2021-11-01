Лондонские «кувалды», славные баски и команда Спаллетти. 5 непопсовых клубов, за которые хочется болеть в этом сезоне

По одному из каждого топ-чемпионата.
Англия. «Вест Хэм»
- После 10 туров АПЛ идут в топ-4 и намерены всерьез побороться за попадание в Лигу чемпионов.
- Штампуют победы в Лиге Европы и выбили из розыгрыша Кубка Английской Лиги «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- В «Вест Хэме» собралась классная банда, за многих хочется болеть персонально. Тут и армия славянских футболистов (Фабьянски, Соучек, Цоуфал, Ярмоленко), в том числе недавние представители РПЛ (Крал и Влашич), и топовый Деклан Райс, и неудержимый Майкл Антонио. А еще Дэвид Мойес, который несколько лет ходил в неудачниках, а теперь даже Гвардиола называет его «фантастическим тренером».
С «молотобойцами» буквально за полтора года случилась потрясающая метаморфоза: еще позавчера боролись за выживание в Премьер-Лиге, а фанаты тысячами выходили на улицы, протестуя против владельцев клуба. Сейчас «Вест Хэм» — реальный претендент на попадание в Лигу чемпионов. Дэвид Мойес построил монолитную команду, с которой никому не бывает легко. Этот сезон может получиться воистину особенным, ведь ВХ собирается показать лучший результат с момента создания Премьер-Лиги и может побороться за кубковые трофеи.
Испания. «Реал Сосьедад»
- Во главе турнирной таблицы испанской Примеры не «Реал», «Барселона», «Атлетико» и даже не «Севилья», а «Реал Сосьедад», классно стартовавший в этом сезоне.
- За басков играет чемпион мира и Европы Давид Сильва, чья карьера уже движется к логичному завершению, а вот его партнера по команде Микеля Ойарсабаля наверняка увидим в топ-клубе в будущем.
- В «Реале Сосьедад» могут играть не только баски, как в «Атлетике» из Бильбао, но местных футболистов и воспитанников клуба с характерными фамилиями предостаточно: Айен Муньос, Андони Горосабель, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Андер Гевара, Микель Мерино, Мартин Субименди, Микель Ойарсабаль и другие.
- Тренирует «бело-голубых» настоящий фанат «Реала Сосьедад». Если не видели выступление Иманола Альгвасила после победы в Кубке Короля, срочно восполняйте пробел.
Just brilliant. Real Sociedad coach Imanol Alguacil last night. "This is for you, Gipuzkoa! This is for all of you who love la Real!” pic.twitter.com/fVojq1VRt8— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) April 4, 2021
«Реал Сосьедад» в этом году завоевал первый за 30 с лишним лет трофей, а команда демонстрирует готовность конкурировать с испанскими грандами. Может быть, темп чемпионской гонки баски и не выдержат, но должны постараться попасть в Лигу чемпионов, что тоже станет важной вехой в новейшей истории клуба. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «Сосьедад» стартовал с поражения от «Барселоны», но в следующих 11 матчах не проигрывал, в результате чего отрыв от тех же каталонцев составляет уже 9 очков. Могло быть и больше, если бы досаднейшим образом не упустили победу над «Атлетиком» в воскресном дерби.
Италия. «Наполи»
- Лидер чемпионата Италии с 0 поражений и десятком побед в 11 сыгранных турах. А еще у «Наполи» всего лишь 3 пропущенных мяча — фантастика!
- Неаполитанцев возглавляет хорошо нам знакомый по работе в России Лучано Спаллетти, а на поле выходят чемпионы Европы, подобный скале Кулибали и реактивный Осимхен.
- «Наполи» не выигрывал Скудетто со времен Марадоны, будет красиво, если почтят память Диего титулом.
За «Наполи» неистово болеют на юге Италии, но в мировых масштабах неаполитанцы не могут тягаться в популярности с «Миланом», «Интером», «Ювентусом» и даже с римскими клубами. В последние 10 лет «Наполи» входит в число лучших команд Италии, несколько раз они занимали второе место, но вершина остается недосягаемой со времен двух чемпионств имени Диего Марадоны. В этом сезоне есть реальный шанс на Скудетто. Скажите еще, что не любите такие истории.
Германия. «Фрайбург»
- «Фрайбург» идет третьим после 10 туров Бундеслиги, уступая в турнирной таблице только «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Но еще круче другой факт: только «Фрайбург» удалось сохранить 0 в графе поражений.
- В 117-летней истории «Фрайбурга» нет завоеванных титулов, а в последние годы этот клуб является вечным середняком Бундеслиги без видимых амбиций. То, что происходит с командой Кристиана Штрайха сейчас, необычно и прекрасно.
- Кстати, Кристиан Штрайх последние 25 лет провел в системе «Фрайбурга». Тренировал юношеские команды, работал на позиции ассистента в главной команде, а с 2011-го занимает пост главного тренера.
Перед этим сезоном в Германии было очень много тренерских рокировок, что повлияло на чемпионат в целом. И дало возможности скромным командам, которые получили шанс оказаться выше, чем привыкли, благодаря тому, что раньше начали свои текущие проекты и успели прийти к стабильности. «Фрайбург» — самый яркий пример. Штрайх возглавляет команду на протяжении 10 лет, конечно, стабильность должна быть их козырем.
У «Фрайбурга» 10-й по стоимости футболистов состав в Бундеслиге, высокое третье место и 7 из 9 очков в матчах с представителями Германии в Лиге чемпионов (победы над «Дортмундом» и «Вольфсбургом», ничья с «РБ Лейпциг»). Встреча с «Баварией» в следующем туре, не пропустите.
Франция. «Ницца»
- С ПСЖ в этом сезоне никто не сможет конкурировать, но драка за вторую строчку будет яростной. «Ницца» пока возглавляет пелотон.
- А саму «Ниццу» возглавляет Кристоф Гальтье — тренер, который в прошлом сезоне привел «Лилль» к сенсационному титулу, после чего возглавил команду с 9-й строчки Лиги 1. Кстати, «Лилль» без Гальтье идет 12-м, а «Ницца» с Кристофом занимает 2-е место. В очном матче «Ницца» разбила «Лилль» со счетом 4:0. Зарисовка о роли тренера.
- В основе «Ниццы» играет 38-летний Данте, выигрывавший Лигу чемпионов с «Баварией», а еще здесь можно встретить Каспера Дольберга и Джастина Клюйверта, а 21-летним форвардом Амином Гуири уже вовсю интересуются европейские гранды. Парня называют «новым Бензема».
Если хватит времени и внимания еще и на Лигу 1, обязательно обратите внимание на «Ниццу», которая расцветает под началом тренера-чемпиона. У Кристофа Гальтье стратегический подход, возможно, мы присутствуем при рождении будущих сенсационных чемпионов Франции. В том же «Лилле» ему понадобилось три с половиной года, чтобы вывести команду на пик.
а сейчас за два года проделал положительную работу... уже в прошлом сезоне было видно есть результат и есть к чему расти заглядывали в 4 ку апл... сейчас даже многие стали относится к Мойесу по другому....... особенно фаны ВХ которые были против шотландца.......... конечно еще тот факт что не продали райса и других лидеров Соучека, и тд............ вот скажем почему у славена билича получилось в одном сезоне попасть на 7 строчку а после нет, потому что один из лидеров решил свалить Пайет......это тогда разрушило команду........ сейчас никого не потеряли, плюс купили игроков расширив скамейку............... так как надо играть на три фронта апл, ле и кубки......... и я скажу давно не видел чтобы пару сезонов ВХ находился в верху......обычно всю жизнь было так......... то верхняя часть, то след сезон серединка второй и возле вылета по краю..........
а сейчас за два года проделал положительную работу... уже в прошлом сезоне было видно есть результат и есть к чему расти заглядывали в 4 ку апл... сейчас даже многие стали относится к Мойесу по другому....... особенно фаны ВХ которые были против шотландца.......... конечно еще тот факт что не продали райса и других лидеров Соучека, и тд............ вот скажем почему у славена билича получилось в одном сезоне попасть на 7 строчку а после нет, потому что один из лидеров решил свалить Пайет......это тогда разрушило команду........ сейчас никого не потеряли, плюс купили игроков расширив скамейку............... так как надо играть на три фронта апл, ле и кубки......... и я скажу давно не видел чтобы пару сезонов ВХ находился в верху......обычно всю жизнь было так......... то верхняя часть, то след сезон серединка второй и возле вылета по краю..........
РС и в прошлом сезоне бодро начал но длины скамейки не хватило , этот сезон в испании будет жарче засчёт спада топов .
В Спалетти ваще не верил , считал его списанным материалом.
Сейчас же бвло бы логично если бы именно Наполи взял скудетто.
Не считая позапрошлый сезон команда реально топ , без слабых мест.
Фрайбург прототип Хоффенхайма, деревенская команда со своим Бердыевым. Пожелаем им выйти в ЕК.
Ну а прогресс Ниццы не удивляет , поскольку в клуб вложили бабла и попадание в тройку точно должны осилить. Плюс Ницца это лазурный берег. Хочется болеть за них дополнительно. Красивые места. Всегда солнце.
РС и в прошлом сезоне бодро начал но длины скамейки не хватило , этот сезон в испании будет жарче засчёт спада топов .
В Спалетти ваще не верил , считал его списанным материалом.
Сейчас же бвло бы логично если бы именно Наполи взял скудетто.
Не считая позапрошлый сезон команда реально топ , без слабых мест.
Фрайбург прототип Хоффенхайма, деревенская команда со своим Бердыевым. Пожелаем им выйти в ЕК.
Ну а прогресс Ниццы не удивляет , поскольку в клуб вложили бабла и попадание в тройку точно должны осилить. Плюс Ницца это лазурный берег. Хочется болеть за них дополнительно. Красивые места. Всегда солнце.