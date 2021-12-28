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«Тоттенхэм» в большинстве не смог обыграть «Саутгемптон»

вчера, 19:54
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 20-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 25-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «святых» Джеймс Уорд-Праус. На 39-й минуте встречи защитник «Саутгемптона» Мохамед Салису сфолил в своей штрафной, получив вторую жёлтую карточку и покинув поле. Пенальти реализовал нападающий «шпор» Харри Кейн. Во втором тайме болельщики голов не увидели — ничья 1:1.

«Тоттенхэм» идёт на 6-м месте в чемпионате Англии (30 очков), «Саутгемптон» занимает 13-е место (21 очко).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:45
Второй тайм не смотрел,так как если Святые в меньшинстве,то это пахнет разгромом. Только вот зачем выдавать вторую ЖК и ставить пеналь,можно же было просто поставить на точку?! Ну это же Тэйлор он всегда в матчах даёт пеналь и красную,а иногда и всё включено. И если матч закончился,без этого антуража,то рефери находился в плохом настроении и решил не устраивать праздник.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:57
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    вчера в 20:48
    ВАР Варом, но как-то странно он работает. Из 4-х голов одной команды засчитывают один, зато как какая-нибудь заварушка в штрафной, то ВАР часто молчит. Не в этом конкретно матче, а часто по АПЛ замечаю. Действительно качество игры страдает в плане голов. Иногда отменяют больше половины голов в матче.
    Тогда и Пенальти должны быть в каждом матче, если ВАР действительно работает.
    1bear
    1bear
    вчера в 20:42
    Саутгемптон разыгрался и тут не проиграл
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2 ответ youtomee (раскрыть)
    вчера в 20:37
    В смысле офсайд был спорный у Кейна и нападение на вратаря спорное. Зачем принимать в том же АПЛ, что микроофсайды теперь не считаются и тут же их засчитывать. А вратарь вообще себе пяткой забил. Первый гол Тоттенхема согласен офсайд был. Остальное все на усмотрение.

    Я не один тут так считаю судя по комментариям.
    Ник Ликов
    Ник Ликов
    вчера в 20:31
    Я правда так и не понял, какое там нападение на вратаря было? если только пятой точкой? Что то в АПЛ последнее время очень странно судят, Вар моменты не смотрит или не интересно а главные в любой попытке забить, все считают в пользу защищающих, получается автобусы и защита в приоритете, чем нападение и ГОЛЫ, а футбол, чем тогда интересен ? НУЛЯМИ за 90 минут. Подожду экспертное мнение, но по игре ТТХ очень много сумбура вносил, конечно нужно усиление, чего стоит догерти )) Это просто тихий ужас .
    Тюрк-Кипчак
    Тюрк-Кипчак
    вчера в 20:23
    Бумеранг после игры с Ливерпулем обратно прилетел, как вам чувства...., Кейн мм офсайд-согласен, но 3й гол от ноги вратаря-не засчитали. Вообщем все возвращается....АПЛ!
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 20:20, ред.
    Обидная ничья для команды Конте. Два гола отменили и мне кажется, хотя бы один из них можно было засчитать. У Шпор отобрали победу.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 20:18
    Тут фаворит не победил.
    youtomee
    youtomee ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
    вчера в 20:17
    в смысле могли бы засчитать? просто так подарить?)
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:03
    Мощный матч по накалу . Саутгемптону просто Респект !!! А Тоттенхэм так и не смог распечатать ворота во втором тайме, очень жаль.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 20:01
    Плохой результат для шпор особенно с учетом того что играли целый тайм в большинстве.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 19:59
    Судья украл победу у Саутгемптона
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    вчера в 19:57
    Могли хотя бы один из трех незащитаных голов защитать у Тоттенхема.
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