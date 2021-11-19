У «Зенита» не было переговоров с «Аталантой» по Миранчуку и Азмуну

Представители «Зенита» не обсуждали с «Аталантой» трансферы футболистов команд.
Как утверждает источник, во время визита в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4) представители «Зенита» не вели переговоры с «Аталантой» по поводу покупки полузащитника Алексея Миранчука и продажи нападающего Сердара Азмуна.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обсуждал с «Аталантой» возможной трансфер россиянина, а итальянцы просматривали Азмуна на матче с «Юве» в Лиге чемпионов.
Зенит прям без переговоров забирает Миранчука...и отдаёт Азмуна...
Вот это уровень...
Зенит прям без переговоров забирает Миранчука...и отдаёт Азмуна...
Вот это уровень...
но позиции-то свои обозначили
но позиции-то свои обозначили