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«Манчестер Юнайтед» готов потратить 210 млн евро, чтобы подписать Холанда

вчера, 12:14

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, который станет консультантом клуба после окончания нынешнего сезона, хочет оформить трансфер нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

Для этого немецкий специалист намерен использовать свои хорошие отношения с Альф-Инге Холандом, отцом футболиста, а также агентом игрока Мино Райолой. В 2019 году именно Ральф помог оформить переход Холанда в «Зальцбург» из «Молде». Руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить Рангнику 10 млн евро дополнительно, если он убедит норвежского нападающего перейти в МЮ.

В январе «красные дьяволы» намерены сделать «Боруссии» стартовое предложение в размере 75 млн евро, которое в ходе переговоров может возрасти до 118 млн евро. К этому предложению «Манчестер Юнайтед» придётся добавить 60 млн евро выплат отцу Холанда и его агенту. Кроме того, зарплата норвежца в МЮ должна составлять от 25 до 30 млн евро за сезон. Таким образом, сумма общих выплат «Манчестер Юнайтед» за переход Холанда может составить около 210 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:40
бесконечный аттракцион невиданной щедрости
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:15
Холанд ни в Барсу,ни в МЮ не перейдёт, Реал,Челси и МС - реальные претенденты,которые финансово способны купить и оплатить контракт.Про Барсу вообще смешно читать.уж лучше в Дортмунде остаться.потому что в Каталонии ни денег,ни титулов,там бы хотя бы в ЛЧ попасть. Можно было рассмотреть вариант с Баварией,но он им тоже не по карману.но как по мне,уж лучше к Мюнхенцам,чем в радужное побережье. Тем более учитывая скандинавские корни Германия и Англия более комфортные по климату.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:10
много шума из ничего. Всё закончится,как обычно,купят какого то Пукки,тоже почти что скандинав.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 19:01, ред.
Я думая Оля с Ингой не хуже мог договорится но его откормушки отодвинули
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 18:25
Конечно узаконенно!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))Так же как и везде!!!!!!!!!!!!!Просто перешли дорогу может кому,вот и получили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Уж где где а в Италии,агенсткая мафия-действительно мафия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если сейчас к примеру найдутся ооооочень честные люди с большими железобитонными яйцами и начнут проводить расследование в отношении той же АПЛ,то АПЛ превратиться в чемпионат колхоза,но таким рты быстро закроют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Когда был скандал в США,что в бейсболе,НБА,НХЛ-один сплошной допинг,так сразу всем закрыли рты и сделали вид,что ничего как бы и не было,а уж про их агентов спортивных,рты раскрывать вообще нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У нас в России такая же ситуация,собственно как и в любой другой капиталистической стране,где во всяхих видах отрасл,крутятся огромные деньги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 17:45
Именно по этому в Италии сейчас взялись за Ювентус, потому что там это узаконено?
Ген Геныч
Ген Геныч ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:41
Да везде он одинаковый и на протяжении веков практически не изменился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
David Young
David Young ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 17:40
Капитализм бывает разным, Ген Геныч. Однако проблемы в этом плане есть, это так.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:39
МЮ неплохой вариант для Холланда.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 17:37
Ну вообще то это уже давно так и не только в спорте!!!!!!!!!!!!!При капитализме по другому просто нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!У нас это завется откатами ,на западе,зовется лобби!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Где вертятся большие деньги,там всегда есть акулы,которые эти деньги сжирают,в каждой стране мира,в любом виде спорта,военной сфере,строительной и тд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 17:33
Ну это уже даже ни смешно!!!!!!!!!!!!!!!Красная цена Холланду- 80 млн и это максимум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
berda2003
berda2003
вчера в 17:13
конечно, для фашиста локомотив дворовая команда...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:04
Этот немецкий коммерсант (но совсем не тренер) доведет МЮ до цугундера. Если папаше с агентом светит 60 млн., то имея в друзьях этого папашу, разве сможет Ральф устоять перед соблазном ускорить оформление этой сделки? Потратить бешбабки с неизвестным результатом? Оооо, как это хорошо знакомо! Одни ПогбаГрабли уже стоят в углу, не играют, но регулярно ходят к кассе. Ральф хочет наступить на такие грабли? МЮ уже устал от этих "звезд"... Еще прошел слух, что немец готов расстаться со многими...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 14:44
Хорошо что Холанд еще не женат. А то бы еще и жене и теще пришлось бы платить. Он вообще взрослый человек? Сам может принимать решения?
Какая-то жесть полная с этими подогревами родственников. Интересно, под какой статьей такие расходы отмечаются в отчете перед налоговиками? Мол, купили ребенка в рабство?
Да и не лучше ли потратить эту космическую сумму на усиление трех-четырех позиций?
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
вчера в 14:33
Что за космические суммы???
Что вообще происходит?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:05
Кроме Райолы, есть другой агент в Европе?
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 13:04
Райолу дешевле убить, чем заплатить такие деньги!!!
1bear
1bear
вчера в 12:51
210 - кто больше?!!! большой футбол превратился в дурдом...
Grouch
Grouch
вчера в 12:38
Знаменитый Джимми Гривз когда-то писал: Я получал в Тотенхзме 5 ф.ст. в неделю и сколь-угодно пива в клубном буфете после матчей. И был счастлив: Ведь я играю в любимую игру!
А эти миллионы даже назвать как-то нет слов. Разве что: Мир сошёл с ума!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:36
Откачал кроху и у "Локо",а всё спишут на шейхов.Никакой "фейр-плюй" для них не существует,он-для нищебродов,чтобы не покушались на монополию мешков.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:26
Вот потому цены и растут.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:25, ред.
Чем ответят конкуренты?
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:24
Здравствуйте, всё правильно - основное время матча завершилось со счётом 0:0.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 12:20
Как же раздувают искусственно ценник на футболистов. Узаконенные откаты .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:17
Только бы папа Неймара не увидел это сообщение...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:16
Почему 210 а не 200 например, или 250.
протон
протон
вчера в 12:15
И плюс банку огурцов и охоты крепкой за переход Баринова
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