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Варди пропустит 3-4 недели из-за травмы

сегодня, 00:15

В «Лестере» сообщили о травме нападающего Джейми Варди.

Срок его восстановления займет от трех до четырех недель.

34-летний форвард травмировал подколенное сухожилие во вторник в домашнем матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:0).

Не так давно Варди повторил рекорд по голам в АПЛ в возрасте 30+ лет.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 11:41
У Варди очередной запой , так было и в прошлый год , а в год когда у него родилась дочь, он вылетел аж до весны. Талант , настоящий !
STVA 1
STVA 1 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
сегодня в 11:11, ред.
следующих месяцев думаю не будет! Я вышел из нее так как стало не интересно! недовольные никто не записывается! А так получается что мы соревнуемся в узком круге! С Наступающим!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 08:11, ред.
С наступающим Новым годом!
Меня сегодня утром поздравили с победой в группе Шестернёва. Приятно, конечно, но соревнования именно в этой группе ещё не завершены. Исправьте, по возможности, на следующие месяцы.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:01
Скорейшего возвращения на поле.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:56
Это плохо. Остается надеяться, что травма не очень серьезная и Варди скоро будет в строю.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:46
Повезло, не самая тяжёлая травма
Gahi
Gahi
сегодня в 07:36
Для "Лестер Сити" это серьёзная потеря, важного игрока команды, учитывая интенсивность матчей. Здоровья Джейми Варди и быстрого возвращения в команду. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:58
От травм никто не застрахован...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:10
Здоровья Джейми
протон
протон
сегодня в 00:29
Выздоравливай Верди.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 00:28
Шанс для Даки, который сильнее всяких Ихеаначо.
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