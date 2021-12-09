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«Спартак» поздравил Тедеско с назначением на пост тренера «РБ Лейпциг»

вчера, 13:33

«Спартак» в клубном твиттере поздравил Доменико Тедеско с назначением на пост главного тренера «РБ Лейпциг».

«Доменико Тедеско стал главным тренером немецкого „Лейпцига“. Удачи, Доменико!» — говорится в сообщении красно-белых.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:56
На год,типа на на 2недели,испытательный срок.И правильно,а то позаключают сразу на 10 лет,потом,или не выгонишь,или неустойка.Немцы прагматичны,или,что то знают про Тедеску.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:19
Присоединяюсь к поздравлениям!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:09
И тут такой Мостовой: "В Европе такие никому не нужны!"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:52
«Спартак» поздравил Тедеско с назначением на пост тренера «РБ Лейпциг»
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....комментарии излишни....
....завидное бескорыстие....))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:44
Спартак не дал ему опуститься как Оличу и Ганчаренко
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:35
А спартак тут причём, не федун же назначил.
shlomo
shlomo
вчера в 13:34
Пожелаю ему удачи...пусть все получится...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:34
Присоединяюсь к их поздравлениям
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