«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» со счётом 1:0 в матче 20-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре забил полузащитник «горожан» Фил Фоден с передачи Кевина Де Брюйне.
«Манчестер Сити» одержал уже десятую победу подряд в рамках чемпионата Англии. «Горожане» занимают 1-е место в турнирной таблице (50 очков), «Брентфорд» идёт на 14-м месте (20 очков).
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