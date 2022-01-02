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Месси и ещё 3 футболиста ПСЖ заразились коронавирусом

вчера, 14:52

Нападающий ПСЖ Лионель Месси сдал положительный анализ на COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции, сообщает пресс-служба парижан.

Также коронавирус обнаружен у голкипера Серхио Рико, защитника Хуана Берната и полузащитника Натана Битумазала.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 16 поединков, в которых забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:16
Если люди головы имели, то не могли бы туда вообще ничего качать. А так лей с экрана сколько хочешь и что хочешь.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 21:03
Это не помешает выздороветь и порвать псреал на мелкие тряпки.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:59
Сначала вбивали в головы людей о том, что вакцина спасает от заражения ковидом, а теперь вбивают о том, что помогает переносить легко?
Странно 🤔🧐
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:56
Значит ни один из лидеров команды не болеет! А это вообще не потеря. Серхио Рико тоже оказывается ещё в ПСЖ присутствует!))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:51
Лучше бы всем надоевший приз "Золотой мяч" заболел коронавирусом и издох,как не вакцинированный...
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 18:23
После 85 ревакцинации во время 48 волны ковида Щ( греческий алфавит тут кончился)
Сочный сочень
Сочный сочень ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:17
Ну это раньше Рамос всем своим видом, прической, розовыми щёчками и взглядом в пучок был похож на девочку
А теперь подстригся, отрастил бороду и строит из себя брутала
Так что негоже ему косить от матчей
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:07
Здоровья и скорейшего возвращения в строй!
протон
протон
вчера в 18:04
Странно, что Рамоса с ними нет. Ядумал, он за любую движуху, чтоб матчи пропускать)
lotsman
lotsman
вчера в 18:03
Коронавирус вносит свои коррективы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:13
Карлик хрен с ним а вот трёх футболистов жаль.
sash71
sash71
вчера в 16:37
😂
Брулин
Брулин
вчера в 16:27
Здесь только здоровья можно пожелать.
Верг
Верг ответ a3r3v3 (раскрыть)
вчера в 16:19
ковиду пофег на 73овакцины
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:46
Гинцбурга на них нет.
1 984
1 984
вчера в 15:41
Скорейшего выздоровления.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:23, ред.
Они же все там вакцинируются. Клопп тоже орал,что невозьмет футболистов без вакцины,а у самого ковид
S.T.A.L.K.Е.R
S.T.A.L.K.Е.R
вчера в 15:20
Провальный трансфер для ПСЖ.Карлан за 5 месяцев игры 1 гол, Рамос травмированный за то же время 0 голов) Идентичная стата)))))))
Сантус
Сантус
вчера в 15:12
Думаю Рождество и Новый год ещё аукнутся....
izrafel
izrafel
вчера в 14:53
Во как.... здоровья и всего самого хорошего....
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