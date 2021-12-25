Миранчук поздравил болельщиков «Аталанты» с Рождеством и Новым годом

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поздравил болельщиков итальянского клуба с Рождеством и наступающим Новым годом на русском языке.
Видеоролик с участием российского футболиста «Аталанта» опубликовала в клубном твиттере.
«Всех с Рождеством и Новым годом. Хочу пожелать счастья, любви и много улыбок в вашем доме», - сказал Миранчук.
💫🎄🖤💙— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 25, 2021
Feliz Navidad!
Fijne Kerst!
Buon Natale!
С Рождеством!
Sretan Božić!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/RTz7RmMqYz
Ранее появлялась информация о возможном переходе Миранчука в другой клуб Серии А.