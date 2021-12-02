Кавани хочет перейти в «Барселону»

Форвард МЮ Эдинсон Кавани решил сменить клубную прописку.
Уругваец намерен перебраться этим летом в «Барселону». Контакт футболиста рассчитан до конца текущего сезона, поэтому каталонцам он может достаться абсолютно бесплатно.
В текущем сезоне на счету Кавани 5 матчей в АПЛ и 1 гол.
офигенный нап
офигенный нап
Правда тут вопрос другой, стоит ли руководству Барселоны тратить деньги на з/п возрастному игроку, пусть даже это Кавани...думаю оно того не стоит
Правда тут вопрос другой, стоит ли руководству Барселоны тратить деньги на з/п возрастному игроку, пусть даже это Кавани...думаю оно того не стоит