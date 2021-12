Лондонские «кувалды», славные баски и команда Спаллетти. 5 непопсовых клубов, за которые хочется болеть в этом сезоне

По одному из каждого топ-чемпионата.

- После 10 туров АПЛ идут в топ-4 и намерены всерьез побороться за попадание в Лигу чемпионов.

- Штампуют победы в Лиге Европы и выбили из розыгрыша Кубка Английской Лиги «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

- В «Вест Хэме» собралась классная банда, за многих хочется болеть персонально. Тут и армия славянских футболистов (Фабьянски, Соучек, Цоуфал, Ярмоленко), в том числе недавние представители РПЛ (Крал и Влашич), и топовый Деклан Райс, и неудержимый Майкл Антонио. А еще Дэвид Мойес, который несколько лет ходил в неудачниках, а теперь даже Гвардиола называет его «фантастическим тренером».

С «молотобойцами» буквально за полтора года случилась потрясающая метаморфоза: еще позавчера боролись за выживание в Премьер-Лиге, а фанаты тысячами выходили на улицы, протестуя против владельцев клуба. Сейчас «Вест Хэм» — реальный претендент на попадание в Лигу чемпионов. Дэвид Мойес построил монолитную команду, с которой никому не бывает легко. Этот сезон может получиться воистину особенным, ведь ВХ собирается показать лучший результат с момента создания Премьер-Лиги и может побороться за кубковые трофеи.

- Во главе турнирной таблицы испанской Примеры не «Реал», «Барселона», «Атлетико» и даже не «Севилья», а «Реал Сосьедад», классно стартовавший в этом сезоне.

- За басков играет чемпион мира и Европы Давид Сильва, чья карьера уже движется к логичному завершению, а вот его партнера по команде Микеля Ойарсабаля наверняка увидим в топ-клубе в будущем.

- В «Реале Сосьедад» могут играть не только баски, как в «Атлетике» из Бильбао, но местных футболистов и воспитанников клуба с характерными фамилиями предостаточно: Айен Муньос, Андони Горосабель, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Андер Гевара, Микель Мерино, Мартин Субименди, Микель Ойарсабаль и другие.

- Тренирует «бело-голубых» настоящий фанат «Реала Сосьедад». Если не видели выступление Иманола Альгвасила после победы в Кубке Короля, срочно восполняйте пробел.

Just brilliant. Real Sociedad coach Imanol Alguacil last night. "This is for you, Gipuzkoa! This is for all of you who love la Real!” pic.twitter.com/fVojq1VRt8