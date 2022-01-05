«Барселона» ищет деньги на Холанда. За дело взялся смельчак, который разгребает миллиардный долг

1641383628

05 января 2022, 14:53

У Лапорты появился новый Розель.

Президент громко заявил, что «Барселона» вернулась

В отличие от Переса, который буквально миллиардер, Лапорта скромнее. Жоан – адвокат, который нашел богатую жену, дочку бывшего президента дочернего предприятия «Nissan» в Барселоне. Чуть позже понял, что сам может заработать миллионы, но уже в футболе, и создал движение «Голубой слон». Первые президентские выборы в «Барселоне» проиграл, но в 39 лет успешно пошел на новый круг.

Пообещал привезти Бекхэма и выгодно отличался от стариков-конкурентов. Толкал пламенные речи, обещал перемены. В итоге, как подобает хорошему юристу, нагло соврал про Дэвида. Зато Лапорта действительно многое изменил, и ему сказочно повезло. Жоан не очень хорош именно в футболе. Тренером взял Райкарда, а деньги тратил на игроков, которые нередко проваливались. Но одна ставка (на Роналдиньо) спасла карьеру Лапорты.

Ну и такую «мелочь», как «Ла Массию», не забудем. Сандро Розель активно помогал Жоану реорганизовывать устаревшую «Барселону». И когда Райкард оказался на дне, наобум выбрали будущего вечного фаворита Гвардиолу. Лапорта вовремя ушел – в 2010-м, и вовремя вернулся, ведь нельзя быть худшим президентом «блаугранас», чем Бартомеу. Отмечаем смелость теперь уже немолодого адвоката, ведь дела у клуба плохи.

Но подвешенный язык до трансферов доведет. После подписания форварда сборной Испании Феррана Торреса и вопроса о переходе Холанда скромняга Лапорта выдал:

Пусть весь мир готовится, «Барселона» снова становится крупным игроком на трансферном рынке. «Барселона» вернулась.

Конкуренты возмущаются, напоминая о долгах гранда

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас атаковал Лапорту:

Долг «Барселоны» — 300 миллионов евро, а они взяли Феррана Торреса за 55 млн евро и вот-вот подпишут Морату. Их президент анонсирует другие сделки, включительно с приездом Холанда. Где финансовый фейр-плей? Назначение Хави главным тренером не гарантирует попадание в ЛЧ , поэтому им нужны покупки. В футболе чудеса случаются редко.

Бордалас прав – многие клубы получили бы по шапке от УЕФА и Ла Лиги, делай они трансферы в таком положении. Ведь долги каталонцев намного, намного выше, чем 300 млн евро. Но для «Барселоны» делают немое исключение, а Лапорта ловко выкручивается. Например, Гвардиола и Бегиристайн – свои люди в Манчестере, убедили шейхов разделить платежи за Феррана до 2025 года, причем первый перевод разрешили сделать лишь летом.

Также руководство «Барселоны» выпросило у инвестиционного банка «Goldman Sachs» 595 млн евро. Кредит пойдет на проект «Espai Barca». Переводится как «Пространство „Барсы“». Огромный проект по переводу инфраструктуры клуба в 21 век. Стадион на 105 тысяч – реконструкция «Камп Ноу», новый спортивный комплекс на 12 500 мест для баскетбола, целый кампус для офисов, ресторанов и фанатов. Смотрится идея замечательно.

И поскольку денег на давний проект – с ним еще Розель ходил на выборы, в новых реалиях не было, Лапорта сделал финт ушами. Взяли почти 600 миллионов, чтобы другие свободные деньги тратить на зарплаты и трансферы. С регистрацией новичков до сих пор проблемы. Феррана и Морату протащат за счет точечных продаж и с помощью Агуэро – Серхио завершил карьеру. Следовательно, его зарплату можно перераспределить на новичков.

А поскольку у Райолы и Лапорты хорошие отношения – Мино понравилось, сколько «Барселона» отвалила за Ибрагимовича, то Холанд действительно может отказать «Реалу», где чуть позже ждут Мбаппе, и выбрать именно каталонский клуб. Особенно если Мората решит пару раз попасть в ворота и команда Хави станет четвертой в сезоне, попав в ЛЧ . Клубам с большим оборотом проще «перепродавать» свои долги, выбивать отсрочки и кормит кредиторов обещаниями.

Лапорта понимает, что январские продажи Умтити, Коутиньо и Деста могут освободить деньги, чтобы вписаться в квоту Ла Лиги по зарплатам. С Серхио Роберто и Дембеле обсуждают новые контракты с меньшей зарплатой. Вот только есть еще Нико Гонсалес и Гави, оба ждут взрослые соглашения. А самое главное, что Лапорта может сделать для успешного летнего подписания Эрлинга Холанда – бросить Переса и перейти на сторону Тебаса.

Президент Ла Лиги продал за 2.7 миллиардов евро 10 % акций фонду CVC из Люксембурга. И если «Барселона» подпишется под обязательствами не бунтовать в составе Суперлиги, то каталонцам дадут около 200 млн евро из этой суммы. Достаточно, чтобы запустить процесс переговоров по Холанду, ведь там не только есть сам трансфер за примерно 75 млн евро, но и зарплата с комиссионными хитрому фанату гангстеров Райоле.

Лапорта нашел нового Сандро Розеля и готов к войне

А вы знали, что Сандро был чемпионом Андорры по футболу? От Андорры до победы в ЛЧ , от победы в ЛЧ до тюрьмы. В первый день в заключении Розель испугался, когда получил лубрикант и презервативы от администрации. Впрочем, все эти жалобы не значат, что не жил в камере, похожей на трехзвездочный отель. Сандро такой же ушлый, как Лапорта. Приходил на буйные вечеринки Роналдиньо в Бразилии, ведь работал там представителем «Nike». Стакан за стаканом – втерся к бразильцу в доверие.

Во многом по причине дружбы с Сандро чемпион мира перешел из ПСЖ именно в «Барселону». Лапорта долгое время доверял Розелю, вместе построили команду для Райкарда, одного из самых слабых тренеров, побеждавших в ЛЧ . Позже соратники поссорились, Розель ушел, чтобы вернуться на пост президента. Именно судебное разбирательство о трансфере Неймара – клуб занизил сумму сделки, руководство обвинили в даче взятки и уклонении от уплаты налогов, привело в кресло президента Хосепа Бартомеу.

Так запустили каталонский апокалипсис. Розеля обвиняли в отмывании денег, поэтому оказался в аналоге СИЗО, а не под домашним арестом. В тюрьме провел 643 дня, а потом дорогущие адвокаты сумели его оправдать. За это время Бартомеу, который тоже мог оказаться за решеткой, успел уничтожить «Барселону». Отстаивать клуб пригласили бывшего президента «Мальорки» и менеджера «Валенсии» Матеу Алемани. Лапорта понимает нового подчиненного, ведь оба адвокаты и, скорее всего, очень давно знакомы.

Алемани точно не бог трансферов, но это толковый управленец, который понимает, как работают деньги. Весь смысл комбинации Лапорты и Алемани – делать вид, что все замечательно. «Барселона» лишь пятая в таблице, а отрыв «Реала» минимум двенадцать пунктов по потерянным очкам? Ничего страшного. Хави – перспективный, Педро, Фати и Гави вырастут и всем покажут. Нет денег? Надо взять их у всех доступных кредиторов и инвесторов, а бизнес-модель построить на мечтах.

Например, о полном стадионе на 105 тысяч в эпоху мировой пандемии. Лапорта складно говорит, но даже если фонд из Люксембурга оплатит около 70 млн евро долгов клуба, а 130 даст на трансферы, на шее останутся сотни миллионов. Любой великий клуб заслуживает грамотного управления, ведь небезразличен миллионам обычных людей, которые искренне любят футбол. Надеемся, хитрости Лапорты хватит, чтобы избежать банкротства – важно, чтобы проект «Espai Barca» оказался прибыльным.

А дальше все зависит от везения и новичков. Ибрагимович пошел в «Барселону», где был Месси, а Холанд может отказаться от «Реала», поскольку там уже будет Мбаппе. Но не просто так вспоминали о Роналдиньо. Сейчас Лапорте нужен идеальный трансфер. Только появление лидера, который будет тащить к чемпионствам в Ла Лиге и в финалы ЛЧ , способен все изменить. Бордалас, конечно, ворчливый человек – помним его душный «Хетафе», убийцу всего живого, но сегодня он прав.

На фоне таких долгов «Барселона» договаривается с тремя нападающими. А в кармане Лапорта держит фигу, чтобы показать ее Пересу. Если босс «Барселоны» предаст президента «Реала», с которым в последнее время мило общаются, есть шанс собрать к лету достаточно денег, чтобы Холанд не усилил Мадрид. Никогда такого не было, и вот опять новый виток большой трансферной войны.