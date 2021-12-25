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Миранчук поздравил болельщиков «Аталанты» с Рождеством и Новым годом

вчера, 19:31

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поздравил болельщиков итальянского клуба с Рождеством и наступающим Новым годом на русском языке.

Видеоролик с участием российского футболиста «Аталанта» опубликовала в клубном твиттере.

«Всех с Рождеством и Новым годом. Хочу пожелать счастья, любви и много улыбок в вашем доме», - сказал Миранчук.

Ранее появлялась информация о возможном переходе Миранчука в другой клуб Серии А.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 20:05
Наше воспитание... Молодец!
протон
протон
вчера в 19:40
пожелал бы себе ещё покинуть банду гасперини и перейти топ-клуб
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:39
С Рождеством.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:37
С Новым годом!
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