«Манчестер Юнайтед» готов потратить 210 млн евро, чтобы подписать Холанда

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вчера, 12:14

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» , который станет консультантом клуба после окончания нынешнего сезона, хочет оформить трансфер нападающего «Боруссии» Дортмунд .

Для этого немецкий специалист намерен использовать свои хорошие отношения с Альф-Инге Холандом, отцом футболиста, а также агентом игрока Мино Райолой. В 2019 году именно Ральф помог оформить переход Холанда в «Зальцбург» из «Молде». Руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить Рангнику 10 млн евро дополнительно, если он убедит норвежского нападающего перейти в МЮ .