Ровно 10 лет назад Рыболовлев приобрел футбольный клуб «Монако»

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев обратился к фанатам клуба в связи с 10-летним юбилеем своей работы в клубе:

Уважаемые болельщики! 23 декабря 2011 года в моей жизни началась новая глава. И мы вместе живем историей «Монако» уже десять лет. Десять полных лет, за которые многое произошло.

Выход в Лигу 1, титул чемпиона 2017 года, эпопея Лиги чемпионов — эти грандиозные достижения стали частью истории нашего клуба.

Когда я приехал, у меня были амбициозные планы по развитию «Монако». Я рад видеть, что многие из них уже завершены, а другие находятся в разработке. В прошлом году благодаря поддержке государства мы открыли новый дом академии — Ла Диагональ. В этом году мы получили ключи от Performance Center, надеюсь, многие из вас посетят его в следующем году.

Должен признаться, что десять лет назад я не представлял, что испытал бы столько сильных и запоминающихся эмоций. За эти годы я смог понять, насколько «Монако» не такой клуб, как другие, насколько особенной является связь, которая объединяет вас с нашей командой, как в княжестве, так и на стадионах Лиги 1 и Европы, гостевые трибуны которых вы регулярно заполняете.

Искренне благодарю вас за поддержку, которую вы каждый день оказываете красному и белому цветам. Эта страсть и преданность — одна из движущих сил моей привязанности.

Я также выражаю благодарность болельщику № 1, его светлости принцу Альберту II за его поддержку и участие в жизни клуба на протяжении всех этих лет.

Постоянный рост «Монако» — это курс, который я для себя установил с самого начала этого приключения. Вы можете рассчитывать на мою волю и дальше идти по этому пути. По мере приближения сезона отпусков я надеюсь, что вы хорошо проведете время со своими семьями и близкими. Берегите себя.