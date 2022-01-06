Умтити может перейти в «Ньюкасл» в январе

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сегодня, 00:19

Защитник «Барселоны» близок к переходу в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Diario Sport.

По информации источника, «сороки» прервали переговоры со Свеном Ботманом из «Лилля», определив Умтити своей главной трансферной целью в январе.

Ранее сообщалось, что Умтити не собирается уходить из «Барселоны».