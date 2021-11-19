У «Зенита» не было переговоров с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну

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сегодня, 00:09

Представители «Зенита» не обсуждали с «Аталантой» трансферы футболистов команд.

Как утверждает источник, во время визита в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4) представители «Зенита» не вели переговоры с «Аталантой» по поводу покупки полузащитника и продажи нападающего .

Ранее сообщалось, что «Зенит» обсуждал с «Аталантой» возможной трансфер россиянина, а итальянцы просматривали Азмуна на матче с «Юве» в Лиге чемпионов.