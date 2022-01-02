Месси и ещё 3 футболиста ПСЖ заразились коронавирусом

Нападающий ПСЖ Лионель Месси сдал положительный анализ на COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции, сообщает пресс-служба парижан.
Также коронавирус обнаружен у голкипера Серхио Рико, защитника Хуана Берната и полузащитника Натана Битумазала.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 16 поединков, в которых забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.
Странно 🤔🧐
Странно 🤔🧐
А теперь подстригся, отрастил бороду и строит из себя брутала
Так что негоже ему косить от матчей
А теперь подстригся, отрастил бороду и строит из себя брутала
Так что негоже ему косить от матчей