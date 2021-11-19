ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

У «Зенита» не было переговоров с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну

сегодня, 00:09

Представители «Зенита» не обсуждали с «Аталантой» трансферы футболистов команд.

Как утверждает источник, во время визита в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4) представители «Зенита» не вели переговоры с «Аталантой» по поводу покупки полузащитника Алексея Миранчука и продажи нападающего Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обсуждал с «Аталантой» возможной трансфер россиянина, а итальянцы просматривали Азмуна на матче с «Юве» в Лиге чемпионов.

Все новости
«Окончательный ответ будет за клубом». Глебов — об интересе «Спартака»
Сегодня, 15:47 Комментарии7
Селюк рассказал, где Гогуа может продолжить карьеру
Сегодня, 15:13 Комментарии11
Президент «Урала»: «Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой»
Сегодня, 14:10 Комментарии39
СлухиАзмун принял решение не продлевать контракт с «Зенитом»
Сегодня, 13:39 Комментарии49
Слухи«Зенит» ведёт переговоры с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну
Вчера, 18:52 Комментарии40
Спортдир «Лиона»: «Постараемся сделать всё, чтобы подписать Азмуна»
17 ноября Комментарии27
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:15
Ничего себе....
Зенит прям без переговоров забирает Миранчука...и отдаёт Азмуна...
Вот это уровень...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:55
То были,то не были,никому нельзя верить!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:04
Как всегда на обсуждение вываливается много непроверенной информации.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:48
Миранчука вполне можно взять.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:39
А вообще темнят в зените.
Лакшери
Лакшери ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 07:39
У него контракт заканчиваетмя скоро, можкт вообще уйти бесплатно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:39
Заявлено что не обсуждали значит не обсуждали.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:34
Разговоров зря не бывает
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:31
Не договорились. Даже если Миранчука добавить в качестве доплаты, денег в Аталанте не хватит, чтобы забиваку Азмуна выкупить у Зенита.)
112910415
112910415
сегодня в 07:30
не обсуждали
но позиции-то свои обозначили
Gahi
Gahi
сегодня в 07:19
Всё прояснится после Рождественских каникул, что нового друг другу могут пообещать агенты с представителями клубов и на каких условиях придут к согласию они в это зимние трансферное окно. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:10
Мне Алексея жаль, погубил карьеру.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:09
Матч с "Ювентусом" явно никого не впечатлил. Все поклонники достойных поражений группируются на студии Матч ТВ.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:59
Конечно, обсуждали 😉
Брулин
Брулин
сегодня в 01:59
«Зениту» и «Фиорентине» интересен 19-летний хавбек «Колона» Фариас. За ним следил «Спартак»
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:00
Агент робко суетиться.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:12
Это и так было понятно, увы, но Миранчуком никто не интересуется, даже "Зенит"...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100