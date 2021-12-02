«Манчестер Юнайтед» готов потратить 210 млн евро, чтобы подписать Холанда

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, который станет консультантом клуба после окончания нынешнего сезона, хочет оформить трансфер нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
Для этого немецкий специалист намерен использовать свои хорошие отношения с Альф-Инге Холандом, отцом футболиста, а также агентом игрока Мино Райолой. В 2019 году именно Ральф помог оформить переход Холанда в «Зальцбург» из «Молде». Руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить Рангнику 10 млн евро дополнительно, если он убедит норвежского нападающего перейти в МЮ.
В январе «красные дьяволы» намерены сделать «Боруссии» стартовое предложение в размере 75 млн евро, которое в ходе переговоров может возрасти до 118 млн евро. К этому предложению «Манчестер Юнайтед» придётся добавить 60 млн евро выплат отцу Холанда и его агенту. Кроме того, зарплата норвежца в МЮ должна составлять от 25 до 30 млн евро за сезон. Таким образом, сумма общих выплат «Манчестер Юнайтед» за переход Холанда может составить около 210 млн евро.