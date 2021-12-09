«Спартак» поздравил Тедеско с назначением на пост тренера «РБ Лейпциг»

«Спартак» в клубном твиттере поздравил Доменико Тедеско с назначением на пост главного тренера «РБ Лейпциг».
«Доменико Тедеско стал главным тренером немецкого „Лейпцига“. Удачи, Доменико!» — говорится в сообщении красно-белых.
Доменико Тедеско стал главным тренером немецкого «Лейпцига» 👏— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Удачи, Доменико! 💪 https://t.co/qWz8NUaIia
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«Спартак» поздравил Промеса с победой в Чемпионате Нидерландов 2020/21
«Спартак» поздравил Эмери с завоеванием 3-го Кубка ЛЕ..
«Спартак» поздравил Педро Рошу с завоеванием Суперкубка Бразилии 2020
....комментарии излишни....
....завидное бескорыстие....))))