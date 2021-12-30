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«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд»

сегодня, 01:06
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» со счётом 1:0 в матче 20-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре забил полузащитник «горожан» Фил Фоден с передачи Кевина Де Брюйне.

«Манчестер Сити» одержал уже десятую победу подряд в рамках чемпионата Англии. «Горожане» занимают 1-е место в турнирной таблице (50 очков), «Брентфорд» идёт на 14-м месте (20 очков).

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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 09:11
Тяжелый матч но больше тянул на ничью
ОПС
ОПС
сегодня в 08:26
как то слабенько.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:12
Ещё пару побед МС и осечек конкурентов можно будет поздравлять Сити с победой в чемпионате.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:11
Чемпионат это марафон, а не спринт. Челси и Ливерпуль показали хороший футбол лишь на небольшом отрезке. МС чемпион

Гвардиола снова получит приз лучшему тренеру месяца. МС выиграл 7 матчей из 7. Разница мячей 24-5
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:56
Ничего удивительного...
sv_1969
sv_1969 ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 07:13
3 очка и в Африке 3 очка. Главное сохранить силы на Boxing Day.
valeron4321
valeron4321
сегодня в 06:55
При ничейной игре выгрызть победу дорого стоит
Dan_Madrid
Dan_Madrid
сегодня в 06:42, ред.
На дистанции Пепу нет равных. Они обыгрывают середняков чисто на классе, не напрягаясь. В апл в плане чемпионства интрига уже умерла. Январь месяц, а уже в топ 5 известны чемпионы.
1bear
1bear
сегодня в 03:09
как то невнятно обыграли...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:29
Победили на классе особо не напрягаясь и провели некоторую ротацию ведь всего через 2 дня Сити ждет более сложный матч с Арсеналом.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:19
Не верю. Не может быть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:08
Очень тяжёлый матч. С Победой МС !!!
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