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«Манчестер Сити» и «Лестер» забили девять голов на двоих

26 декабря 2021, 19:52
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 3Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» — 6:3.

В составе хозяев отличились Кевин Де Брюйне (5’), Рияд Марез (14’), Илкай Гюндоган (21’), Рахим Стерлинг (25’, 87’), Эмерик Ляпорт (69’), а за гостей забивали Джеймс Мэддисон (55’), Адемола Лукман (59’), Келечи Ихеаначо (66’).

«Сити» продолжает лидировать, имея в активе 47 очков. «Лестер» идет 10-м.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом», «Лестер» встретится с «Ливерпулем».

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Все комментарии
Red_team
Red_team ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
28 декабря 2021 в 09:45, ред.
Ненависти нет, мне просто банально неинтересны эти чемпионаты. Чтоб ненавидеть нужен весомый аргумент, у меня таких нет
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Red_team (раскрыть)
28 декабря 2021 в 08:20
Зато есть ненависть к Ла лиге,и сериалу)
Red_team
Red_team ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
27 декабря 2021 в 17:28, ред.
Мне нравится смотреть все матчи АПЛ, в чем проблема? Я ж не болею за мс в ихних матчах при этом, я смотрю красивый футбол. Уважаю всех соперников, будь то Ливерпуль или МС, не важно. У меня нет прям ненависти к ним
Bensurr
Bensurr
27 декабря 2021 в 10:42, ред.
Да Лестер такое дно я понял этого после матча с Ливерпулем как их нагнула школота.
shur
shur
27 декабря 2021 в 10:09
...с годами уходит тот славный, фланговый английский футбол, не похожий
на остальные известные Лиги.... Вчера, что это было, полчаса доходят до центра, полчаса
дыр-дыра, отбор мяча и на те получите, хоть голов и море, но впечатление дворовое...!
shur
shur ответ particular (раскрыть)
27 декабря 2021 в 10:01
....попей, покури , с девками покувыркайся ....какая ж тут лень, физика на нуле!!!
Нагрузки то какие, нечеловеческие...!!!
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Red_team (раскрыть)
27 декабря 2021 в 07:41
Фану МЮ нравится смотреть матч МС))
Red_team
Red_team
27 декабря 2021 в 06:37
И после таких матчей мне скажут посмотри матчи другой лиги? Я пошлю козе в трещину! :)
протон
протон
27 декабря 2021 в 03:21
Лучший матч 19 тура! У меня волосы дыбом встали. просто огненный матч браво апл. пеп создал безумно мощную команду которой не нужен нападающий, чтобы громить соперников.
ОПС
ОПС
27 декабря 2021 в 03:19
Хорошо поиграли, ничего не скажешь.
Сантус
Сантус
26 декабря 2021 в 23:17
Я бросил смотреть при 4-0,а Сити видимо бросил играть...на время..
sash71
sash71
26 декабря 2021 в 22:53
МС ожидаемо проехался по Лестеру.
1bear
1bear
26 декабря 2021 в 22:46
такой футбол в первую очередь интересен зрителям !
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
26 декабря 2021 в 22:05
Пошла жара!)
SHMEL258
SHMEL258
26 декабря 2021 в 21:42
Вот это результативность! Праздник для болельщиков игра без защиты и ворот...
25процентный клоун
25процентный клоун
26 декабря 2021 в 21:15
Спасибо судье за 6ть
ЧиП
ЧиП
26 декабря 2021 в 21:07
Вот так бы всегда игралось. +- один мяч🤞
VeniaminS
VeniaminS
26 декабря 2021 в 21:07
Хорошо размялись!!!
УЕСКА
УЕСКА
26 декабря 2021 в 20:58
Как с Лейпцигом такая же перестрелка получилась.
drug01
drug01
26 декабря 2021 в 20:50
Вот это игра!
ДАША Д
ДАША Д
26 декабря 2021 в 20:41
Порезвились на славу
ABir
ABir
26 декабря 2021 в 20:38
Завидная результативность. Лестер - веселая команда, сам играет и другим даёт
stanichnik
stanichnik
26 декабря 2021 в 20:30
Подопечным Гвардиолы наверное донесли слова их наставника, о том что они не могут атаковать быстрее Ливерпуля, на что футболисты разозлились и доказали Боссу, что они не хуже мерсисайдцев.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
26 декабря 2021 в 20:27
ну если школоту обыграть не смогли в кубке,то что уж говорить о полноценном составе МС. Лестер совсем хвост поджал.Горожане с ружьями загнали лис в норы и оттуда не выпускали.а чуть позже решили всё же их выпустить,что бы окончательно подстрелить. Между двумя командами - огромная пропасть в классе.
sv_1969
sv_1969
26 декабря 2021 в 20:26
в хоккей играли
Ironigor
Ironigor
26 декабря 2021 в 20:22
Сегодня нам АПЛ подарили Праздник , большой футбольный спектакль !!! Все матчи просто пушка !!!
РФС и РПЛ - вкючите телевизор 📺 и учится учится и учится , как завещал великийЛенин !!! )))
Ислам0926
Ислам0926
26 декабря 2021 в 20:20
У нас в КХЛ меньше забивают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 декабря 2021 в 20:14
Вот это они оторвались!...
vlasovca
vlasovca
26 декабря 2021 в 20:13
В этом матче АПЛ счет из тенниса классный матч.
A.S.A
A.S.A
26 декабря 2021 в 20:12
АПЛ во всей своей красе! Супер матч! Спасибо Лисам за то, что не бросили играть!
Всем спасибо, все свободны!
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