Миранчук поздравил болельщиков «Аталанты» с Рождеством и Новым годом

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вчера, 19:31

Российский полузащитник «Аталанты» поздравил болельщиков итальянского клуба с Рождеством и наступающим Новым годом на русском языке.

Видеоролик с участием российского футболиста «Аталанта» опубликовала в клубном твиттере.

«Всех с Рождеством и Новым годом. Хочу пожелать счастья, любви и много улыбок в вашем доме», - сказал Миранчук.

Ранее появлялась информация о возможном переходе Миранчука в другой клуб Серии А.