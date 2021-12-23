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Ровно 10 лет назад Рыболовлев приобрел футбольный клуб «Монако»

вчера, 14:49

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев обратился к фанатам клуба в связи с 10-летним юбилеем своей работы в клубе:

Уважаемые болельщики! 23 декабря 2011 года в моей жизни началась новая глава. И мы вместе живем историей «Монако» уже десять лет. Десять полных лет, за которые многое произошло.

Выход в Лигу 1, титул чемпиона 2017 года, эпопея Лиги чемпионов — эти грандиозные достижения стали частью истории нашего клуба.

Когда я приехал, у меня были амбициозные планы по развитию «Монако». Я рад видеть, что многие из них уже завершены, а другие находятся в разработке. В прошлом году благодаря поддержке государства мы открыли новый дом академии — Ла Диагональ. В этом году мы получили ключи от Performance Center, надеюсь, многие из вас посетят его в следующем году.

Должен признаться, что десять лет назад я не представлял, что испытал бы столько сильных и запоминающихся эмоций. За эти годы я смог понять, насколько «Монако» не такой клуб, как другие, насколько особенной является связь, которая объединяет вас с нашей командой, как в княжестве, так и на стадионах Лиги 1 и Европы, гостевые трибуны которых вы регулярно заполняете.

Искренне благодарю вас за поддержку, которую вы каждый день оказываете красному и белому цветам. Эта страсть и преданность — одна из движущих сил моей привязанности.

Я также выражаю благодарность болельщику № 1, его светлости принцу Альберту II за его поддержку и участие в жизни клуба на протяжении всех этих лет.

Постоянный рост «Монако» — это курс, который я для себя установил с самого начала этого приключения. Вы можете рассчитывать на мою волю и дальше идти по этому пути. По мере приближения сезона отпусков я надеюсь, что вы хорошо проведете время со своими семьями и близкими. Берегите себя.

«Монако» после 19 туров Лиги 1 располагается на 6-й позиции с 29 очками, отставая от ПСЖ на 17 баллов.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:21
Ровно 10 дет назад очередной кошелёк плешивого вывез незаконно нажитое бабло за границу и легализовал его через своего дружка в Монако, местного князька альберта 2. Круто, скрепно и, естественно, суперпатриотично!
Gorasul
Gorasul
вчера в 22:39
Я рад, что он развивает Францию деньгами спиз-ми в России. Это так по-путински!
протон
протон
вчера в 19:55
Истинный патриот России,как и остальные дружки нынешних властей,наворовал, и заграницу тратить…
протон
протон
вчера в 19:54
какой молодец, знает, как потратить деньги, думаю, советские люди, построившие уралкалий очень рады за него и монако
Lewa2708
Lewa2708 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:55, ред.
И что теперь еврокубки? А если не еврокубки то всё? Клуб не нужен? А если команда на последнем месте идёт ей поддержка не нужна? Я помню, был на матче против ЦСКА. Тогда Амкар шел на последнем месте. Стадион был заполнен меньше половины. А насчёт полной посещаемости.... В качестве примера. За 20 дней до первого матча в еврокубках, Амкар играл с крыльями. Был август, солнечный день, вполне комфортно посидеть 90 минут. Но, там даже близко не было полной посадки
stanichnik
stanichnik ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 16:33
Доброго Здоровья, Leva!
В 2008 году, когда Амкар пробился в еврокубки на его домашние матчи собирался полный стадион, но Дмитрий Евгеньевич не торопился вкладываться в дальнейшие перспективы развития клуба. Зато вместе с другим таким же королём удобрений и флотоводцем Алексеем Михайловичем Федорычевым, но этот хоть два с половиной года поигрался с футбольной игрушкой российского производства(фк Динамо), на клуб из Монако жертвовали миллионами евро, чтобы заслужить расположение Альберта.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:32
Толком ничего не добились
Lewa2708
Lewa2708 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:03
Зачем ему Амкар? Зачем ему клуб, на матчи которого ходит меньше половины стадиона?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:45
Есть что вспомнить.
drug01
drug01
вчера в 15:43
Очередная игрушка у Дмитрия....
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:28
Бизнес ведёт в России, а поддерживает зарубежный футбол в то время, как его родной Амкар загнулся от недостатка финансирования.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:55
Это приятный юбилей...
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