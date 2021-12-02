ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Левандовски хочет перейти в «Реал»

сегодня, 00:06

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски намерен сменить клубную прописку.

Сообщается, что футболист хотел бы перебраться в «Реал» и уже сообщил о своем желании Пини Захави, который является агентом поляка.

Контракт Левандовски с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.

Все новости
СлухиПеришич может перейти в «Тоттенхэм»
Вчера, 19:52 Комментарии4
Слухи«Аякс» хочет подписать испанского защитника
Вчера, 19:47 Комментарии2
СлухиФорвард, забивший 3 гола «Роме» в Лиге конференций, хочет перейти в «Лацио»
Вчера, 19:25 Комментарии3
Тотти: «Жаль, что не смог поиграть в „Барселоне“»
Вчера, 19:11 Комментарии2
Слухи«Барселона» заинтересована в подписании Аспиликуэты
Вчера, 17:58 Комментарии4
Слухи«Тоттенхэм» включился в гонку за трансфер Инсинье
Вчера, 17:26 Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
stromshik
stromshik ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 08:09
А если в сборную Аргентины перейдёт - то стопроцентно получит
NOVA
NOVA
сегодня в 08:01
ну мне кажется что уже поздно!! да и Бенз у нас есть!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:18
Утка, врядли такое будет.
YVG
YVG
сегодня в 05:48
Реал не Бавария, там можно и пропасть.
ABir
ABir
сегодня в 05:47
Там он точно получит золотой мяч
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:51
Если бы он играл в Реале, гному не посмели бы отдать ЗМ.
амурец
амурец
сегодня в 02:10
Левандовски потянет везде, хотя ему и в Баварии неплохо
1bear
1bear
сегодня в 01:30
зря Левандовский хочет уходить из Баварии - от добра добра не ищут...
Рагнарёк
Рагнарёк
сегодня в 01:17
Бавария собирает сливки со всей бундеслиги, Реал - сливки с Баварии:
Пауль Брайтнер, Кросс, Алаба...
zdeniss
zdeniss
сегодня в 00:38
Сидя в Баварии золотой мяч не получишь. В Реале - реально.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:38
В Реале при хорошем сезоне, получит ЗМ.
shur
shur
сегодня в 00:20
...мечтать не вредно, а ну ка , Бензема, Левандовский, Мбаппе, вот на
этой мажорной ноте всем сливочным спок ночи !
...P.S. ...покойся с Богом Саша Градский, огромная утрата в нашей музыке,
в народе, в государстве...!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:19
Нее!.. в АПЛ его давайте, вот там он может всем показать - кто тру а кто проссытся!.. и Месси следом туда же, правда, непонятно, кто его возьмет - тот же Гвардиола крестится от него, как чёрт от ладена, дабы Мансити не развалить
sash71
sash71
сегодня в 00:14
Малость странноватое желание, ему в Баварии сейчас как никому просто великолепно. Возможно это какой то пиарно - рекламный ход для возможного поднятия рыночной цены Левандовского но уходить из Баварии я не вижу смысла ему. А хотеть он конечно может и запрещать ему это хотеть тоже нельзя.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:11
Что ж тебе, Роберт в "Баварии" не сидится?
allemz
allemz
сегодня в 00:10
Смекнул, что дядя Перес за счет влияния так и купит ему золотую безделушку, благо примеров немало)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100