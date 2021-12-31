Варди пропустит 3-4 недели из-за травмы

В «Лестере» сообщили о травме нападающего Джейми Варди.
Срок его восстановления займет от трех до четырех недель.
34-летний форвард травмировал подколенное сухожилие во вторник в домашнем матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:0).
Не так давно Варди повторил рекорд по голам в АПЛ в возрасте 30+ лет.
Меня сегодня утром поздравили с победой в группе Шестернёва. Приятно, конечно, но соревнования именно в этой группе ещё не завершены. Исправьте, по возможности, на следующие месяцы.
Меня сегодня утром поздравили с победой в группе Шестернёва. Приятно, конечно, но соревнования именно в этой группе ещё не завершены. Исправьте, по возможности, на следующие месяцы.