Варди пропустит 3-4 недели из-за травмы

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сегодня, 00:15

В «Лестере» сообщили о травме нападающего .

Срок его восстановления займет от трех до четырех недель.

34-летний форвард травмировал подколенное сухожилие во вторник в домашнем матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:0).