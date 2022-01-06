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Умтити может перейти в «Ньюкасл» в январе

сегодня, 00:19

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити близок к переходу в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Diario Sport.

По информации источника, «сороки» прервали переговоры со Свеном Ботманом из «Лилля», определив Умтити своей главной трансферной целью в январе.

Ранее сообщалось, что Умтити не собирается уходить из «Барселоны».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:50
Если прокатит в Барсе закатят пьянку с автобусом как будто ла лигу взяли.
jnaxa7yrux7m
jnaxa7yrux7m
сегодня в 08:17
Это его уровень
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:25
Он же вроде остаться хочет, та еще пиявка.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:15
Навряд ли он потянет в основном составе.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:35
Для чего он "сорокам"? Толком не играет, все время лечится, чем он может помочь команде, которая борется за сохранение места в элите АПЛ....?
Да, для Барселоны было бы здорово избавиться от него, но для Ньюкасла глопо покупать хрусталь, который им не пригодится!
Gahi
Gahi
сегодня в 05:08
Никуда Умтити не уйдёт, в конце прошлого года писали что он хочет остаться в клубе, что ради этого Умтити готов пересмотреть условия контракта. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:36
Что Ньюкасл творит , имея столько бабла ??.)
Что-то совсем непонятно как они хотят с такими успехами остаться в АПЛ.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:35
Никуда Умтити из Барсы уходить не собирается до окончания контракта. Он уже отклонил 5 предложений, отклонит и все остальные. Умтити входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков Барсы. Нигде ему больше такую щедрую зарплату не предложат так что фанатам Барселоны придется терпеть его еще полтора года.
Навзир
Навзир
сегодня в 00:52, ред.
Я по ходу пропустил,как Самюэль нападающим стал.🤦🤦
Навзир
Навзир
сегодня в 00:49
А он точно нападающий?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:38
И зачем он?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:37
Он не топ
tub47k9swtbh
tub47k9swtbh
сегодня в 00:36
Надо остаться в АПЛ
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