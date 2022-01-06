Умтити может перейти в «Ньюкасл» в январе

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити близок к переходу в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Diario Sport.
По информации источника, «сороки» прервали переговоры со Свеном Ботманом из «Лилля», определив Умтити своей главной трансферной целью в январе.
Ранее сообщалось, что Умтити не собирается уходить из «Барселоны».
Да, для Барселоны было бы здорово избавиться от него, но для Ньюкасла глопо покупать хрусталь, который им не пригодится!
Да, для Барселоны было бы здорово избавиться от него, но для Ньюкасла глопо покупать хрусталь, который им не пригодится!
Что-то совсем непонятно как они хотят с такими успехами остаться в АПЛ.
Что-то совсем непонятно как они хотят с такими успехами остаться в АПЛ.