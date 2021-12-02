Кавани хочет перейти в «Барселону»

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вчера, 14:36

Форвард МЮ решил сменить клубную прописку.

Уругваец намерен перебраться этим летом в «Барселону». Контакт футболиста рассчитан до конца текущего сезона, поэтому каталонцам он может достаться абсолютно бесплатно.