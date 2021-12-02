Левандовски хочет перейти в «Реал»

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сегодня, 00:06

Форвард «Баварии» намерен сменить клубную прописку.

Сообщается, что футболист хотел бы перебраться в «Реал» и уже сообщил о своем желании Пини Захави, который является агентом поляка.

Контракт Левандовски с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.