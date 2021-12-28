«Тоттенхэм» в большинстве не смог обыграть «Саутгемптон»

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вчера, 19:54

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 20-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 25-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «святых» Джеймс Уорд-Праус. На 39-й минуте встречи защитник «Саутгемптона» Мохамед Салису сфолил в своей штрафной, получив вторую жёлтую карточку и покинув поле. Пенальти реализовал нападающий «шпор» Харри Кейн. Во втором тайме болельщики голов не увидели — ничья 1:1.

«Тоттенхэм» идёт на 6-м месте в чемпионате Англии (30 очков), «Саутгемптон» занимает 13-е место (21 очко).