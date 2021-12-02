Левандовски хочет перейти в «Реал»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски намерен сменить клубную прописку.
Сообщается, что футболист хотел бы перебраться в «Реал» и уже сообщил о своем желании Пини Захави, который является агентом поляка.
Контракт Левандовски с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.
Пауль Брайтнер, Кросс, Алаба...
Пауль Брайтнер, Кросс, Алаба...
этой мажорной ноте всем сливочным спок ночи !
...P.S. ...покойся с Богом Саша Градский, огромная утрата в нашей музыке,
в народе, в государстве...!!!
этой мажорной ноте всем сливочным спок ночи !
...P.S. ...покойся с Богом Саша Градский, огромная утрата в нашей музыке,
в народе, в государстве...!!!