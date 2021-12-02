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Кавани хочет перейти в «Барселону»

вчера, 14:36

Форвард МЮ Эдинсон Кавани решил сменить клубную прописку.

Уругваец намерен перебраться этим летом в «Барселону». Контакт футболиста рассчитан до конца текущего сезона, поэтому каталонцам он может достаться абсолютно бесплатно.

В текущем сезоне на счету Кавани 5 матчей в АПЛ и 1 гол.

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 21:38
Сегодняшней Барселоне он вполне может пойти на пользу. Депаи все еще не может проявить себя голеодором, а в паре с уругвайцем может получится достаточно сильный тандем. Дембеле вечно с койки не может спрыгнуть по причине частых травм. Фати пока, что рапиаренное молодое дорование но толка ноль. Стоит глянуть на Милан с их Иброй и как сильно поднялся командный дух. Кавани думаю способен потащить за собой Барсе вверх.
калач
калач
вчера в 15:13
"на счету Кавани 5 матчей в АПЛ и 1 гол"
офигенный нап
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:10
Немец его выживет точно...
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:06
Ну прицел у Эль Матадора вроде все еще впорядке, так что вполне может и пригодиться в Каталонском клубе.
Правда тут вопрос другой, стоит ли руководству Барселоны тратить деньги на з/п возрастному игроку, пусть даже это Кавани...думаю оно того не стоит
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:01
Давай в Зенит !
протон
протон
вчера в 14:58
Интересная современная тенденция, когда такие великовозрастные игроки не едут доигрывать в команды/чемпионаты ниже уровнем, а стремятся играть чуть ли не до 40 лет в топах.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:52
А он в курсе что там денег нет.
drug01
drug01
вчера в 14:48
Если возьмут то иди
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:48
Тоже хороший вариант
David Young
David Young ответ b5jckpncw28f (раскрыть)
вчера в 14:41
Будем разбираться (если Вы случайно выключите режим анонимных комментариев то нажмите на маску, нужно чтобы она стала чёрно-белой, та что под строкой Хэштеги).
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